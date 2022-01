Mãn nhãn với bộ sưu tập Xuân Hè 2022 của nhà mốt Mr Crazy & Lady Sexy

Không chỉ là buổi trình diễn thời trang thông thường, Bộ sưu tập Being Crazy – Being Sexy của nhà mốt Mr Crazy & Lady Sexy được giới thiệu trong không gian của buổi dạ tiệc sang trọng đậm chất Pháp trong một ngôi biệt thự tuyệt đẹp tại Thảo Điền, TP.HCM.

Từng để lại ấn tượng khó quên tại Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam - VIFW 2020 trong lần đầu ra mắt, bộ sưu tập dành cho mùa thời trang Xuân Hè 2022 của Mr Crazy & Lady Sexy tiếp tục mang đến sự hào hứng đầy hứng khởi thông qua các thiết kế thời trang thanh lịch, giàu tính ứng dụng và lãng mạn như chính các chàng trai, cô gái của kinh đô thời trang Paris.

Chia sẻ lý do giới thiệu bộ sưu tập Being Crazy – Being Sexy trong không gian mới lạ, nhà sáng lập thương hiệu - doanh nhân Lệ Thu cho biết: “Tôi mong muốn mang đến một trải nghiệm thật sự độc đáo cho các vị khách đặc biệt bằng cách kết hợp thời trang, ẩm thực, rượu vang và âm nhạc trong không gian đậm chất Pháp chứ không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn thời trang”.

Với 60 thiết kế, BST Being Crazy – Being Sexy mang đến các thiết kế ứng dụng có chất liệu và phom dáng đa dạng, “nịnh dáng” nhờ những đường may nét cắt tinh tế. Không cần phô diễn cơ thể, nàng vẫn toát lên nét gợi cảm, quyến rũ đến khó cưỡng.

Trên nền nhạc da diết có lúc sôi động có lúc trầm lắng, giới mộ điệu thời trang vừa thưởng thức nghệ thuật ẩm thực đậm phong cách Pháp từ các đầu bếp thượng hạng của P’ti Saigon, những ly rượu vang sóng sánh và say đắm chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ sưu tập Being Crazy – Being Sexy của Mr Crazy & Lady Sexy.

Bằng ngôn ngữ của thời trang, ý tưởng mỗi người phụ nữ đều có thể trở thành một quý cô quyến rũ làm say đắm người đàn ông của đời mình được nhà mốt khắc họa rõ nét và chân thực.

Thông qua bộ sưu tập có chủ đề “nóng bỏng” - Bùng cháy đam mê – lan tỏa quyến rũ, nhà sáng lập Lệ Thu và đội ngũ thiết kế muốn gửi đi thông điệp ý nghĩa – Đừng ngần ngại trải nghiệm những điều mới mẻ bằng đam mê cháy bỏng để khai phóng chính mình. Hãy làm cho bản thân mình đẹp hơn quyến rũ hơn từ cả bên trong lẫn bên ngoài và ở mọi lúc mọi nơi. Và hãy lan tỏa phong cách sống ấy cho những người xung quanh bạn.





BST Being Crazy – Being Sexy mang đến cho các quý cô thành thị sự biến hóa linh hoạt trong phong cách, phù hợp với nhiều không gian như các văn phòng công sở, các buổi dạ tiệc sang trọng sôi động hay phong cách thời trang phóng khoáng, tự do và lãng mạn trong các buổi ngao du đó đây cùng người thương và bạn bè.

Những thiết kế không chỉ góp sức tạo nên vẻ đẹp bên ngoài mà còn thể hiện được khí chất và tâm hồn, đại diện cho phong cách và sự tự tin của người chưng diện.

Không bỏ quên các quý ông, Mr Crazy & Lady Sexy tiếp tục mang đến các thiết kế mới cho mùa Xuân Hè 2022 qua các mẫu trang phục pha trộn giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại.

Nhà thiết kế Huy Võ, Giám đốc sáng tạo của nhà mốt cho biết: “Chúng tôi xây dựng thương hiệu bằng giá trị thật. Mr Crazy & Lady Sexy là thời trang phong cách Pháp sang trọng, thanh lịch giàu tính ứng dụng nhưng dễ mua, dễ mặc, không bó buộc mà đưa đến cho người mặc nhiều ý tưởng để chọn lựa”.

Ảnh: NTK