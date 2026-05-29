Mạng xã hội ngang hàng thuốc lá về mức nguy hiểm với trẻ em

Văn bản được gửi đi trong khuôn khổ tham vấn chính sách về bảo vệ trẻ em trực tuyến do chính phủ Anh tiến hành. AoMRC cho rằng tác động tiêu cực của mạng xã hội lên trẻ em thuộc số ít vấn đề nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong giới y khoa những năm gần đây. "Mạng xã hội được đánh giá ngang hàng với thuốc lá và thắt dây an toàn trong xe hơi, trở thành tiếng nói chung của ngành y", văn bản nêu.

Các số liệu từ khảo sát thực tế củng cố thêm cho lập luận trên. Hơn một nửa trong số 132 bác sĩ được hỏi cho biết họ gặp ít nhất một ca tổn hại sức khỏe có liên quan đến công nghệ và thiết bị điện tử mỗi tuần. Trên một phần ba ghi nhận tình trạng này xảy ra nhiều lần trong tuần. Các tác hại được ghi nhận trải rộng từ chấn thương thể chất do bắt chước hành vi nguy hiểm trực tuyến, đến các vấn đề sức khỏe tâm thần phát sinh từ việc tiếp cận nội dung bạo lực.

Trước bối cảnh đó, chính phủ Anh đang xem xét nhiều biện pháp can thiệp, gồm cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, áp giờ giới nghiêm, giới hạn thời gian dùng và hạn chế các tính năng có khả năng gây nghiện. Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall khẳng định chính phủ sẽ hành động, không phụ thuộc vào hình thức cụ thể được chọn. Hàng trăm gia đình hiện tham gia chương trình thí điểm để đánh giá tác động thực tế của các quy định này lên giấc ngủ, học tập và sinh hoạt gia đình của trẻ.

Luật an toàn trực tuyến hiện hành tại Anh đã yêu cầu các nền tảng mạng xã hội có biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi nội dung bất hợp pháp và có hại, nhưng chính phủ nước này cho biết sẽ siết chặt thêm các quy định.

Ở cấp độ toàn cầu, Úc là quốc gia đầu tiên ban hành lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi vào năm ngoái. Nhiều nước châu Âu và châu Á cũng đang xem xét hoặc đã áp dụng các quy định tương tự. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn chưa đạt đồng thuận về hiệu quả thực sự của lệnh cấm và một bộ phận thanh niên tại Anh cũng bày tỏ phản đối nếu cách tiếp cận theo hướng tương tự Úc.