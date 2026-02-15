Mạng lưới cấp cứu 115 công bố nhiều số máy nhận tin trong tết

Trong suốt kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm cấp cứu 115 của thành phố cập nhật hàng ngày các số điện thoại của các kíp trực tiếp nhận thông tin cấp cứu, ngoài số máy tổng đài 115.

Cụ thể, trong ngày 15.2, có 61 đơn vị với thông tin cụ thể các thành viên kíp trực cùng các số điện thoại liên lạc trực tiếp được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế TP.Hà Nội https://soyte.hanoi.gov.vn/.

Vận chuyển cấp cứu ngoại viện được các bệnh viện tại Hà Nội triển khai giúp người bệnh được xử trí sớm, an toàn ẢNH: XUÂN THANH

Thông tin thường trực cấp cứu giúp cho người dân, hệ thống y tế thuận lợi trong việc kết nối liên lạc khi có các trường hợp cần hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.

Về công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thường trực 4 cấp, bảo đảm 24/24 giờ, bao gồm: trực lãnh đạo và xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần; trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết công khai tại các khoa, phòng.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm trực cấp cứu, khám chữa bệnh an toàn, liên tục trong suốt kỳ nghỉ tết.

Bộ Y tế có các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hiện thường trực tại một số bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện địa phương trước và trong dịp tết Bính Ngọ 2026.

Giảm nguy cơ cấp cứu do biến cố tim mạch

Tại Bệnh viện Bạch Mai, đã phân 4 cấp ứng trực sẵn sàng cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Tại các trung tâm Cấp cứu A9, Đột quỵ, Chống độc, Nhi khoa, Hồi sức tích cực, Tim mạch... nhân lực và trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế được đặc biệt chú trọng.

Cùng với triển khai các kíp trực, đảm bảo tiếp nhận, xử trí kịp thời các ca bệnh đột quỵ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cũng chia sẻ, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe trong kỳ nghỉ tết, như: dinh dưỡng hợp lý, dùng thuốc đầy đủ theo đơn của bác sĩ nếu có bệnh mạn tính.

Bác sĩ Dũng lưu ý, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ và quan trọng nhất dẫn đến đột quỵ, cả tái phát lẫn mắc mới. Do đó, cần kiểm soát tốt huyết áp.

Hoặc sử dụng rượu, bia, và các chất kích thích khác làm tăng nhịp tim và co mạch ngoại biên, dẫn đến các cơn tăng huyết áp kịch phát. Do đó, cần lưu ý chế độ ăn uống để ngăn ngừa các nguy cơ biến cố tim mạch, đột quỵ.

Kỳ nghỉ tết có thể có các đợt giá rét, nhiệt độ thấp trong kỳ nghỉ tết là yếu tố tăng huyết áp do đó mỗi người cần giữ ấm, tránh để lạnh đột ngột.