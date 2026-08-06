Phim tài liệu "Mảnh ghép cuối cùng?" kể về hành trình 28 năm tìm con gái thất lạc của bà Trần Thị Thu Hương. Con gái bà là Trần Hoài Ân – sinh non và yếu, được người khác nuôi dưỡng rồi bặt vô âm tín, để lại trong bà nỗi đau dai dẳng.

Mảnh ghép cuối cùng? | Phim ngắn Vietnamese 2026

Suốt gần ba thập kỷ, bà Hương kiên trì lần theo từng manh mối từ bệnh viện, trung tâm bảo trợ đến mạng xã hội, trải qua nhiều lần hy vọng rồi thất vọng. Từ người mẹ đi tìm con, bà dần trở thành người kết nối các gia đình ly tán, sẻ chia kinh nghiệm và tiếp thêm động lực cho những người cùng cảnh ngộ.

Phim tôn vinh tình mẫu tử, lòng kiên trì và sự nhân ái, gửi gắm thông điệp rằng dù chỉ còn một tia hy vọng, những mảnh ghép rời rạc vẫn có thể tìm lại nhau, tạo nên bức tranh đoàn tụ đầy yêu thương.



