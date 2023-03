Mạnh tay với 'ma men', xe quá khổ

Xe quá khổ quá tải, lái xe say xỉn luôn là nguyên nhân hàng đầu trong những vụ tai nạn giao thông. Tại Quảng Bình, lực lượng chức năng thậm chí "vượt rào" để xử lý vấn nạn này.

CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đo nồng độ cồn đối với lái xe

THANH LỘC

Chỉ trong 1 tuần đầu tháng 3 năm nay (từ ngày 1 đến ngày 8.3), lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hơn 360 ca tuần tra, kiểm soát, với hơn 1.340 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đã phát hiện xử lý 384 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,2 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 138 trường hợp, tạm giữ 194 phương tiện các loại.

Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết ngay sau Tết Nguyên đán, đơn vị đã ra quân mạnh mẽ nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về văn hóa "đã uống rượu bia thì không lái xe". "Phòng đã thành lập tới 8 tổ công tác tăng cường với công an các địa phương cũng như huy động tối đa lực lượng, phương tiện để xử lý "ma men". Tôi đã quán triệt anh em, với xử lý "nồng độ cồn" là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang vi phạm càng phải xử lý nghiêm túc, thậm chí nghiêm khắc hơn", thượng tá Quang nhấn mạnh.

Tôi đã quán triệt anh em, với xử lý "nồng độ cồn" là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang vi phạm càng phải xử lý nghiêm túc, thậm chí nghiêm khắc hơn.

Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình

Trung tá Lê Thành Phương, Đội trưởng đội CSGT đường bộ (Phòng CSGT Công an tỉnh), cho biết mỗi khi "ma men" gặp CSGT, có rất nhiều chiêu đối phó. Nhẹ thì kéo dài thời gian, xin xỏ, điện thoại nhờ "can thiệp"; nặng thì bất hợp tác, bỏ đi, sừng sộ, chửi bới. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết liệt xử lý, buộc người vi phạm phải chấp hành nghiêm túc. Để nâng cao hiệu quả xử lý, càng vào dịp lễ tết, ngày cuối tuần… chúng tôi càng tăng cường kiểm tra. Nếu có "sự cố" sẽ có những lực lượng cơ động, hình sự, công an địa phương thậm chí là các cơ quan báo chí cùng đồng hành để xử phạt, bêu danh, nâng tính răn đe", trung tá Phương nói.

Thường xuyên kiểm tra xe quá khổ, quá tải

THANH LỘC

Q UÁ KHỔ LÀ… CẮT

Đó là cách xử lý dứt khoát, thống nhất của lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình trong việc đối phó với vi phạm xe quá khổ, quá tải trong mấy năm trở lại đây.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra kiểm soát theo chuyên đề, khi phát hiện các trường hợp các loại xe thay đổi kích thước thùng xe để chở quá tải, nếu lái xe (hoặc chủ xe) không tự nguyện tháo dỡ thì lực lượng chức năng sẽ đưa xe vào garage ô tô cắt bỏ phần cơi nới.

"Thời gian đầu thực hiện cũng rất áp lực cho chúng tôi, bởi cánh lái xe cũng như chủ xe phản ứng khá mạnh. Thay vì chấp hành, họ ngày càng nghĩ ra nhiều cách thức để đối phó như theo dõi lực lượng chức năng, thông báo cho nhau vị trí của các tổ công tác... Dù vậy, việc cơi nới thùng xe để chở quá tải gây rất nhiều phảm cảm lại tăng nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) nên chúng tôi cũng làm rất căng", trung tá Phương nói.

"Ấn tượng, đáng để các địa phương khác học tập" Trong năm 2022, toàn tỉnh Quảng Bình xảy ra 117 vụ TNGT, làm chết 65 người, làm bị thương 95 người. So cùng kỳ năm 2021, giảm 14 vụ, giảm 11%; giảm 13 người chết, giảm 17%; giảm 11 người bị thương, giảm 10%. So cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19), giảm 88 vụ, giảm 43%; giảm 28 người chết, giảm 30%; giảm 60 người bị thương, giảm 39%. Năm 2022 cũng là năm thứ 13 liên tục giảm TNGT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, đánh giá: "Việc Quảng Bình có 13 năm liên tiếp kéo giảm về TNGT là một kết quả hết sức ấn tượng, đáng để các địa phương khác trong cả nước học tập, rút kinh nghiệm, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện gia tăng, nhu cầu đi lại gia tăng như hiện nay".

Nhờ mạnh tay như vậy, nên trong khoảng 8 tháng đầu năm 2022, thời điểm "nóng" của tình trạng kiểm soát xe quá khổ quá tải, CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và lập biên bản 2.041 trường hợp, phạt hơn 9,4 tỉ đồng, Trong đó, có 403 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ; 205 trường hợp thay đổi kích thước thùng xe…

Tại H.Quảng Ninh, địa bàn "nóng" với xe quá khổ, quá tải do tập trung nhiều mỏ khai thác đá cát, thiếu tá Hoàng Thanh Bảo Duy (Đội trưởng Đội CSGT-trật tự Công an H.Quảng Ninh) cho biết lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên cán bộ chiến sĩ bám địa bản là rất khó. "Với lỗi quá khổ quá tải, thay đổi kích thước... có mức xử phạt cao nên lái xe tìm nhiều các đối phó. Do vậy, chúng tôi triển khai kiểm tra, xử lý theo hình thức đột xuất, bất ngờ và tập trung xử lý kiên quyết, đúng quy định để tạo sự răn đe, giáo dục với những trường hợp khác. Đặc biệt với những xe thay đổi kích thước thùng xe, cứ đo thấy quá kích thước là... cắt", thiếu tá Duy nói.(còn tiếp)