Mạnh Hưng: Sao mai 'du học' Đức chờ tỏa sáng ở biển lớn châu Á

Mạnh Hưng trong trận đội tuyển U.23 Việt Nam thắng 4-1 trước đội U.23 Lào Vương Anh

Tháng 4.2022, Mạnh Hưng cùng đội tuyển U.17 Việt Nam sang Đức tập huấn. Sau những màn thể hiện ấn tượng ở các trận giao hữu, đích thân huyền thoại CLB Bayern Munich là Claudio Pizarro chọn Mạnh Hưng cùng Hoàng Minh Tiến (đang khoác áo CLB Kon Tum) ở lại tập chuyên sâu 1 tuần.

“Tôi học hỏi được nhiều về sự chuyên nghiệp, tư duy chơi bóng, lối đá kiểm soát ở đây”, Mạnh Hưng chia sẻ sau chuyến “du học” Đức. Cơ hội vàng trong quá trình phát triển của anh. Bởi lẽ, triết lý của HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển U.23 Việt Nam chính là kiểm soát bóng tấn công đẹp mắt.

Trung vệ sinh năm 2005 cũng nhận được niềm tin của HLV Hoàng Anh Tuấn. Tại vòng chung kết (VCK) U.20 châu Á 2023, anh là người duy nhất trong bộ 3 trung vệ của đội tuyển U.20 Việt Nam chơi trọn vẹn 270 phút.

Mạnh Hưng (sinh năm 2005) sớm chứng tỏ bản lĩnh trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam Vương Anh

Con số này là đáng nể bởi 3 đối thủ của chúng ta là các đội U.20 Australia, Qatar và Iran. Trong cả 3 trận, đội tuyển U.20 Việt Nam luôn phải chịu áp lực lớn nhưng Mạnh Hưng luôn chơi chững chạc, bản lĩnh, xử lý bóng quyết đoán và thông minh.

Đến giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023, Mạnh Hưng tiếp tục được tin tưởng, ra sân và giúp đội tuyển U.23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương trên đất Thái Lan.

Sự tiến bộ của Mạnh Hưng đã thuyết phục được HLV Nguyễn Anh Đức. Thuyền trưởng của CLB Bình Phước đã mượn trung vệ này về từ đội Thể Công Viettel để chơi ở giải hạng nhất. Mùa này, Mạnh Hưng đã có 4 lần ra sân (2 lần đá chính).

Trong vòng hơn một năm qua, Mạnh Hưng có những bước tiến bộ đáng kể. Điều đó giúp anh góp mặt trong danh sách chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2024. Đáng chú ý, anh là một trong 5 sự bổ sung của HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi ông tiếp quản đội tuyển U.23 Việt Nam.

Mạnh Hưng và Minh Tiến được giữ lại tập huấn thêm ở Đức VFF

Nhưng để giành được suất ra sân tại Qatar, Mạnh Hưng phải nỗ lực hơn nữa vì HLV Hoàng Anh Tuấn sở hữu nhiều trung vệ giỏi. Kể cả khi đã chia tay Thành Khải, Đức Anh thì đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn còn Lương Duy Cương, Lê Nguyên Hoàng, Trần Quang Thịnh, Nguyễn Ngọc Thắng.

Ngoại trừ Lê Nguyên Hoàng - trung vệ cùng sinh năm 2005 với Mạnh Hưng - những cái tên còn lại đều lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hơn tài năng trẻ của Thể Công Viettel.

Nhà vô địch SEA Games 31 Lương Duy Cương từng dự VCK U.23 châu Á 2022 đang là trụ cột của CLB Đà Nẵng dẫn đầu giải hạng Nhất. Trong khi đó Nguyễn Ngọc Thắng cũng rất giàu kinh nghiệm thi đấu V-League.

Sau mùa 2022 chơi nổi bật trong màu áo CLB Long An ở giải hạng nhất, Ngọc Thắng được HLV Nguyễn Thành Công đưa về CLB Hà Tĩnh và đã có 24 trận ở V-League. Còn Quang Thịnh là trụ cột của CLB Công an nhân dân vô địch giải hạng nhất 2022 và khoác áo 2 CLB Công an Hà Nội và LPBank HAGL.

Cuộc cạnh tranh 1 trong 3 suất trung vệ đá chính của đội tuyển U.23 Việt Nam là cuộc chiến không dễ dàng. Nhưng sau màn trình diễn ấn tượng ở ASIAD tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, rõ ràng Mạnh Hưng hoàn toàn có cơ hội để ra sân chứng tỏ mình.