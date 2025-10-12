Manulife Việt Nam tiên phong nâng cao kiến thức y tế cộng đồng cho tư vấn viên bảo hiểm

Với định hướng phát triển đội ngũ tư vấn viên "thế hệ mới" chuyên nghiệp, am hiểu về tài chính lẫn sức khỏe, Manulife Việt Nam đã hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội, triển khai chương trình đào tạo kiến thức thiết yếu về sức khỏe cộng đồng cho lực lượng tư vấn viên. Sáng kiến này góp phần nâng cao chuẩn mực tư vấn viên bảo hiểm, đồng thời thể hiện cam kết của Manulife Việt Nam trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sống khỏe mỗi ngày.

Lễ ký kết hợp tác 3 bên giữa Manulife với Hội thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội ẢNH: HIỀN HÀ

Theo thỏa thuận hợp tác, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội sẽ xây dựng nội dung đào tạo cho đội ngũ tư vấn bảo hiểm Manulife. Chương trình được thiết kế đảm bảo tính chuyên môn và thực tiễn, tập trung vào một số bệnh lý truyền nhiễm và bệnh không lây thường gặp trong cộng đồng như: bệnh tiêu hóa, tim mạch, ung thư, đột quỵ, tiểu đường, cách chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất... Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên Manulife còn được trang bị các kỹ năng thực hành và xử lý tình huống thực tiễn, bao gồm: phân tích và diễn giải sơ bộ hồ sơ y tế, đọc hiểu các chỉ số xét nghiệm, tư vấn những vướng mắc về một số vấn đề sức khỏe phù hợp với quyền lợi bảo hiểm…

Bà Tina Nguyễn Tổng giám đốc Manulife Việt Nam phát biểu tại sự kiện ẢNH: HIỀN HÀ

PGS.TS. BS. Lê Minh Giang - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: "Việc Manulife chủ động phối hợp cùng cơ sở đào tạo chuyên môn y khoa thể hiện tư duy tiên phong và chiến lược dài hạn đối với việc nâng cao chất lượng tư vấn sức khỏe trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam. Thông qua chương trình, đội ngũ đại lý sẽ được cung cấp kiến thức thiết yếu về sức khỏe cộng đồng, qua đó, hỗ trợ việc tư vấn, đồng hành cùng người tham gia bảo hiểm. Mô hình liên kết đào tạo này có thể nhân rộng trong tương lai, góp phần chuẩn hóa chất lượng tư vấn bảo hiểm và mở rộng vai trò của bảo hiểm trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng".

Việc hiểu biết về các vấn đề sức khỏe cộng đồng giúp tư vấn viên giải đáp và hỗ trợ tốt hơn những thắc mắc liên quan đến chi trả quyền lợi y tế ẢNH: HIỀN HÀ

Xu thế tất yếu trong ngành bảo hiểm Việt Nam

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, số lượng hợp đồng khai thác mới đạt gần 900.000 hợp đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy vai trò thiết yếu của bảo hiểm trong việc bảo vệ sức khỏe và tài chính cho người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, sống khỏe và sống chất lượng ngày càng trở nên quan trọng. Theo khảo sát Manulife Asia Care 2025, "sống lâu" không còn là mong muốn hàng đầu của người dân hiện nay. Ngược lại, họ ưu tiên sống khỏe mạnh và độc lập về tài chính. Do đó, để phục vụ khách hàng một cách chu đáo nhất, tư vấn viên bảo hiểm không chỉ giỏi về kiến thức chuyên môn về tài chính bảo hiểm, mà còn phải trang bị những kiến thức cơ bản về sức khỏe cộng đồng.

Tư vấn viên Manulife tham gia khóa đào tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội ẢNH: HUỆ NGỌC

Ông Phạm Văn Tám (TP.HCM), chuyên gia tư vấn bảo hiểm với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, cho biết hầu hết người tiêu dùng trước khi quyết định tham gia bảo hiểm thường hỏi tư vấn viên các vấn đề về bệnh lý phổ biến, thủ tục chi trả... "Khách hàng muốn được tư vấn toàn diện, không chỉ để chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp mà còn để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và lối sống tích cực. Vì vậy, người tư vấn càng biết nhiều kiến thức về sức khỏe cộng đồng thì càng hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng tốt hơn" - ông Tám chia sẻ.

Thông qua chương trình đào tạo, Manulife Việt Nam kỳ vọng sẽ trang bị kiến thức y khoa cộng đồng thiết thực cho đội ngũ tư vấn nhằm gắn kết và đồng hành hiệu quả cùng khách hàng. Với khách hàng hiện hữu, việc hiểu biết về sức khỏe cộng đồng thường gặp giúp tư vấn viên hỗ trợ tốt hơn những thắc mắc liên quan đến chi trả quyền lợi y tế, cũng như chia sẻ cách phòng bệnh, xây dựng lối sống tích cực, giúp khách hàng chinh phục hành trình sống khỏe mỗi ngày.

Với khách hàng tiềm năng, tư vấn viên có thể thiết kế giải pháp bảo hiểm phù hợp với tình hình sức khỏe của khách hàng, góp phần tối ưu hóa chi phí. Ở góc độ rộng hơn, mô hình này là tín hiệu cho thấy ngành bảo hiểm đang có sự chuyển biến tích cực: lấy sức khỏe khách hàng làm trọng tâm, và đặt kiến thức về sức khỏe cộng đồng vào tay những người tuyến đầu là tư vấn viên.

Đội ngũ tư vấn viên được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa đào tạo ẢNH: HUỆ NGỌC

Bà Tina Nguyễn - Tổng giám đốc Manulife Việt Nam cho biết: "Đây là bước đi tiên phong của chúng tôi nhằm hiện thực hóa cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời, xây dựng đội ngũ tư vấn viên 'thế hệ mới' vừa là chuyên gia tài chính, vừa là đại sứ sống khỏe để đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ sức khỏe và tài chính toàn diện. Chương trình cũng góp phần giúp Manulife thúc đẩy ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững".

Trong bối cảnh bảo hiểm ngày càng phổ biến và thiết yếu, Manulife tin rằng tập trung vào con người là chìa khóa để phát triển bền vững. Với dự án này, Công ty không chỉ thể hiện trách nhiệm với khách hàng, mà còn khẳng định chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động. Đây là một phần trong tầm nhìn dài hạn của Manulife, nhằm xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm chất lượng, chuyên nghiệp, nơi mỗi tư vấn viên là một người bạn đồng hành lâu dài trên hành trình bảo vệ tài chính và sức khỏe cho khách hàng.

Đã triển khai nhiều khóa học Ngay sau lễ ký kết, Manulife đã khai giảng chuỗi khóa học tại trường Đại học Y Hà Nội. Trực tiếp tham gia giảng dạy trong chuỗi chương trình là PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân, Viện phó Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng – trường Đại học Y Hà Nội, cùng đội ngũ giảng viên gồm 15 chuyên gia giàu kinh nghiệm. Theo kế hoạch, có tổng cộng 50 khóa đào tạo trong năm 2025. Các lớp sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM với sự tham gia của hơn 2.200 tư vấn viên Manulife. Sau khi hoàn thành khóa học và vượt qua bài kiểm tra năng lực, học viên sẽ được Trường Đại học Y Hà Nội cấp Giấy chứng nhận.



