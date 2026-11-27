Trong nhịp sống hiện đại, không chỉ đơn thuần là gia tăng tiện ích cho ngôi nhà, việc lựa chọn sản phẩm gia dụng nói chung trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng không gian sống hiện đại, chất lượng. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến công năng mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về sự tiện nghi, an toàn cùng thiết kế của các thiết bị này. Trong xu thế đó, các dòng sản phẩm máy lọc nước nhận được sự quan tâm lớn, từ chất lượng nước đầu ra đến tính thẩm mỹ khi đặt chúng trong không gian tổ ấm.

Đồng hành cùng hành trình kiến tạo không gian sống hạnh phúc, các thương hiệu đang ngày càng nỗ lực để đến gần và đồng hành trong từng khoảnh khắc thường nhật của khách hàng. Sự kiện Grand Opening Philips Store vừa qua tại Central Premium (phường Chánh Hưng, TP.HCM) không còn là một buổi khai trương, thu hút khách tham quan đơn thuần thông qua các hoạt động trải nghiệm, tương tác sôi nổi mà chính là một điểm hẹn, nơi người tiêu dùng bước vào một không gian mới lạ mà gần gũi, tiếp cận trực tiếp với hệ sinh thái giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống từ thương hiệu Philips. Đây cũng là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động tại Việt Nam, mang đến cho người tiêu dùng những công nghệ hiện đại trong lĩnh vực chăm sóc cơ thể và nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

Quang cảnh sự kiện Grand Opening Philips Store

Thành lập từ năm 1891, tại Hà Lan, chặng đường 135 năm phát triển của Philips gắn liền với hành trình đổi mới sáng tạo và những bước tiến của công nghệ. Với tầm nhìn "Better care for more people – Chăm sóc tốt hơn cho nhiều người hơn", thương hiệu từng bước mở rộng hoạt động, từ những sản phẩm chiếu sáng thuở ban đầu đến những giải pháp công nghệ, giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, không ngừng theo đuổi định hướng kết hợp giữa phát triển tính năng với tính thuận tiện, dễ tiếp cận và phù hợp với bối cảnh sử dụng thực tế.

Sản phẩm máy lọc nước Philips được người tiêu dùng đón nhận

Thông qua hoạt động phân phối các sản phẩm máy lọc nước, máy làm mát nước và máy nước nóng mang thương hiệu Philips bởi Orro Home Việt Nam, người tiêu dùng Việt được đón nhận nhiều giải pháp công nghệ hữu ích, góp phần đáp ứng nhu cầu thư giãn, chăm sóc cơ thể và nâng cao tiện nghi sinh hoạt cho các gia đình Việt Nam. Bên cạnh đó, người tiêu dùng hiện đại còn quan tâm đến thiết kế, diện tích lắp đặt, sự thuận tiện cho từng nhu cầu sử dụng khác nhau trong gia đình. Đáp ứng những mong mỏi đó, nhóm máy lọc nước để gần cũng là điểm nhấn nhận được sự chú ý tại Philips Store vừa khai trương nhờ cách tiếp cận mới trong thiết kế của các sản phẩm này.

Các model máy lọc nước được trưng bày tại Philips Store

Các model như Philips AUT8990/67, AUT8940/67, AUT9028, AUT9124/90 và AUT7005/97 kết hợp giữa công nghệ lọc nước, thiết kế tối ưu và tính tiện nghi, phù hợp với không gian bếp hiện đại không chỉ sở hữu các công nghệ lọc nước tân tiến mà còn có thiết kế linh hoạt đáp ứng các điều kiện không gian, nội thất. Ngoài việc đáp ứng linh hoạt không gian nội thất nhờ thiết kế không sử dụng bình chứa, hạn chế chiếm dụng diện tích, các sản phẩm Philips sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như công nghệ lọc RO Aquaporin Inside™ (mô phỏng cơ chế dẫn nước tự nhiên trong tế bào sống, sở hữu độ chính xác lọc đến 0,0001 micron, hỗ trợ giảm tới 110 loại chất gây ô nhiễm trong điều kiện thử nghiệm, mang đến giải pháp lọc nước tiên tiến cho gia đình), công nghệ FreshPro™ hỗ trợ hạn chế hiện tượng TDS creep; công nghệ UV-C hỗ trợ diệt khuẩn; hay chế độ tự động sục rửa và chức năng hiển thị tình trạng lõi lọc.

Công nghệ lọc hiện đại cho dòng nước an toàn với sức khỏe

Sự đa dạng về thiết kế, cấu hình cũng như công nghệ được ứng dụng cho thấy máy lọc nước không còn đơn thuần là thiết bị xử lý nước mà đang dần trở thành một phần trong tổng thể không gian sống, kiến tạo chất lượng sống tốt hơn cũng như giúp không gian sinh hoạt trở nên gọn gàng và đồng bộ hơn. Đây cũng là xu hướng phù hợp với những căn hộ, nhà phố hiện đại – nơi diện tích sử dụng cần được tính toán hợp lý, các thiết bị lắp đặt phù hợp, đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa của không gian.

Sản phẩm Philips đồng hành cùng nhịp sống hiện đại

Trong bối cảnh thời đại bùng nổ thông tin kết hợp với thị trường sản phẩm đa dạng về mẫu mã, việc có được không gian trải nghiệm trực tiếp giúp khách hàng có thêm cơ sở chân thực và khách quan để cân nhắc trước khi lựa chọn sản phẩm. Với máy lọc nước, đó là việc tìm hiểu kỹ công nghệ lọc, cấu hình lõi, tính năng, cùng với yêu cầu lắp đặt và chi phí phát sinh. Sự xuất hiện của Philips Store tại Central Premium không chỉ đánh dấu thêm một điểm bán lẻ mang thương hiệu Philips, mà còn mở ra cơ hội để người tiêu dùng được nhìn, chạm và đánh giá thực chất những giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống hiện đại. Đó cũng là nỗ lực của thương hiệu để tiếp tục đồng hành cùng các gia đình trong hành trình nâng cao chất lượng sống – bắt đầu từ những tiện ích thiết thực trong chính ngôi nhà thân yêu.

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