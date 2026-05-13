Mandarin Oriental, Đà Nẵng: Nơi xa xỉ thầm lặng tìm về với di sản

Giữa hương và tiếng sóng biển thực thụ, ánh sáng thơ mộng và không gian nội thất được tái hiện chân thực, Mandarin Oriental, Đà Nẵng hiện lên như một kiệt tác nghỉ dưỡng mang dấu ấn di sản. Sự giao hòa giữa kiến trúc Việt Nam và chủ nghĩa tối giản phương Tây tạo nên một phong cách riêng biệt, nơi triết lý cân bằng trở thành nền tảng của nghệ thuật sống.

Không gian Khu Biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng được tái hiện với hương và tiếng sóng biển thực thụ, ánh sáng thơ mộng tại sự kiện

"Fans of the Exceptional" quy tụ những vị khách am hiểu giá trị và yêu thích sự tinh tế trong từng chi tiết. Sự kiện có sự hiện diện của nhiều doanh nhân, nhà đầu tư, nghệ sĩ và khách mời thuộc cộng đồng tinh hoa.

Cùng các nghệ sĩ Lê Hiếu, HIEUTHUHAI, Negav, HURRYKNG, Jsol, buitruonglinh, LyHan, Sơn K, Lê Tam Triều Dâng, Thúy Ngân, Á hậu Thùy Dung, Lamoon, Juky San

Đặc biệt, không gian Khu biệt thự biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng được tái hiện ngay tại sự kiện với tinh thần giao thoa giữa đương đại và cổ điển, giữa kiến trúc Pháp và cảm hứng vương triều Nguyễn.

Tại sự kiện, ông William Lawrenson, Phó tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM, nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Mandarin Oriental, Đà Nẵng trong bức tranh hợp tác kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Theo ông, sự hiện diện của Mandarin Oriental, Đà Nẵng là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng bền vững của Việt Nam, đồng thời phản ánh mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn kết giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong hành trình kiến tạo những biểu tượng mới mang đẳng cấp toàn cầu.

Ông William Lawrenson, Phó tổng lãnh sự Vương Quốc Anh tại TP.HCM, phát biểu tại sự kiện

Thay đổi cách nhìn toàn cầu về Hospitality

Ông Jeremy Viray, Giám đốc tiếp thị toàn cầu Residences của Mandarin Oriental Hotel Group, cho rằng khách hàng của Mandarin Oriental luôn tìm kiếm một phong cách sống tinh tế, nơi mọi chi tiết được chăm chút để con người có thể tận hưởng những giá trị quan trọng nhất như sức khỏe, gia đình và những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau.

Theo ông, Mandarin Oriental, Đà Nẵng không chỉ đánh dấu cột mốc mới của thương hiệu tại Việt Nam, mà còn mở ra hành trình kiến tạo những giá trị sống "Exceptional", gắn kết với tinh thần và vẻ đẹp của thành phố biển Đà Nẵng.

"Tại Mandarin Oriental, Đà Nẵng, sự sang trọng không nằm ở việc sở hữu nhiều hơn, mà ở cách sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn mỗi ngày, theo cảm nhận tự nhiên nhất, cá nhân nhất và vĩnh cửu nhất", ông Jeremy Viray chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc The Nam Khang (bên phải) và ông Jeremy Viray - Giám đốc tiếp thị toàn cầu Mandarin Oriental Residences

Hoàn hảo hay tuyệt tác?

Theo đại diện chủ đầu tư, Mandarin Oriental Residences, Đà Nẵng không chỉ là một dự án bất động sản hàng hiệu, mà là sự giao thoa giữa kiến trúc, văn hóa và nghệ thuật sống. Khác với lối phô trương thường thấy của phân khúc siêu sang, dự án theo đuổi tinh thần "Quiet Luxury" thông qua chiều sâu thiết kế, sự nhất quán trong triết lý kiến trúc và những chi tiết thủ công lấy cảm hứng từ di sản vương triều Nguyễn.

Với mật độ xây dựng dưới 22%, Mandarin Oriental, Đà Nẵng chỉ giới hạn 22 căn biệt thự biển sở hữu lâu dài trong quần thể nghỉ dưỡng 82 căn, phiên bản giới hạn dành riêng cho giới tinh hoa toàn cầu.

"Thông hành Elite" vào gia tộc tinh hoa toàn cầu

Không chỉ sở hữu một dinh thự ven biển hiếm có, chủ nhân còn trở thành thành viên của hệ sinh thái Residences Elite từ Mandarin Oriental Hotel Group, nơi những đặc quyền và tiêu chuẩn dịch vụ được nhận diện trên toàn thế giới.

Niềm tin và tự hào của Jardine Matheson Anh Quốc và Madarin Oriental toàn cầu về Mandarin Oriental, Đà Nẵng

Lãnh đạo cấp cao Mandarin Oriental Hotel Group và Jardine Matheson cũng đã gửi thư bày tỏ niềm tin và sự tự hào vào tầm nhìn của The Nam Khang trong hành trình kiến tạo Mandarin Oriental, Đà Nẵng - khu nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế giữa những di sản văn hóa nổi tiếng miền Trung Việt Nam.

Ông Adam Keswick, Tổng giám đốc điều hành Jardine Matheson, chia sẻ: "Mỗi khi nghĩ đến Mandarin Oriental Đà Nẵng, tôi ngay lập tức cảm thấy an tâm và thư thái. Còn mong đợi gì hơn nữa"?

Mobile: (+84) 918 90 77 99

Email: sales@mo-residencesdanang.com

Tập đoàn Mandarin Oriental Mandarin Oriental Hotel Group là tập đoàn quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng và branded residences hàng đầu thế giới, liên tục được Luxury Travel Intelligence xếp hạng thương hiệu khách sạn hạng sang số 1 toàn cầu trong 3 năm liên tiếp 2023, 2024, 2025. Mỗi điểm đến của Mandarin Oriental là sự giao thoa giữa di sản phương Đông, văn hóa bản địa và thiết kế tinh tế, cùng triết lý dịch vụ huyền thoại đã làm nên tên tuổi thương hiệu trên toàn cầu.







