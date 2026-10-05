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    Mạnh Nguyên - Từ Quán quân Solo cùng Bolero 2017 đến hành trình âm nhạc hiện tại

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    Ca sĩ Mạnh Nguyên, tên thật Nguyễn Văn Mến, sinh ngày 20.5.1994, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Quán quân Solo cùng Bolero 2017. Sở hữu chất giọng trầm ấm, ngọt ngào và giàu cảm xúc, nam ca sĩ từng bước tạo dấu ấn riêng trong dòng nhạc trữ tình – bolero và tiếp tục hoạt động nghệ thuật đến nay.

    Dấu mốc Solo cùng Bolero 2017 được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Mạnh Nguyên. Tại cuộc thi, anh gây chú ý bởi giọng hát có chiều sâu, cách xử lý ca khúc giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn tiết chế. Danh hiệu quán quân giúp tên tuổi Mạnh Nguyên đến gần hơn với khán giả, đồng thời mở ra chặng đường mới để anh theo đuổi đam mê ca hát chuyên nghiệp.

    Mạnh Nguyên - Từ Quán quân Solo cùng Bolero 2017 đến hành trình âm nhạc hiện tại- Ảnh 1.

    Chân dung ca sĩ Mạnh Nguyên

    Sau cuộc thi, Mạnh Nguyên tiếp tục tham gia các chương trình, sự kiện và sân khấu ca nhạc. Anh duy trì định hướng với dòng nhạc trữ tình - bolero, phát huy lợi thế từ màu giọng đặc trưng và cách hát thiên về cảm xúc.

    Mạnh Nguyên - Từ Quán quân Solo cùng Bolero 2017 đến hành trình âm nhạc hiện tại- Ảnh 2.

    Ca sĩ Mạnh Nguyên đạt danh hiệu Quán quân solo cùng bolero 2017

    Trong phong cách biểu diễn, nam ca sĩ chú trọng truyền tải câu chuyện và tinh thần của từng ca khúc. Những chủ đề về tình yêu, nỗi nhớ, quê hương và cuộc sống được anh thể hiện theo hướng gần gũi, mềm mại, hạn chế phô diễn kỹ thuật.

    Mạnh Nguyên - Từ Quán quân Solo cùng Bolero 2017 đến hành trình âm nhạc hiện tại- Ảnh 3.

    Gần một thập kỷ sau dấu mốc Solo cùng Bolero 2017, Mạnh Nguyên vẫn bền bỉ với âm nhạc, tiếp tục hoạt động biểu diễn và triển khai những kế hoạch mới. Từ một gương mặt bước ra từ cuộc thi đến ca sĩ đang theo đuổi con đường nghệ thuật hôm nay, anh tiếp tục viết những chương mới bằng giọng hát và tình yêu dành cho dòng nhạc trữ tình - bolero.

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    Mạnh Nguyên Mạnh Nguyên, từ Quán quân Solo cùng Bolero 2017 đến hành trình âm nhạc hiện tại Ca sĩ Mạnh Nguyên Sở hữu chất giọng trầm ấm, ngọt ngào và giàu cảm xúc

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