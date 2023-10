Mang bể nước 500 lít lên sân khấu trong Bến nước thời gian

Sao (Thu Trang đóng), cô gái có chồng ra trận, ngồi lẻ loi bên bến sông khuya, bàn tay cô vò miết chiếc áo của anh. Đã nhiều năm trôi đi trong những đêm giặt quần áo như thế, người chồng vẫn chưa biết bao giờ về. Nhưng diễn viên không chỉ làm động tác giặt quần áo kiểu ước lệ như thường thế. Trong Bến nước thời gian của Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), tiếng nước xối xuống khi cô vắt quần áo, mỗi khi cô khỏa áo xuống dòng sông, rất thật. "Tôi đã mang một bể nước 500 lít lên sân khấu. Đưa nước lên thì tiếng nước giặt rất thích. Vì kịch bản về bến nước, nên nó cần dòng chảy", NSƯT Doãn Bằng, người thiết kế của vở diễn, cho biết.



Nước đã được đưa lên sân khấu trong vở Bến nước thời gian NHCC

Người lính trở về bến sông xưa và bi kịch bắt đầu NHCC

Bến nước thời gian là một vở kịch có nhiều hiệu ứng sân khấu đẹp đẽ. Ở đó, các nghệ sĩ đã sử dụng máy chiếu từ phía trước để tạo hiệu ứng sóng và bóng nước. Những cây cầu ven sông cũng được dựng lên ước lệ. Sân khấu có thể xoay để tạo sự rộng mở của không gian. Trong một cảnh như thế, khi Sao muốn xuống sông tắm, sân khấu xoay vòng để những chiếc cầu trở thành tiền cảnh cho thấy cô đang từ từ lội xuống. Góc nhìn từ phía lưng trần, mái tóc cuốn sang một bên cho thấy một tạo hình phụ nữ nhu mì, đẹp dịu dàng trên nền xanh đen thăm thẳm của sông nước đêm…

Vở diễn dài 105 phút kể về cuộc đời cô gái bên bến sông, chờ chồng bao năm, bị nghi ngoại tình; khi sinh nở thì con đều không thành hình người do người chồng (Lãng, Anh Tú đóng) bị ảnh hưởng chiến tranh. Nhưng trước khi mọi người biết tất cả do chồng, anh đã bị dòng họ ép lấy vợ hai. Tào (Thanh Sơn), người yêu cũ của Sao, vẫn say mê cô ngay cả khi cô đã lấy chồng và muốn nối lại tình xưa. Sao bỏ đi…

Điều thú vị của vở diễn Bến nước thời gian là đạo diễn luôn duy trì được sự "cân bằng" trong mối quan hệ gần như tình tay ba Lãng - Sao - Tào. Mỗi người đều đáng thương, đều là nạn nhân của chiến tranh theo một cách khác nhau.

Với Sao là bi kịch của sự chờ đợi rồi bị vứt bỏ. Với Tào là đau khổ của việc vừa ra trận đã bị thương và bị vu oan đã cố tình bắn súng vào chân để được trở về, tới khi về nhà lại đúng ngày người yêu đi lấy chồng. Với Lãng là cảm giác có lỗi với những người vợ. Họ cũng bị giằng xé trong quan hệ với dòng họ khi không tròn bổn phận. Ở nhiều thời điểm khác nhau trong vở, mọi lựa chọn của Sao giữa hai người đàn ông này đều có thể chấp nhận được vì họ đều xứng đáng.

Nếu như NSƯT Doãn Bằng đưa được nước lên sân khấu thì đạo diễn, NSƯT Sĩ Tiến cũng có những màn dùng nước rất hay. Ở một cảnh khi tất cả ngờ vực, mắng nhiếc Sao, mẹ chồng Sao đã bênh con dâu mà dám đối đầu với làng xóm. Khi tới cao trào, bà vục nón xuống dòng sông múc lên thật đầy và hắt thẳng vào dân làng. Điều này làm nhớ tới ẩn dụ bát nước đã hắt đi sao còn đầy lại. Sau này, khi bà gặp lại con dâu xưa cũng ở bến sông này, cả hai vẫn rất gần nhau, có lẽ nhờ sự quyết liệt bênh vực đó.

Bến nước thời gian không có một kịch bản mới, nhưng dàn dựng của vở lại rất mới với một thẩm mỹ hiện đại hơn, dịu dàng và gợi nhiều lòng trắc ẩn.