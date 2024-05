Mãn nhãn với show diễn 'bom tấn' như phim Hollywood tại Đà Nẵng

Show nghệ thuật thể thao mạo hiểm Jetski sẽ có mặt tại Công viên Châu Á - Đà Nẵng từ ngày 10.6 Ảnh minh họa

Symphony of River - Bản hòa tấu hùng tráng giữa nghệ thuật trình diễn, thể thao mạo hiểm và pháo hoa

Xuất hiện lần đầu tiên tại Đà Nẵng với chủ đề "Symphony of River", show diễn này là bản hòa tấu độc nhất vô nhị giữa thể thao mạo hiểm với âm nhạc, ánh sáng, các vũ điệu điêu luyện trên mặt nước và pháo hoa.

Bên cạnh các màn trình diễn đẹp mắt, được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật, show diễn được ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, đem đến một loạt màn trình diễn mãn nhãn như bước ra từ những bom tấn Hollywood. Dự kiến, Symphony of River sẽ diễn ra tại Công viên Châu Á với hai suất diễn ban ngày và ban đêm, bắt đầu từ 10.6 tới đây.

Show ban ngày có thời lượng 15 phút, diễn ra vào 17 giờ hàng ngày, giá vé 200.000 (miễn phí trẻ dưới 1m đi cùng).

Dành cho các hoạt động vui chơi tối, du khách có thể lựa chọn suất diễn 21 giờ hàng ngày. Trong suốt 25 phút diễn ra chương trình, show diễn mang tới bản hòa tấu điêu luyện, tài tình giữa các màn trình diễn nghệ thuật dưới nước, thể thao mạo hiểm Jetski và Flyboard kết hợp với bắn pháo hoa từ trên bờ. Show diễn được thực hiện bởi đạo diễn Tuấn Lê - tác giả các vở diễn Làng Tôi, À Ố, Teh Dar… và H2O - đơn vị có 30 năm kinh nghiệm tổ chức trên 3.500 sự kiện Jetski, pháo hoa, 2.100 show Flyboard trên toàn thế giới. Đặc biệt, H20 đã từng có mặt trong các siêu phẩm điện ảnh Bond, Mission Impossible, Bay Watch…

Với các màn pháo hoa rực rỡ hàng đêm của Jetski Night Show, Đà Nẵng trở thành thiên đường pháo hoa, góp phần gia tăng trải nghiệm không khí lễ hội rộn ràng, sôi động của du khách tại miền Trung dịp hè năm nay. Show diễn tối có giá vé 500.000 đồng/vé và hoàn toàn miễn phí cho trẻ dưới 1m đi cùng.

Nữ vận động viên sẽ tham gia trình diễn trong show Jetski với chủ đề "Symphony of River" Ảnh minh họa

Ngoài ra, du khách cũng có thể lựa chọn vé combo gồm 1 suất buffet và 1 vé Symphony of River để trải nghiệm trọn vẹn hành trình giải trí tại Asia Park. Với show ban ngày, combo có giá 400.000 đồng/người lớn, 300.000 đồng/trẻ em. Với show ban đêm, combo có giá 650.000 đồng/người lớn và 550.000 đồng/cho trẻ em.



Đặc biệt từ 10.6 - 3.9, du khách Việt Nam có thể lựa chọn combo All in One (bao gồm 1 vé show đêm, 1 vé cáp treo Bà Nà và 1 suất buffet trưa tại Bà Nà) với giá 1,4 triệu đồng/người lớn và 1,115 triệu đồng/trẻ em. Vào dịp cuối tuần hoặc các ngày lễ, giá vé dành cho du khách Việt sẽ phụ thu thêm 50.000 đồng/combo.

Đối với du khách quốc tế, từ 10.6 - 31.8, chi phí combo sẽ là 1,750 triệu đồng/ người lớn và 1,450 triệu đồng/trẻ em. Từ 1.9 - 30.9, giá vé dành cho du khách quốc tế sẽ giảm 50.000 đồng/combo.

Với sân khấu có sức chứa lên đến 4.000 chỗ, Symphony of River sẽ là điểm đến mà du khách không thể bỏ lỡ khi ghé thăm thành phố bên sông Hàn.

Show "Rối Việt" - khắc họa tinh hoa văn hóa Việt

Chính thức "trình làng" tại Công viên Châu Á - Asia Park từ 1.6, show diễn "Rối Việt" sẽ dẫn dắt khán giả khám phá dòng chảy văn hóa văn hóa Việt qua những vở diễn được dàn dựng công phu từ kịch bản, đạo cụ đến phục trang.

Chương trình được các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam thực hiện vào tất cả các ngày trong tuần, với hai suất diễn vào 19 giờ và 20 giờ 15 hàng ngày tại sân khấu Marina thuộc Nhà hát Ầu Ơ có sức chứa khoảng 600 chỗ ngồi. Theo công bố, sẽ có 2 mức giá được áp dụng cho vé xem show Rối Việt, đó là 120.000 đồng đối với du khách mua kèm vé show hoặc vé combo show và 150.000.00 đồng đối với khách mua vé lẻ (cả 2 mức giá đều áp dụng đối với du khách từ 1m trở lên).

Show diễn "Rối Việt" sẽ có mặt tại Công viên Châu Á - Asia Park từ ngày 10.6 Ảnh minh họa

Thông qua những câu chuyện dân gian gần gũi được lồng ghép các yếu tố đương đại kết hợp cùng ngôn ngữ nghệ thuật giàu tính hình tượng của hai bộ môn rối cạn và rối nước, show diễn khắc họa vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam một cách chân thực và sống động qua các tiết mục như: Song long hí thủy (múa rồng và trống hội); duyên dáng quai thao; hát xá thượng; kể chuyện ngày mùa; vũ điệu tâm linh…

Kết tinh giá trị truyền thống lâu đời của nghệ thuật múa rối Việt, đặc biệt Rối nước với tuổi đời trên 1.000 năm, show diễn Rối Việt hứa hẹn sẽ là điểm nhấn đậm sắc màu văn hóa tại Công viên Châu Á - Asia Park.

Các hoạt động biểu diễn hoạt náo sôi nổi, đầy tính nghệ thuật

Một hương vị không thể thiếu trong bữa tiệc mùa hè sôi động tại Công viên Châu Á năm nay là các hoạt động biểu diễn âm nhạc, các vũ điệu đường phố mang hơi thở cuộc sống để du khách hòa mình vào cảm xúc trong từng phút giây và giữa các show diễn.



Công viên Châu Á hứa hẹn sẽ là điểm đến sôi động dành cho du khách ghé thăm thành phố bên sông Hàn trong mùa hè này

Bên cạnh chuỗi show diễn mới, mùa hè tại Công viên Châu Á - Asia Park còn bùng nổ với hàng loạt trò chơi giải trí trong nhà và ngoài trời như Vòng quay Mặt trời Sun Wheel - top 10 vòng quay cao nhất thế giới; Queen Cobra - tàu lượn dạng treo lớn nhất Việt Nam; Flying Kirins - tàu cướp biển chinh phục đại dương; Festival Carousel - vòng đu quay đầy hứng khởi…

Với các show diễn liên tục diễn ra hàng ngày từ sáng đến đêm, Asia Park hứa hẹn mang đến những niềm vui bất tận cho du khách và trở thành tâm điểm vui chơi giải trí số 1 tại Đà Nẵng hè này.