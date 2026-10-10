Managing Director Ichiban Foods: ‘Chất lượng’ là nền tảng Ichiban Foods phát triển bền vững 25 năm

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập nhà máy Ichiban Foods tại Việt Nam, ông Sombat Onniam - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Thai Corp International (Vietnam) và Ichiban Foods (đơn vị sở hữu các thương hiệu sản phẩm như Ichiban, Ichi-sakura, Tafu) đã chia sẻ về hành trình xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn mới. "Trong ngành thực phẩm, chỉ cần một lần làm mất niềm tin đã có thể đánh mất khách hàng mãi mãi. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn cách phát triển bền vững, có thể không quá nhanh nhưng chắc chắn, đặt chất lượng lên trước tăng trưởng", ông Sombat nói.

* Vì sao Ichiban có thể duy trì tăng trưởng bền vững tại Việt Nam suốt 25 năm?

- Ông Sombat Onniam: Điều quan trọng nhất, theo tôi là sự kiên định. Ngay từ khi nhà máy Ichiban Foods bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi đã xác định đây là ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, nên tiêu chuẩn chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.

Trong suốt 25 năm qua, chúng tôi tập trung vào ba yếu tố chính là nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng. Chẳng hạn, đậu nành được lựa chọn từ các nguồn đạt chuẩn quốc tế, ưu tiên nguyên liệu non GMO (không biến đổi gien), cùng với quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ. Nhờ đó mà mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo chất lượng ổn định và an toàn.

Ông Sombat Onniam - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Thai Corp International (Vietnam) và Ichiban Foods

* Những giá trị cốt lõi nào vẫn được giữ vững đến hôm nay?

- Những giá trị mà chúng tôi luôn giữ là chất lượng, đổi mới và trách nhiệm. Chất lượng là nền tảng. Chúng tôi chọn nguồn đậu nành tốt, kiểm soát chặt từ đầu vào đến đầu ra. Đổi mới là điều bắt buộc để theo kịp nhu cầu thị trường, từ công nghệ sản xuất đến việc phát triển sản phẩm phù hợp hơn với người tiêu dùng hiện đại.

Còn trách nhiệm, không chỉ là kinh doanh. Khi làm thực phẩm, mình đang góp phần vào bữa ăn hằng ngày của người tiêu dùng. Vì vậy, chúng tôi muốn mang đến những sản phẩm vừa tiện lợi, vừa tốt cho sức khỏe.

* Góc nhìn của Ichiban về xu hướng ăn uống lành mạnh hiện nay?

- Xu hướng ăn uống lành mạnh, đặc biệt là thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đang tăng rất nhanh. Người tiêu dùng ngày nay quan tâm nhiều hơn đến thành phần, dinh dưỡng và độ an toàn của sản phẩm. Đậu nành là một nguồn protein thực vật tốt, phù hợp với nhiều chế độ ăn. Vì vậy, chúng tôi xem đây là cơ hội để tiếp tục đầu tư, phát triển sản phẩm tốt hơn, đa dạng hơn, thay vì chỉ dừng lại ở những gì đã có, mà sẽ phát triển thêm những sản phẩm và trải nghiệm phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

* Được biết nhân dịp kỷ niệm 25 năm, Ichiban Foods đã triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng rất sôi nổi. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về mục tiêu của những hoạt động này?

- Sau 25 năm, chúng tôi tin rằng chất lượng sản phẩm là nền tảng, nhưng để đồng hành lâu dài với người tiêu dùng, thương hiệu cần thấu hiểu và góp phần vào cách họ xây dựng một lối sống khỏe mạnh mỗi ngày.

Vì vậy, trong năm đánh dấu cột mốc 25 năm, Ichiban triển khai thêm nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, với mong muốn đưa các giá trị từ sản phẩm đậu nành đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Một trong những hoạt động nổi bật là cuộc thi nấu ăn ICHIBAN MASTERCHEF, dành cho các đầu bếp tại gia yêu thích sáng tạo. Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn tìm kiếm và lan tỏa những công thức mới từ đậu hũ, đồng thời cho thấy một nguyên liệu quen thuộc vẫn có thể mang đến rất nhiều khả năng sáng tạo trong căn bếp.

Vòng Chung kết cuộc thi nấu ăn ICHIBAN MASTERCHEF 2026 với sự cố vấn chuyên môn và đánh giá của đầu bếp Hiền Minh

Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức các Cooking Workshop với sự đồng hành của những người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực nấu ăn như KOL Ăn chay cùng Nhi và đầu bếp Hiền Minh. Các hoạt động này mang đến cơ hội để người tham gia trực tiếp trải nghiệm và khám phá nhiều cách chế biến món ăn từ đậu hũ.

Cooking Workshop "Mâm chay thanh lành - Gửi trọn tâm thành" hợp tác cùng KOL Ăn Chay Cùng Nhi (ACCN)

Trên các nền tảng truyền thông, chúng tôi cũng triển khai chuỗi Cooking Recipe with Thai Chef và hợp tác cùng các KOL, KOC trong lĩnh vực ẩm thực để giới thiệu thêm nhiều công thức từ món chay đến món mặn.

Series Cooking Recipe with Thai Chef - Chuỗi nội dung hướng dẫn nấu ăn "Nấu đậu hũ ngon cùng đầu bếp Ichiban Foods"

Điều Ichiban hướng đến không phải là định nghĩa một cách ăn uống duy nhất, mà muốn mang đến thêm những gợi ý và cảm hứng để mỗi người có thể xây dựng chế độ ăn phù hợp cho bản thân và gia đình từ những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp.

* Cam kết của Ichiban trong giai đoạn tới?

- Trong thời gian tới, nhà máy Ichiban Foods sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ được những gì đã làm nên Ichiban trong 25 năm qua: chất lượng ổn định, minh bạch và sự tôn trọng người tiêu dùng.

Tôi cho rằng một thương hiệu thực phẩm không chỉ có trách nhiệm tạo ra sản phẩm tốt. Chúng tôi cũng có thể góp phần mang đến thêm kiến thức, cảm hứng và những lựa chọn đa dạng hơn để người tiêu dùng xây dựng bữa ăn hằng ngày.

"25 năm không phải là đích đến. Đó là nền tảng để chúng tôi làm tốt hơn trong 25 năm tiếp theo", ông Sombat nhấn mạnh.