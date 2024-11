Man.City không còn đáng sợ

5 TRẬN THUA LIÊN TIẾP, VÀ… HƠN THẾ NỮA !

Cho đến trước trận gặp Tottenham cuối tuần qua, HLV Pep Guardiola đã tự lập "kỷ lục buồn": lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, ông thua 4 trận liên tiếp, tính chung mọi giải. Ưu thế sân nhà chẳng những không giúp HLV Guardiola chấm dứt mạch thua, mà còn dẫn ông đến các cột mốc thảm họa khác. Nào là trận thua đậm nhất sự nghiệp (0-4, ngang với một trận thua Real Madrid ở Champions League trước đây). Nào là trận thua trên sân nhà đậm nhất trong 20 năm của Man.City. Nào là lần đầu tiên thầy trò Guardiola thua liền 3 trận ở Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland (phải) của Man.City bị hàng thủ Tottenham vô hiệu hóa hoàn toàn ẢNH: AFP

Ngay lúc này, đã có đến 87% số người tham gia vào cuộc thăm dò ý kiến của BBC cho rằng Man.City không thể bảo vệ ngôi cao ở Ngoại hạng Anh. Vấn đề không chỉ là 5 trận thua liên tiếp. Trong cả 5 trận thua ấy, lối chơi Man.City thể hiện còn cho thấy họ đáng phải thua. Xét theo thế trận thì cả 5 trận thua liên tiếp của Man.City đều không có bất ngờ nào.

Sút cầu môn đến 23 lần (trận thua Tottenham 0-4) mà không thành bàn thì đấy chính là sự xác nhận cho tình trạng đã được bàn đến từ khá lâu: Erling Haaland của Man.City là chân sút bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này. Bỏ lỡ, hay thật ra anh không có đẳng cấp cao như sự thể hiện đáng kinh ngạc trong vài trận đầu mùa? Đẳng cấp của "quái vật" Haaland - bất kể là đang bị kéo xuống hay vốn dĩ đã như vậy - chỉ ở mức bình thường. Man.City hiện ghi bàn ít hơn Tottenham, Chelsea, chỉ ngang với… Brentford.

Còn về phòng thủ, toàn giải hiện chỉ có 7 đội thủng lưới nhiều hơn Man.City. Aston Villa là đội duy nhất trong nửa trên của bảng xếp hạng thủng lưới nhiều hơn đội bóng của Guardiola. HLV Guardiola nói sau trận thua Tottenham, rằng Man.City "hơi dễ vỡ" trong những ngày này. Đấy chỉ là cách dùng từ. Chứ cựu cầu thủ Man.City Micah Richards nói thẳng: "Man.City thật sự tồi tệ". Gary Neville: "Đá với Man.City quá dễ". Alan Shearer: "Có hàng loạt vấn đề, từ hàng thủ lên hàng công".

G ẶP M AN .C ITY, HÃY TRANH THỦ TẤN CÔNG NHANH

Khi Bournemouth mạnh dạn tấn công và thắng Man.City thì Brighton có ngay niềm tin: họ cũng làm được. Và Brighton cũng thắng. Cứ đá với Man.City trong thời gian này, ai cũng có cơ hội chiến thắng. Tottenham ở đẳng cấp cao hơn nên thắng hoành tráng hơn. Ở 2/3 số trận sân nhà của Man.City mùa này, đội khách mới là đội ghi bàn trước. Đây là chi tiết nguy hiểm, khiến Man.City rất khó thoát cơn khủng hoảng. Nhược điểm của họ đã lộ ra rất rõ. HLV Guardiola không thể khắc phục, kể cả khi đấu trường CLB đã được tạm nghỉ 2 tuần vì "FIFA Days". Đấy là nhược điểm có hệ thống nên đối thủ dễ dàng khai thác, và rất muốn khai thác.

Khoảng trống do Rodri (phải nghỉ đến hết mùa vì chấn thương) để lại không được san lấp. Man.City đối phó không nổi các pha phản công hoặc tấn công nhanh của đối phương, do đội hình hiện thời là già nhất giải, tốc độ chậm, không có thủ lĩnh giữa sân. Tần suất bị sút cầu môn sau những pha bóng như thế của Man.City mùa này đã tăng gấp đôi so với cột mốc cao nhất trước đây (mùa bóng 2022 - 2023), gấp 5 lần so với con số trung bình dưới thời Guardiola. Bốn trong 5 cơ hội ghi bàn ở hiệp 2 của Tottenham đến từ những pha bóng trong thống kê này, gồm cả 2 pha ghi bàn của Pedro Porro và Brennan Johnson.

Một mặt, Man.City thường xuyên "lãnh đòn" khi đối phương phản công hoặc tấn công nhanh. Mặt khác, trước các tình huống dứt điểm thông thường thì hàng thủ Man.City bây giờ chống trả cũng không chắc chắn. Chỉ số "bàn thua được chờ đợi" từ mỗi pha dứt điểm mà Man.City đối diện ở mùa bóng này đã tăng gấp rưỡi so với mùa trước.