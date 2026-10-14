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    Mang di ảnh người thương đưa tiễn liệt sĩ, mong 'nơi nào đó ông cũng được tìm thấy'

    Mang di ảnh người thương đưa tiễn liệt sĩ, mong 'nơi nào đó ông cũng được tìm thấy'

    Ngô Duy
    Ngô Duy
    Mang theo di ảnh người thương đã chờ đợi suốt 60 năm, cụ bà Bùi Thanh Hiền đến tiễn đưa những đồng đội của ông trong ngày 731 hài cốt liệt sĩ được an táng tại TP.HCM. Giữa dòng người tri ân sáng 14.10, câu chuyện của bà và những cựu chiến binh một lần nữa nhắc nhớ về hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, để những người đã hy sinh được trở về và những gia đình còn mong ngóng có thêm hy vọng tìm thấy người thân.

    Giữa dòng người đến tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ sáng 14.10, cụ bà Bùi Thanh Hiền, ở phường Tân Hưng (TP.HCM) mang theo di ảnh người mình đã chờ đợi suốt hơn 60 năm. Bà đến công viên Lê Thị Riêng một mình với mong muốn đưa người trong di ảnh này cùng chứng kiến khoảnh khắc đồng đội được tìm thấy, được tiễn đưa và trở về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Bức di ảnh bà mang theo là người thương thời niên thiếu. Ông là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, còn bà là con liệt sĩ. Họ quen biết nhau nhỏ, hẹn chờ nhau, rồi mỗi người lên đường theo đơn vị khác nhau. Lời hẹn năm xưa được bà giữ gìn qua những tháng năm dài.

    Mang di ảnh người thương đưa tiễn liệt sĩ, mong 'một nơi nào đó ông cũng được tìm thấy'

    Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cụ bà vẫn mang theo lời hứa ấy. Đến buổi tiễn đưa các liệt sĩ sáng 14.10, nhìn những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và chuẩn bị an táng trong sự đón tiếp trang trọng của đồng đội và người dân, bà vừa mừng cho những người đã trở về, vừa mong người mình thương ở một nơi nào đó cũng sẽ có ngày được tìm thấy.

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