Marathon lan tỏa thông điệp xanh

Mekong Delta Marathon là giải thể thao quy mô lớn do tỉnh Hậu Giang sáng lập. Giải lần 1 được tổ chức vào năm 2019 quy tụ hơn 4.000 VĐV, lần 2 năm 2020 (7.000 VĐV) và lần 3 năm 2022 thu hút 8.500 VĐV.

Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang chủ trì họp giao ban báo chí 6 tháng 2023 Ảnh: Quang Minh Nhật

Những cung đường mới mẻ

Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2023 lần thứ 4 quy tụ khoảng 9.000 VĐV trong ngoài nước tham gia. Giải diễn ra tại TP.Vị Thanh (Hậu Giang) trong 2 ngày 15 - 16.7, với các cự ly 800 m, 2.400 m, 5.000 m, 10.000 m, 21.000 m, 42.000 m.

Ông Lê Công Khanh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Hậu Giang, cho biết cung đường chạy của giải năm nay hết sức độc đáo, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các hoạt động phục vụ VĐV, cùng những chương trình song hành được thiết kế hoàn toàn mới. VĐV có dịp trải nghiệm thiên nhiên, sông nước miền Tây yên bình. Đường chạy bao gồm những cung đường đi qua nhiều cánh đồng xanh mướt, trải dài. Những thôn xóm bình yên, mộc mạc, dòng kênh quanh co, uốn lượn như bức tranh tiêu biểu về miền quê Hậu Giang ấm áp hữu tình. Giải lần này có điểm độc đáo nữa là tất cả đường chạy đều không lặp lại. Các cự ly (5.000 m, 10.000 m, 21.000 m, 42.000 m) đều có điểm khởi đầu và kết thúc cùng 1 địa điểm, tạo thành 1 vòng khép kín, sẽ giúp cho VĐV hứng thú trải nghiệm những cung đường chạy mới mẻ.

Pano Giải Marathon quốc tế năm 2023 Ảnh: Quang Minh Nhật

Hậu Giang, miền đất đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán. Con người Hậu Giang dung dị, chân chất, nghĩa tình, thủy chung giàu lòng mến khách. Với phương châm "Doanh nghiệp đến - Hậu Giang vui", "Sự thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà", Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2023 sẽ là cầu nối hợp tác đa dạng giúp Hậu Giang phát triển nhanh mọi mặt, nhất là các lĩnh vực thể thao, văn hóa, du lịch.

Đường chạy nâng tầm cao

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết năm 2022, Hậu Giang đạt nhiều kết quả khả quan, hoàn thành toàn diện 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó 13/18 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đặc biệt, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,94%, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu khu vực ĐBSCL, tăng 35 bậc so với năm trước đó. PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) năm 2022 của Hậu Giang xếp thứ 12/63 tỉnh thành, tăng 26 bậc so với năm 2021.

VĐV tham gia giải năm 2020 tại Hậu Giang Ảnh: Duy Khương

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,21% tiếp tục dẫn đầu khu vực ĐBSCL và cả nước. Sea Games 32 diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 - 17.5.2023, Hậu Giang có 7 VĐV tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài các môn (kick boxing, điền kinh, 3 môn phối hợp, bi sắt) và đã đạt 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2023 với chủ đề "Ấn tượng Hậu Giang" hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho mọi thành viên tham gia. Giải sẽ gia nhập hệ thống các giải chạy quốc tế, tạo điều kiện cho VĐV có thể dùng thành tích tại giải ở tỉnh Hậu Giang tham gia các giải lớn trên thế giới.

Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2023 tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng đối với vấn đề biến đổi khí hậu, xây dựng Hậu Giang xanh, bền vững. Mỗi VĐV là 1 đại sứ của thông điệp, lan tỏa ý nghĩa cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát triển vùng đất Hậu Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung giàu tiềm năng, luôn xanh tươi, con người bản lĩnh vượt khó, sống hào sảng chí nghĩa vẹn tình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa (bìa phải) trao thưởng năm 2022 Ảnh: Duy Khương

"Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục tổ chức lễ trồng cây xác định Tuyến đường xanh Mekong Delta Marathon Hậu Giang. Ban tổ chức sẽ trích kinh phí từ lệ phí thi đấu của các VĐV để tiến hành trồng cây xanh nhằm lan tỏa thông điệp Hậu Giang xanh- Chống biến đổi khí hậu. Lễ trồng cây có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, người dân địa phương và các VĐV tham gia Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta- Hậu Giang 2023. Giải chạy này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác với những tỉnh, thành bạn và các tổ chức trong ngoài nước; là cơ hội để những nhà đầu tư, chuyên gia du lịch, công ty lữ hành tiếp cận, khảo sát, tìm hiểu về tìm năng, lợi thế và những chính sách ưu đãi đầu tư của Hậu Giang…", ông Nguyễn Văn Hòa thông tin.