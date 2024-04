Mang Thít phấn đấu thành huyện nông thôn mới giai đoạn 2024 - 2025

Ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Mang Thít lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định đến năm 2025, huyện có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 3 xã đạt NTM nâng cao và phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM. Ngay đầu nhiệm kỳ, H.Mang Thít đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND H.Mang Thít, tại buổi công bố xã An Phước đạt chuẩn NTM nâng cao

Nam Long

Thực hiện Quyết định số 320/QĐ-TTg, ngày 8.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện NTM; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM H.Mang Thít đã tổ chức rà soát đánh giá kết quả thực hiện.

Theo đó, ở nội dung 1 (có 100% xã đạt chuẩn NTM), đến nay huyện hiện có 9/11 xã đạt chuẩn NTM (đạt 81,81%), còn 2 xã chưa đạt là Nhơn Phú và Bình Phước.

Nội dung 2 (có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao): Huyện có 4/11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 36,36%), gồm các xã Mỹ Phước, An Phước, Chánh An, Tân An Hội.

Nội dung 3 (có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh): Huyện có thị trấn Cái Nhum đạt 5/9 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, số nội dung đã đạt 43/52 nội dung.

Nội dung 4: Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt từ 90% trở lên: Huyện chưa đánh giá nội dung tiêu chí.

Nội dung 5 (đạt các tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 -2025 - gồm có 9 tiêu chí): Huyện đã thực hiện đạt 2/9 tiêu chí với 21/36 chỉ tiêu.

H.Mang Thít phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2024 - 2025

Theo nội dung Kết luận số 1812-KL/TU ngày 27.9.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2024 - 2025, thống nhất bổ sung H.Mang Thít vào kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2024 - 2025. Đây là động lực tiếp sức cho H.Mang Thít, từ sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và đến nay có sự đồng hành hỗ trợ từ các sở ban ngành tỉnh. H.Mang Thít vững tin hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2024 - 2025.