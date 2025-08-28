Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đạt UL LISTED NEMA BI 50015 - Vươn tầm thương hiệu

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
28/08/2025 15:30 GMT+7

Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015, khẳng định bản lĩnh thương hiệu Việt, hiện thực hóa khát vọng 'Do Local - Go Global', góp phần đưa công nghiệp phụ trợ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi vừa ghi thêm một cột mốc quan trọng khi sản phẩm máng cáp lưới (Wire Mesh Cable Tray) chính thức đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015 từ tổ chức Underwriters Laboratories (UL - Hoa Kỳ). Đây không chỉ là "tấm hộ chiếu" uy tín để sản phẩm Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế, mà còn là minh chứng mạnh mẽ cho khát vọng vươn lên của ngành công nghiệp phụ trợ trong nước.

Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đạt UL LISTED NEMA BI 50015 - Vươn tầm thương hiệu- Ảnh 1.

Máng cáp lưới và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chất lượng - an toàn điện UL Listed - NEMA BI 50015

Chứng nhận toàn cầu - Thước đo bản lĩnh sản phẩm Việt

UL Listed - NEMA BI 50015 được coi là "chuẩn mực vàng" trong ngành cơ điện, đặc biệt tại các thị trường khắt khe như Mỹ, Canada và châu Âu. Để đạt được chứng nhận, sản phẩm của Cát Vạn Lợi phải trải qua chuỗi thử nghiệm gắt gao về độ bền cơ học, an toàn điện, khả năng chịu tải cũng như tính ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đạt UL LISTED NEMA BI 50015 - Vươn tầm thương hiệu- Ảnh 2.

Sản phẩm Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015

Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi được sản xuất từ thép cường lực, mạ kẽm nhúng nóng, với tuổi thọ có thể lên tới 50 năm. Thiết kế dạng lưới thông thoáng giúp tản nhiệt nhanh, hạn chế bụi bẩn, đồng thời tối ưu lắp đặt và bảo trì. Đây là giải pháp lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu, nhà máy thực phẩm, dược phẩm và công trình công nghiệp hiện đại.

Niềm tự hào của công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng giám đốc công ty Cát Vạn Lợi, chia sẻ: "Chứng nhận UL là minh chứng rõ ràng rằng sản phẩm Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang với những thương hiệu quốc tế hàng đầu. Chúng tôi không chỉ thay thế hàng nhập khẩu, mà còn hướng đến xuất khẩu sang các thị trường khó tính như ASEAN, Mỹ và châu Âu".

Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đạt UL LISTED NEMA BI 50015 - Vươn tầm thương hiệu- Ảnh 3.

Ống thép luồn dây điện EMT và Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL 797 & NEMA BI 50015 do UL (Hoa Kỳ) cấp chứng nhận

Tại Việt Nam, máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đã được ứng dụng trong nhiều dự án quy mô lớn và nhận được sự đánh giá cao từ các nhà thầu trong nước lẫn quốc tế. Đây chính là bước khẳng định niềm tin rằng sản phẩm "Made by Vietnam" hoàn toàn có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất.

Hành trình từ nội lực đến toàn cầu

Không chỉ dừng lại ở máng cáp lưới, Cát Vạn Lợi còn sở hữu nhiều dòng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, nổi bật là ống thép luồn dây điện EMT đạt chuẩn UL 797. Với chuỗi hai nhà máy sản xuất hiện đại tại Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP.HCM cùng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, doanh nghiệp đang mở rộng dải sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Máng cáp lưới Cát Vạn Lợi đạt UL LISTED NEMA BI 50015 - Vươn tầm thương hiệu- Ảnh 4.

Sản phẩm phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - UL 797

Thành công này một lần nữa chứng minh: Do Local - Go Global. Khởi đầu từ việc làm chủ quy trình sản xuất theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam, Cát Vạn Lợi từng bước vươn ra quốc tế bằng sản phẩm đạt chuẩn toàn cầu.

Vươn mình cùng kỷ nguyên dân tộc

Việc đạt được chứng nhận UL không chỉ là niềm tự hào của một doanh nghiệp, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Khi sản phẩm cơ điện nội địa được quốc tế công nhận, đó là lúc khát vọng "người Việt làm chủ công nghệ - chinh phục thế giới" dần trở thành hiện thực.

Từ một doanh nghiệp phụ trợ, Cát Vạn Lợi đang viết tiếp câu chuyện "Made by Vietnam": không chỉ xuất khẩu sản phẩm, mà còn mang theo trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng dân tộc. Đó cũng chính là thông điệp mà Cát Vạn Lợi muốn lan tỏa: Cùng kỷ nguyên dân tộc vươn mình, để thương hiệu Việt tỏa sáng trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.

Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ Nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, Xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com

Khám phá thêm chủ đề

Máng Cáp Lưới Cát Vạn Lợi wire mesh cable tray UL Listed NEMA Ống thép luồn dây điện EMT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận