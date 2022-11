Mạo danh sĩ quan quân đội mượn tiền nhưng không trả: Hình sự hay dân sự?

Ngày 9.11, thông qua một công ty luật (thuộc Đoàn Luật sư Đồng Nai) được bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (46 tuổi, ngụ xã Quang Trung, H.Thống Nhất, Đồng Nai) ủy quyền, Thanh Niên tiếp nhận phản ánh của bà Lan liên quan đến vụ việc đề nghị khởi tố hình sự H.V.T.L (31 tuổi, ngụ xã Gia Canh, H.Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình bày của bà Lan, vào tháng 6.2019, bà đăng lên mạng xã hội bán xe gắn máy thì H.V.T.L liên hệ mua và sau đó lấy số điện thoại để làm quen.

Trong quá trình trao đổi qua Zalo, H.V.T.L giới thiệu đang công tác tại Sư đoàn 7 Quân đoàn 4 với cấp bậc đại úy. L. còn khoe có cha là đại tá và cậu ruột hàm cấp tướng trong quân đội nên “Anh vừa học xong là ba và cậu đưa vào đơn vị làm chức đại úy luôn” (trích tin nhắn).

L. cũng không quên hứa hẹn đưa con trai của bà Lan vào làm trong quân đội vì “gia đình anh toàn làm cấp bậc lớn”. Khi bà Lan dò hỏi đã đưa ai vào được chưa, L. trả lời “Ai muốn nhờ đưa con vào anh ra giá cũng vài trăm triệu, đồng ý anh mới đưa vào. Anh đưa được nhiều người vào rồi chứ em”.

Ngoài ra, L. thường xuyên nhắn tin cho bà Lan biết, chuẩn bị đi họp lãnh đạo, đang đi kiểm tra lính, đi kiểm tra súng đạn... Chưa hết, L. còn chụp cả khẩu súng được “Nhà nước cấp để phòng thân” để khoe với bà Lan.

“Sau khi tạo được niềm tin, L. bắt đầu nhắn tin cho tôi để mượn tiền từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng với lý do vừa thăng cấp hàm cần tiền chi cho cấp trên; hỗ trợ cho đồng đội bị tai nạn phải nằm bệnh viện; gửi tiền cho lính về quê thăm gia đình... Thấy L. là sĩ quan trong quân đội, cộng với những lời lẽ rất hoàn cảnh nên tôi phải đi mượn tiền nhiều nơi để đưa”, bà Lan trình bày.

Tổng số tiền chuyển khoản thông qua dịch vụ số điện thoại và tiền mặt, từ tháng 7.2019 - 5.2020, bà Lan đã cho L. mượn trên 1,5 tỉ đồng.





Sau nhiều lần đòi tiền không được, vào ngày 13.6.2020, tại Công an xã Gia Canh (H.Định Quán), gia đình L. thừa nhận số tiền đã mượn bà Lan là 1,5 tỉ đồng; nhưng xin giảm bớt... 250 triệu đồng.

Do không có tiền để trả nên gia đình L. viết giấy sang nhượng cho bà Lan mảnh đất (trị giá 500 triệu đồng) để cấn trừ nợ, cùng với 1 giấy mượn nợ (750 triệu đồng). Do đất không sang nhượng được (chủ quyền thế chấp cho ngân hàng) và tiền nợ thì hẹn trả sau 4 năm nên bà Lan làm đơn tố cáo đến đơn vị L. công tác.

Ngày 29.8.2022, Cơ quan điều tra hình sự khu vực (Quân đoàn 4) có công văn trả lời: “Qua rà soát tại Sư đoàn 7, thì không có người nào tên H.V.T.L theo đơn tố giác”. Còn trong công văn ngày 16.9.2022, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết, H.V.T.L (sinh năm 1991, ngụ xã Gia Canh, H. Định Quán) nhập ngũ và công tác tại Đại đội 15 ĐKZ 82, Trung đoàn Bộ binh 4, Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7 và xuất ngũ về địa phương vào ngày 1.8.2013.

Sau khi nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, nhiều cơ quan, ban ngành như Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra Bộ Công an, Quân Đoàn 4, Bộ Quốc phòng... đều chuyển đơn cho Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.

Trong 2 công văn trả lời đơn cho bà Lan (vào ngày 10.8 và 9.9.2022), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đều cho rằng, vụ việc theo đơn tố giác là tranh chấp dân sự thuộc quyền giải quyết của tòa án.

Không đồng ý với công văn trả lời này, bà Lan đã ủy quyền cho luật sư tiếp tục làm đơn kiến nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận đơn tố cáo H.V.T.L, tháng 6.2020 Công an H.Thống Nhất hướng dẫn bà Lan về Định Quán nộp đơn, nơi nghi phạm đang cư trú. Ngày 3.6.2020, Công an H.Định Quán xử lý đơn, cho rằng, việc chuyển tiền xảy ra trên địa bàn H.Thống Nhất nên liên hệ với Công an H.Thống Nhất để được giải quyết. Sau một thời gian, bà Lan nhờ luật sư gửi đơn cho các ban ngành khác thì có nhiền đơn chuyển về Công an tỉnh Đồng Nai, Công an H.Thống Nhất hoặc Công an H.Định Quán giải quyết. Trong đơn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai vào ngày 26.9.2022, Công an H.Định Quán tái khẳng định, thẩm quyền thuộc về Công an H.Thống Nhất.