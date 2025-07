Mang bom tấn công vào tòa án Iran, ít nhất 9 người chết

Chánh án tỉnh Sistan-Baluchestan, ông Ali Movahedi Rad, cho biết vụ tấn công ngày 26.7 tại tòa án thành phố Zahedan ở Iran đã khiến ít nhất 6 người chết và 3 kẻ tấn công bị tiêu diệt, ngoài ra còn hơn 20 người bị thương, AFP đưa tin ngày 26.7.

Ông Movahedi Rad cho biết các kẻ tấn công đã giả làm dân thường đến tòa án làm việc, mang theo áo bom cùng nhiều loại vũ khí. Cảnh sát tỉnh Sistan-Baluchestan thông tin những tay súng đã ném một quả lựu đạn vào tòa nhà, giết chết một số người bên trong. Ba nhân viên bảo vệ tòa án cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Ảnh cắt từ video lực lượng an ninh đụng độ với những kẻ tấn công tòa án thành phố Zahedan, tỉnh Sistan-Baluchistan của Iran ngày 26.7 ẢNH: AFP

Nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Sunni lấy tên là Jaish al-Adl đã nhận trách nhiệm vụ tấn công trên. Nhóm này gồm những người Baloch, hoạt động chủ yếu ở Pakistan và có chi nhánh ở Iran.

Reuters đưa tin nhóm Jaish al-Adl đã đăng tuyên bố cảnh báo các thẩm phán và nhân viên tòa án vùng Baluchestan không còn là nơi an toàn cho họ. Nhóm này đổ lỗi cái chết của dân thường là do lực lượng an ninh đã bắn bừa bãi.

Giới chức Iran gọi đây là vụ tấn công khủng bố, cho biết thêm lực lượng an ninh đã lập đồn trú xung quanh tòa án. Nhân viên và dân thường tại tòa cũng đã được sơ tán, theo Hãng thông tấn Iran (IRNA).

Tỉnh Sistan-Baluchestan có chung đường biên giới dài với Pakistan và Afghanistan, nằm cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 1.200 km về phía đông nam. Nơi đây thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội Iran với các nhóm vũ trang thuộc cộng đồng thiểu số người Baloch, các nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan và các băng đảng buôn lậu ma túy.

Vào tháng 10 năm ngoái, giới chức Iran cho biết một vụ tấn công khủng bố ở Sistan-Baluchestan đã khiến 10 cảnh sát thiệt mạng.