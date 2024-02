Màn trở lại ấn tượng của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Đội bóng toàn diện

Đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh là cái tên được chú ý bậc nhất ở vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO. Sau 16 năm, đội trường Từ Sơn (tên gọi thân thuộc của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh) mới góp mặt ở sân 11 giải bóng đá sinh viên toàn quốc.

Tuy nhiên, khác với những tân binh khác, đội bóng của HLV Nguyễn Sơn là đối thủ hầu như không đội nào muốn đối đầu.

Bởi lẽ, đội Trường TDTT Bắc Ninh không chỉ có dàn cầu thủ rất mạnh về kỹ chiến thuật, tư duy chơi bóng, có thể lực dẻo dai (đặc thù của dân thể thao), mà còn sở hữu đội tuyển tập luyện thi đấu cùng nhau quanh năm trên các mặt sân, được tuyển chọn từ các lớp, khối ngành chuyên sâu bóng đá.

Đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh (áo trắng) thắng ấn tượng ĐỘC LẬP

Ở trận ra quân chiều 27.2 trên sân vận động Trường ĐH Thủy Lợi, đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đã thắng rất đậm trước đội Trường ĐH Phương Đông để chiếm ngôi đầu nhóm 1 từ tay đội Trường ĐH Thủy Lợi.

Quả thực, đội Trường ĐH Phương Đông đã chơi rất nỗ lực. Rút kinh nghiệm từ trận thua trong ngày khai màn trước Trường ĐH Thủy Lợi, đội Trường ĐH Phương Đông đã chơi phòng ngự kín kẽ, nỗ lực hơn.

"Bức tường áo xanh" được dựng lên chỉ 1 lần bị vượt qua trong 40 phút đầu tiên, từ một tình huống cố định mà đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đã dàn xếp quá xuất sắc, từ người đá phạt đến người đánh đầu.

Dù vậy, dưới áp lực dồn dập của đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, hàng thủ của đội Trường ĐH Phương Đông đã sụp đổ. Giống với đội Trường ĐH Thủy Lợi, đại diện Bắc Ninh sở hữu rất nhiều cầu thủ nhanh, khéo và độc lập tác chiến tốt, như Lê Quang Đạt (đội trưởng), Ngô Nhật Tiến, Đặng Anh Đức, Nguyễn Đình Anh Tài.

Các cầu thủ đội Trường TDTT Bắc Ninh có kỹ thuật và thể lực ấn tượng ĐỘC LẬP

Với chất lượng con người tốt, HLV Nguyễn Sơn đã xây dựng nhiều miếng đánh bài bản khác nhau, từ tình huống cố định, đánh biên, bóng dài đến đập nhả trung lộ, chọc khe. 8 bàn thắng của đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đến từ những mảng miếng tấn công rất đa dạng, khiến đội Trường TDTT Phương Đông dù đã phòng ngự với số đông, nhưng vẫn không bịt hết khoảng trống.

Một khác biệt nữa giữa đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh và phần lớn các đội dự giải, là HLV Nguyễn Sơn có đội hình dự bị cũng rất mạnh, không thua kém đội hình chính. Đó là lý do mà đội Trường TDTT Bắc Ninh liên tục xoay tua đội hình, tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp 2, nhưng vẫn trút mưa bàn thắng vào lưới đối thủ. Chu Mạnh Hiếu, Lưu Công Nhật Hào, Phạm Hồng Sơn là những cầu thủ đã điền tên lên bảng tỷ số chỉ ít phút sau khi vào sân trong hiệp 2.

Với "binh hùng tướng mạnh" rải đều, đội Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đã sẵn sàng cho trận quyết đấu với đội Trường ĐH Thủy Lợi.

Đội Trường ĐH Phương Đông đã rất nỗ lực

Thất bại chiều 28.2 khiến đội Trường ĐH Phương Đông trở thành đội đầu tiên không còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, đội tân binh của vòng loại phía bắc giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 vẫn rất đáng khen.

Tân binh Trường ĐH Phương Đông đã rất cố gắng ĐỘC LẬP

HLV Vũ Văn Trung của đội Trường ĐH Thủy Lợi đánh giá: "Đội Trường ĐH Phương Đông chơi rất quyết tâm và nỗ lực, duy trì cự ly phòng ngự ổn định và có nhiều pha phối hợp hay. Nhưng, không may mắn là đội bóng này còn non kinh nghiệm ở sân 11, do đây mới là lần đầu dự giải".

Việc bỡ ngỡ trong lần đầu bước ra sân chơi lớn là điều khó tránh với những đội bóng non trẻ như Trường ĐH Phương Đông. Các cầu thủ không chỉ gặp khó khăn trong việc phân phối thể lực (nhiều cầu thủ nằm sân do căng cơ, chuột rút), mà còn khá "non" khi đối đầu với những cầu thủ kinh nghiệm của Trường ĐH Thủy Lợi hay Trường ĐH TDTT Bắc Ninh.

4 quả phạt đền phải nhận sau 2 trận, cùng những khoảnh khắc sai sót nhỏ nhoi nhưng dẫn đến bàn thua,... là bài học mà đội Trường ĐH Phương Đông sẽ ghi nhớ, để trở lại vòng loại năm sau với sự thiện chiến, sẵn sàng hơn.