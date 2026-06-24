Mansion Riverside Villas: Bộ sưu tập dinh thự hoàng gia ven sông của giới thượng lưu

Mansion Riverside Villas - 18 dinh thự hoàng gia ven sông cho giới tinh anh

18 tuyệt tác dinh thự ven sông dành riêng cho giới tinh anh

Trong phân khúc bất động sản cao cấp, những sản phẩm ven sông luôn được đánh giá cao bởi tính khan hiếm và lợi thế về tầm nhìn, môi trường sống và sự riêng tư. Đây cũng là những giá trị ngày càng được giới thành đạt ưu tiên khi lựa chọn nơi an cư.

Được phát triển theo định hướng đó, Mansion Riverside Villas là bộ sưu tập dinh thự dành cho những chủ nhân mong muốn tận hưởng một phong cách sống hài hòa giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại. Không gian xanh, mặt nước, và nhịp sống thư thái được kết hợp để kiến tạo một chuẩn sống riêng biệt, nơi mỗi ngày đều là trải nghiệm tận hưởng đáng giá.

Bà Lê Trần Bích Thùy - Phó tổng giám đốc khối Kinh doanh Tiếp thị Five Star Group giới thiệu Mansion Riverside Villas - bộ sưu tập 18 dinh thự hoàng gia ven sông giới hạn

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, Mansion Riverside Villas còn được thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích ngày càng hoàn thiện của Five Star Eco City. Theo định hướng phát triển đồng bộ, đại đô thị liên tục bổ sung các dịch vụ và tiện ích thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân, từng bước kiến tạo một môi trường sống sinh thái hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Giám đốc Ban Marketing Five Star Group giới thiệu hệ sinh thái tiện ích hiện hữu, góp phần kiến tạo chuẩn sống toàn diện tại Five Star Eco City

Trong đó, hệ thống trường mầm non song ngữ quốc tế đã chính thức triển khai tuyển sinh và dự kiến đón học sinh từ năm học 2026 - 2027, góp phần hoàn thiện góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục tại Five Star Eco City. BRD Vietnam đồng hành trong công tác quản lý vận hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cư dân. Cùng với đó, Noverra phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, trong khi hồ bơi khoáng thiên nhiên Eco River Pool vừa được khởi công, bổ sung thêm không gian thư giãn và chăm sóc sức khỏe giữa môi trường sinh thái.

Việc liên tục bổ sung các tiện ích và dịch vụ chất lượng không chỉ gia tăng sức hấp dẫn cho môi trường an cư mà còn củng cố tiềm năng gia tăng giá trị của đại đô thị sinh thái trong dài hạn.

Five Star Eco City cũng hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng kết nối liên vùng đang được đẩy mạnh triển khai. Từ vị trí mặt tiền đường Đinh Đức Thiện nối dài, cư dân dễ dàng kết nối với quốc lộ 1A, đại lộ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt cùng các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành và àvnh đai 3, mở ra dư địa phát triển cho bất động sản cửa ngõ tây nam TP.HCM.

Mansion Riverside Villas còn hướng đến cộng đồng cư dân thành đạt, đề cao sự riêng tư, chất lượng sống và các giá trị bền vững. Đặc biệt, bộ sưu tập chỉ gồm 18 dinh thự giới hạn. Mỗi dinh thự được đặt theo tên một vì tinh tú như một dấu ấn nhận diện riêng, góp phần tạo nên nét độc bản và nâng tầm giá trị sở hữu theo thời gian.

Giá trị được khẳng định từ những giao dịch thực tế

Không chỉ thu hút sự quan tâm trên thị trường, Mansion Riverside Villas còn ghi nhận những tín hiệu tích cực từ khách hàng ngay giai đoạn ra mắt.

Tại sự kiện "The Royal Unveiled: Khai mở chuẩn sống hoàng gia", nơi chính thức ra mắt mô hình kiến trúc phân khu The Royal trước đông đảo khách hàng và đối tác trên toàn quốc, Mansion Riverside Villas là một trong những sản phẩm nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Ngay tại sự kiện, gia đình khách hàng Phan Ngọc Hiền Minh đã lựa chọn dinh thự Eterna với tổng giá trị gần 80 tỉ đồng. Với tên gọi Eterna (BT 09-12), biểu tượng của những giá trị bền vững vượt thời gian. Tựa như ánh sao luôn hiện hữu trên bầu trời qua năm tháng, Eterna đại diện cho một di sản được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Sự lựa chọn của chủ nhân dinh thự Eterna đến từ những lợi thế mà Mansion Riverside Villas mang lại, từ vị trí ven sông, môi trường sống riêng tư đến tính khan hiếm của bộ sưu tập chỉ gồm 18 dinh thự và đặc biệt hơn cả là giá trị truyền đời.

Gia đình khách hàng Phan Ngọc Hiền Minh chính thức trở thành chủ nhân dinh thự Eterna (BT09-12) tại Mansion Riverside Villas

Trong bối cảnh dòng tiền ngày càng ưu tiên những tài sản sở hữu giá trị thực và tiềm năng tích lũy dài hạn, các bộ sưu tập dinh thự giới hạn đang trở thành lựa chọn của nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống và khả năng bảo toàn tài sản.

Với số lượng chỉ 18 dinh thự, Mansion Riverside Villas hướng đến những chủ nhân tìm kiếm một tài sản có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ, vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa là tài sản giá trị lâu dài.

Bên cạnh sức hút của Mansion Riverside Villas, sự kiện The Royal Unveiled cũng ghi nhận kết quả tích cực khi 92% sản phẩm được giới thiệu trong đợt đầu tiên đã tìm được chủ nhân. Con số này phản ánh sự đón nhận của thị trường đối với các sản phẩm tại Five Star Eco City, đồng thời cho thấy xu hướng lựa chọn những bất động sản sở hữu hệ tiện ích hoàn thiện và tiềm năng tăng trưởng bền vững.