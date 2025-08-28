Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đạt UL LISTED NEMA BI 50015 - Vươn tầm thương hiệu

Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi vừa ghi thêm một cột mốc quan trọng khi sản phẩm máng cáp lưới (Wire Mesh Cable Tray) chính thức đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015 từ tổ chức Underwriters Laboratories (UL - Hoa Kỳ). Đây không chỉ là "tấm hộ chiếu" uy tín để sản phẩm Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế, mà còn là minh chứng mạnh mẽ cho khát vọng vươn lên của ngành công nghiệp phụ trợ trong nước.

Máng cáp lưới và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chất lượng - an toàn điện UL Listed - NEMA BI 50015

Chứng nhận toàn cầu - Thước đo bản lĩnh sản phẩm Việt

UL Listed - NEMA BI 50015 được coi là "chuẩn mực vàng" trong ngành cơ điện, đặc biệt tại các thị trường khắt khe như Mỹ, Canada và châu Âu. Để đạt được chứng nhận, sản phẩm của Cát Vạn Lợi phải trải qua chuỗi thử nghiệm gắt gao về độ bền cơ học, an toàn điện, khả năng chịu tải cũng như tính ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

Sản phẩm Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015

Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi được sản xuất từ thép cường lực, mạ kẽm nhúng nóng, với tuổi thọ có thể lên tới 50 năm. Thiết kế dạng lưới thông thoáng giúp tản nhiệt nhanh, hạn chế bụi bẩn, đồng thời tối ưu lắp đặt và bảo trì. Đây là giải pháp lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu, nhà máy thực phẩm, dược phẩm và công trình công nghiệp hiện đại.

Niềm tự hào của công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng giám đốc công ty Cát Vạn Lợi, chia sẻ: "Chứng nhận UL là minh chứng rõ ràng rằng sản phẩm Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang với những thương hiệu quốc tế hàng đầu. Chúng tôi không chỉ thay thế hàng nhập khẩu, mà còn hướng đến xuất khẩu sang các thị trường khó tính như ASEAN, Mỹ và châu Âu".

Ống thép luồn dây điện EMT và Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL 797 & NEMA BI 50015 do UL (Hoa Kỳ) cấp chứng nhận

Tại Việt Nam, máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đã được ứng dụng trong nhiều dự án quy mô lớn và nhận được sự đánh giá cao từ các nhà thầu trong nước lẫn quốc tế. Đây chính là bước khẳng định niềm tin rằng sản phẩm "Made by Vietnam" hoàn toàn có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất.

Hành trình từ nội lực đến toàn cầu

Không chỉ dừng lại ở máng cáp lưới, Cát Vạn Lợi còn sở hữu nhiều dòng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, nổi bật là ống thép luồn dây điện EMT đạt chuẩn UL 797. Với chuỗi hai nhà máy sản xuất hiện đại tại Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP.HCM cùng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, doanh nghiệp đang mở rộng dải sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sản phẩm phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - UL 797

Thành công này một lần nữa chứng minh: Do Local - Go Global. Khởi đầu từ việc làm chủ quy trình sản xuất theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam, Cát Vạn Lợi từng bước vươn ra quốc tế bằng sản phẩm đạt chuẩn toàn cầu.

Vươn mình cùng kỷ nguyên dân tộc

Việc đạt được chứng nhận UL không chỉ là niềm tự hào của một doanh nghiệp, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Khi sản phẩm cơ điện nội địa được quốc tế công nhận, đó là lúc khát vọng "người Việt làm chủ công nghệ - chinh phục thế giới" dần trở thành hiện thực.

Từ một doanh nghiệp phụ trợ, Cát Vạn Lợi đang viết tiếp câu chuyện "Made by Vietnam": không chỉ xuất khẩu sản phẩm, mà còn mang theo trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng dân tộc. Đó cũng chính là thông điệp mà Cát Vạn Lợi muốn lan tỏa: Cùng kỷ nguyên dân tộc vươn mình, để thương hiệu Việt tỏa sáng trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.