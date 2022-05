Mãn nhãn trước những màn phô diễn võ thuật, bắn súng của các chiến sĩ công an

Hội thi do Công an tỉnh Quảng Nam đăng cai, nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Hội thi kéo dài đến ngày 21.5, với sự tham gia của hơn 750 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an 9 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, TP.Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội thi, thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an), cho biết việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, bảo vệ an ninh, trật tự đất nước trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào.