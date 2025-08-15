Măng Đen bắt tay doanh nghiệp kiến tạo vùng nguyên liệu xanh

Chiều 14.8, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Kon Plông, tỉnh Kon Tum) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển bền vững vùng nguyên liệu nông sản với Công ty CP chế biến nông sản Sao Mai.

Lãnh đạo UBND xã Măng Đen và Công ty CP chế biến nông sản Sao Mai ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển vùng nguyên liệu nông sản ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp quy hoạch và phát triển vùng trồng chanh dây quy mô 200 - 300 ha, bảo đảm nguồn cung ổn định cho nhà máy chế biến. Ngoài chanh dây, vùng nguyên liệu còn bao gồm lúa gạo, sâm dây và nhiều loại dược liệu khác. Dịp này, Công ty Sao Mai cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với một số doanh nghiệp tại địa phương.

Với khí hậu mát lạnh quanh năm ở độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển, Măng Đen từ lâu được ví như "Đà Lạt thứ hai" của miền Trung. Không chỉ đẹp ở cảnh quan, vùng đất này còn có nhiều lợi thế để phát triển các loại cây trồng giá trị cao, đặc biệt là rau, hoa xứ lạnh, cây dược liệu và cà phê.

Hiện toàn xã Măng Đen có hơn 39.600 ha diện tích tự nhiên, trong đó hơn 37.400 ha là đất nông nghiệp. Người dân đã chuyển đổi trồng 279 ha cây dược liệu, 636 ha cà phê và 306 ha rau, hoa xứ lạnh.

Hai bên thỏa thuận quy hoạch và tổ chức vùng trồng chanh dây quy mô 200 - 300 ha ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Đặng Quang Hà, Bí thư Đảng ủy xã Măng Đen, cho biết việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân là hướng đi chiến lược, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng tầm giá trị nông sản địa phương.

"Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giống, vật tư, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản sản phẩm. Khi hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, thu nhập người dân sẽ được nâng cao, kinh tế địa phương sẽ phát triển bền vững hơn", ông Hà nhấn mạnh.