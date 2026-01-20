Manh mối vụ tai nạn đường sắt 'kỳ lạ' gây hậu quả thảm khốc ở Tây Ban Nha

Hàng chục người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương vào hôm 18.1, biến đây thành một trong những tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở châu Âu trong 80 năm qua.

Theo một nguồn tin được báo cáo về các cuộc điều tra ban đầu, các chuyên gia tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn đã phát hiện một mối nối bị hỏng trên đường ray.

Nguồn tin này cho biết các kỹ thuật viên tại hiện trường phân tích đường ray đã xác định một số chỗ mòn tại mối nối giữa các đoạn ray, cho thấy lỗi này đã tồn tại một thời gian.

Họ phát hiện ra rằng mối nối bị lỗi đã tạo ra một khe hở giữa các đoạn ray và khe hở này ngày càng giãn rộng ra khi các đoàn tàu tiếp tục lưu thông trên tuyến đường.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Tây Ban Nha Oscar Puente nói rằng việc trật bánh trên một đoạn đường ray được bảo trì tốt là "cực kỳ kỳ lạ" và đã làm các chuyên gia bối rối.

Hiện trường vụ trật bánh thảm khốc của hai đoàn tàu cao tốc gần Adamuz, ở Cordoba, Tây Ban Nha hôm 19.1 ẢNH: REUTERS

Chủ tịch Công ty Đường sắt Tây Ban Nha, ông Álvaro Fernandez Heredia, phát biểu trên đài phát thanh địa phương cho biết vụ va chạm xảy ra khoảng 20 giây sau khi trật bánh, nên không có thời gian để kích hoạt phanh khẩn cấp.

Và rằng "hầu như đã loại trừ lỗi do con người".

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cam kết "sự minh bạch tuyệt đối" trong cuộc điều tra vụ tai nạn tàu hỏa.

Các bộ trưởng, quan chức và người dân địa phương đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người thiệt mạng.

Theo Reuters, các vấn đề về cơ sở hạ tầng trên đoạn đường ray đó; từ sự cố tín hiệu đến vấn đề với đường dây điện trên cao, đã gây ra chậm trễ cho các chuyến tàu cao tốc 10 lần kể từ năm 2022.