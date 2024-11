Mạnh Trường tiết lộ về vai chính trong phim mới đóng cùng Lê Bống

Phim Không thời gian sẽ lên sóng VTV1 từ ngày 25.11 với sự tham gia diễn xuất của NSND Trung Anh, Mạnh Trường, Bích Ngọc, Lê Bống, Huyền Sâm, Việt Hoàng, Huyền Trang… với câu chuyện phim giàu tính nhân văn, khắc họa những chiến công và sự hi sinh thầm lặng của những người lính trong thời chiến cũng như thời bình.

Theo tiết lộ của ê-kíp đoàn phim thì bộ phim với lối kể chuyện hiện đại, nhanh, đậm tính mô tả và kịch tính với sự cầm trịch của đạo diễn - NSƯT Nguyễn Danh Dũng cùng đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu.

Diễn viên Mạnh Trường đóng chính trong Không thời gian ẢNH: VFC

Theo những hình ảnh được nhà sản xuất tung ra thì trong phim có những cảnh quay hoành tráng khắc họa sự dũng cảm, hi sinh của người lính để giúp dân chống lũ, vượt bão trong thời bình. Đó là chiến sĩ tên Đại do diễn viên Mạnh Trường đóng. Chưa thể tiết lộ quá nhiều về nam chính nhưng Mạnh Trường khẳng định: "Tròn 10 năm Trường lại đóng vai một chiến sĩ bộ đội tên Đại. Một chiến sĩ thời bình, luôn mạnh mẽ và hi sinh hết mình cho công việc. Khán giả sẽ thấy được là dù thời chiến hay thời bình thì người lính cũng có sự hi sinh rất lớn qua bộ phim Không thời gian. Trong phim có cảnh cứu lũ, đại cảnh mở màn phim. Đóng cảnh này cảm xúc rất mệt, dù cảnh phim chỉ diễn ra trong phim khoảng 10 - 15 phút thôi nhưng là sự vất vả lớn của cả ê-kíp".

Lê Bống đóng vai cô giáo Tâm trong Không thời gian ẢNH: VFC

Trong phim Không thời gian, Lê Bống cũng tái xuất sau phim Lỡ hẹn với ngày xanh. Nữ MC - TikToker 'triệu view" tiết lộ: "Lê Bống đóng vai cô giáo Tâm đưa con chữ đến vùng cao. Mình đã phải ở trên vùng cao một thời gian dài để nhập tâm, hóa thân vào nhân vật".

Hình ảnh người lính cứu dân vùng lũ trong Không thời gian ẢNH: VFC

Được biết Không thời gian trải qua 5 tháng ghi hình thực hiện các cảnh quay từ Hà Nội, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn Lan, Mộc Châu… Đây là dự án hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, do Đài THVN phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện.

Bộ phim dự kiến dài 60 tập nhằm lan tỏa những giá trị đẹp về bộ đội cụ Hồ trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cảnh phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại, được thể hiện sống động với bối cảnh hoành tráng.