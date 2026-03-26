Mảng kinh doanh doanh nghiệp của Trend Micro chính thức đổi tên thành TrendAI™

DALLAS, ngày 25.3.2026 - Đơn vị hàng đầu thế giới về an ninh mạng AI vừa chính thức đổi tên để đồng bộ với chiến lược phát triển. TrendAI™ là tên gọi mới của mảng an ninh mạng dành cho các doanh nghiệp thuộc Trend Micro Incorporated (TYO: 4704;TSE: 4704). Việc thay đổi bộ nhận diện này khẳng định trọng tâm của công ty vào việc giải quyết các thách thức bảo mật thực tế, trong bối cảnh AI trở thành hạ tầng thiết yếu và quản trị rủi ro mạng trở thành ưu tiên kinh doanh cốt lõi.

Tìm hiểu thêm về TrendAI™ tại: https://www.trendaisecurity.com

Bà Eva Chen, CEO Trend Micro, cho biết: "Đây không phải là một thay đổi mang tính hình thức. Nó định vị lộ trình phát triển và cách thức chúng tôi dẫn dắt thị trường. TrendAI™ phản ánh niềm tin rằng an ninh mạng phải tiến hóa tương xứng với tốc độ của công nghệ mà nó bảo vệ. Khi các doanh nghiệp đang tái cấu trúc vận hành dựa trên AI, dữ liệu và tự động hóa, vai trò của chúng tôi là đảm bảo họ có thể thực thi với sự tự tin, khả năng kiểm soát và tính linh hoạt được thiết lập ngay từ đầu".

Sự ra đời của TrendAI™ diễn ra tại thời điểm then chốt khi các nghiên cứu mới chỉ ra "khoảng cách niềm tin" đang ngày càng nới rộng trong doanh nghiệp. Theo khảo sát toàn cầu mới nhất từ TrendAI trên 3.700 nhà quản lý, có đến 67% doanh nghiệp thừa nhận họ đang chịu áp lực phải phê duyệt triển khai AI bất chấp những lo ngại lớn về bảo mật. Áp lực cạnh tranh này đang vượt xa khả năng giám sát, trong khi tốc độ áp dụng AI tăng tốc, chỉ có 38% doanh nghiệp thiết lập được các chính sách quản trị toàn diện, và 57% thừa nhận AI đang tiến nhanh hơn khả năng bảo vệ hệ thống của họ. Đáng chú ý, sự thiếu hụt thông tin vẫn hiện hữu khi có tới 55% lãnh đạo cho biết họ chỉ dừng lại ở mức độ tự tin trung bình trong việc thấu hiểu các khung pháp lý điều chỉnh AI.

Sự trỗi dậy của các hệ thống AI tự trị (Agentic AI) đã tạo ra một tầng rủi ro và phức tạp mới, khi chỉ có 44% lãnh đạo tin rằng công nghệ này sẽ giúp cải thiện khả năng phòng thủ mạng trong ngắn hạn. Những lo ngại hàng đầu bao gồm việc rò rỉ dữ liệu nhạy cảm (42%) và sự thiếu hụt khả năng quan sát, giám sát (31%) đối với các hệ thống tự vận hành này.

"Các tổ chức không thiếu nhận thức về rủi ro, họ thiếu các điều kiện để quản trị rủi ro đó", bà Rachel Jin, Giám đốc Nền tảng & Kinh doanh, đồng thời là người đứng đầu TrendAI, nhận định. "Nền tảng TrendAI Vision One™ đóng vai trò là rào chắn thiết yếu, cho phép doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách giữa đổi mới sáng tạo và bảo mật. Bằng cách tập trung hóa khả năng quan sát và kiểm soát trên toàn bộ vòng đời AI, chúng tôi trao quyền để các nhà lãnh đạo tiến tới kỷ nguyên AI tự trị một cách tự tin, đảm bảo rằng việc triển khai nhanh chóng luôn đi kèm với năng lực quản trị và khả năng phục hồi cần thiết nhằm kiểm soát rủi ro kinh doanh một cách an toàn".

Bước đi này đánh dấu sự hoàn tất lộ trình chuyển đổi từ một danh mục sản phẩm lẻ sang một nền tảng an ninh mạng AI doanh nghiệp thống nhất. Dưới sự điều hành của bà Rachel Jin, TrendAI™ tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong các mảng bảo mật đám mây, điểm cuối, mạng và phát hiện mối đe dọa, được công nhận bởi các đơn vị phân tích danh tiếng như Gartner, IDC và Forrester. Thương hiệu mới giúp đồng bộ hóa cách thức TrendAI™ cung cấp giải pháp bảo mật với cách các tổ chức hiện đại đang quản trị rủi ro mạng.

Các hoạt động bổ sung từ TrendAI™:

AI Security Brief: Chuỗi podcast chia sẻ các câu chuyện thực tế về điểm giao thoa giữa AI và bảo mật.

TrendAI™ Spark: Hệ sinh thái sự kiện toàn cầu thảo luận về tầm ảnh hưởng của AI đối với an ninh, rủi ro và các quyết định lãnh đạo.

Đối tác S-RM: Mở rộng hệ sinh thái đối tác tư vấn rủi ro và ứng phó sự cố, giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ ứng phó tình huống sang chiến lược giảm thiểu rủi ro dài hạn.

Hợp tác HackerVerse: Hệ thống thử nghiệm tấn công độc lập sử dụng các tác nhân AI tự trị để kiểm chứng hiệu quả phòng thủ dựa trên bằng chứng thực tế.

Về TrendAI™, đơn vị hàng đầu toàn cầu về bảo mật AI, giúp các doanh nghiệp đổi mới không sợ hãi thông qua việc bảo vệ toàn diện AI, đám mây, mạng và dữ liệu. Trọng tâm của hệ sinh thái là TrendAI Vision One™, nền tảng an ninh mạng thống nhất giúp quản lý rủi ro và vận hành bảo vệ toàn bộ vòng đời AI. Với 6.000 chuyên gia tại 75 quốc gia, TrendAI™ hỗ trợ các nhà lãnh đạo công nghệ đi trước các mối đe dọa trên mọi bề mặt tấn công, bao gồm các môi trường trọng yếu như AWS, Google, Microsoft và NVIDIA. AI Fearlessly.

*Xem toàn bộ báo cáo nghiên cứu tại: [Securing the AI-Powered Enterprise - Governance Gaps, Visibility Challenges and Rising Risk]