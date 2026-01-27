Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Mang 'Xuân yêu thương' đến những mảnh đời khó khăn

Thạch Anh
27/01/2026 18:54 GMT+7

Chương trình Xuân yêu thương xuất phát từ mong muốn lan tỏa những giá trị sẻ chia trong cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm tết đến xuân về.

Trong khuôn khổ chương trình Xuân yêu thương, ban tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ giáo dục cho 6 trường tại địa bàn xã Lương Tâm thuộc thành phố Cần Thơ, gồm: Trường THPT Lương Tâm; Trường tiểu học Lương Nghĩa 3; Trường THCS Lương Tâm; Trường tiểu học Lương Tâm 1; Trường tiểu học Lương Nghĩa 2; Trường THCS Lương Nghĩa.

Mang 'Xuân yêu thương' đến những mảnh đời khó khăn- Ảnh 1.

Đại diện chính quyền xã và bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc truyền thông J&T Express Việt Nam trao quà cho các em học sinh có nỗ lực vươn lên trong học tập

Ảnh: BTC

Chương trình đã trao 70 suất học bổng khuyến học, 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 40 phần quà là cặp sách và đồ dùng học tập, góp phần hỗ trợ các em trong việc học và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. 

Song song đó, Xuân yêu thương cũng triển khai các hoạt động chăm lo tết cho 13 cụ già neo đơn, thông qua việc trao tặng các phần quà và hỗ trợ trang trí nhà cửa nhân dịp năm mới.

Theo lãnh đạo tại địa phương, chương trình Xuân yêu thương “đã mang lại những hỗ trợ thiết thực cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà trường và địa phương góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm trong cộng đồng”.

Mang 'Xuân yêu thương' đến những mảnh đời khó khăn- Ảnh 2.

Đại diện các đơn vị tổ chức trong buổi lễ khai mạc Xuân yêu thương

Ảnh: BTC

Việc đồng hành cùng Trường đại học FPT phân hiệu Cần Thơ trong suốt quá trình triển khai chương trình của J&T Express Việt Nam cũng góp phần kết nối doanh nghiệp với giáo dục, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, từ đó lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần trách nhiệm công dân. “Chúng tôi muốn tạo ra sự kết nối, góp phần mang đến những giá trị tích cực và bền vững”, đại diện đơn vị chia sẻ.

Trong các năm qua, J&T Express cũng đã phối hợp cùng các tổ chức, địa phương thực hiện các hoạt động trồng cây xanh, cải thiện môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời đơn vị còn triển khai các chương trình an sinh xã hội, tài trợ giáo dục, giáo dục lối sống xanh cho học sinh trong khuôn khổ sáng kiến kiến tạo tương lai xanh, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực về phát triển bền vững.

