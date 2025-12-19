Marathon quốc tế Cần Thơ, giải thể thao hấp dẫn!

Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH Đức Hương Anh (Công ty có trụ sở chính đặt ở TP.Hà Nội), cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ 2025. Giải chạy lần thứ 5 trên đất Tây Đô này chính thức khai diễn vào sáng sớm 21.12 tới đây.

Ban tổ chức Marathon quốc tế di sản Cần Thơ 2025 giới thiệu giải trên website ẢNH: QUANG MINH NHẬT CHỤP MÀN HÌNH

Khoảng 10.000 vận động viên tham gia

Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ nhằm góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung, chạy bộ nói riêng trên địa bàn thành phố bên bờ sông Hậu này.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết giải là sự kiện thể thao chào năm mới, "Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ năm 2026", góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân thành phố, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ đến với bạn bè trong ngoài nước, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị. Giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ được vận hành với tính chuyên nghiệp cao, thực hiện chu đáo, an toàn. Các hoạt động liên quan đến giải phải thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa và tiết kiệm. Ban tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ, môi trường, vệ sinh thực phẩm; đồng thời tạo sự an tâm, thân thiện đối với vận động viên, du khách gần xa khi đặt chân đến Cần Thơ, trung tâm vùng ĐBSCL.

Theo ban tổ chức giải, đến nay đã có khoảng 10.000 vận động viên trong ngoài nước đăng ký tham gia tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km, 21.1 km, 42.1 km. Đáng chú ý, số lượng vận động viên quốc tế năm 2025 tăng hơn gấp đôi so với mùa giải 2024. Các vận động viên đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ này sẽ tranh tài quyết liệt, đóng góp vào sự thành công chung của mùa giải thứ 5 nơi đất Tây Đô xanh mát, trong lành.

Danh sách vận động viên đăng ký chạy cự ly 42.1 km ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho hay bước sang mùa giải thứ 5, Marathon quốc tế di sản Cần Thơ, là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của thành phố, góp phần đưa Cần Thơ trở thành điểm đến mới của cộng đồng chạy bộ quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Marathon quốc tế di sản Cần Thơ 2025 không chỉ là dấu mốc quan trọng trong chặng đường 5 năm hình thành, phát triển của giải mà còn có ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với sự sáp nhập 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Giải chạy năm nay trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, phát triển bền vững của Cần Thơ, thành phố mới năng động bên bờ sông Hậu hiền hòa, mến khách. Thành phố luôn nỗ lực xây dựng con người Cần Thơ "trí tuệ - thanh lịch - năng động - hào hiệp - nhân ái" với tất cả bè bạn gần xa.

Những cung đường cuốn hút, ấn tượng

Đường Sông Hậu cạnh công viên Sông Hậu (P.Cái Khế, TP.Cần Thơ) là nơi xuất phát và về đích của vận động viên khi tham gia các cự ly chạy lần này. Ban tổ chức đã tính toán kỹ lưỡng cung đường chạy cho những cự ly 5 km, 10 km, 21.1 km và nhất là 42.1 km.

Bảng công bố thời gian thi đấu các cự ly ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Giải lần nào cũng vậy, mọi ánh mắt đều tập trung vào cự ly 42.1 km, nơi những vận động viên xuất sắc nhất cùng tranh tài quyết liệt. Các cung đường của cự ly marathon vì thế luôn ẩn chứa bao sự trải nghiệm cùng sự thử thách không thể xem thường.

Theo ông Trương Công Quốc Việt, Marathon quốc tế di sản Cần Thơ 2025 cung đường chạy 42.1 km có điểm xuất phát trên đường Sông Hậu đến các tuyến Trần Phú - Hùng Vương -Trần Hưng Đạo - 3 tháng 2 - đường 923 - Hoàng Quốc Việt - cầu vượt Âu Hàng Bàng - bờ kè cầu Phó Thọ - Lê Phước Thọ - quay đầu trước nút giao với đường Nguyễn Văn Linh - Lê Phước Thọ - bờ kè cầu Phó Thọ - cầu vượt Âu Hàng Bàng - Nguyễn Văn Cừ (nối dài) - quay đầu khu vực sau Rạch Chuối - Nguyễn Văn Cừ (nối dài) - Lộ Vòng Cung - cầu Cái Sơn - gầm cầu Cái Răng - đường 3 tháng 2 - đường 30 tháng 4 - Nguyễn Văn Linh - gầm cầu Hưng Lợi - Tầm Vu - Trần Ngọc Quế - đường 30 tháng 4 - Hòa Bình - Nguyễn Trãi - cầu Ninh Kiều - đường Sông Hậu. Băng qua các tuyến của cung đường chạy 42.1 km này vận động viên phải có thể lực bền bỉ và quyết tâm vượt mọi khó khăn mà lao về đích an toàn. Trên toàn tuyến 42.1 km đi qua 6 phường, xã (Cái Khế, Ninh Kiều, Tân An, An Bình, Long Tuyền, Phong Điền), vận động viên sẽ được tiếp nước nhiều lần và đón nhận lời động viên, sự cổ vũ thân tình của những cổ động viên Cần Thơ chân thành, mến khách.

Cung đường chạy 42.1 km ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Cung đường chạy cự ly Marathon quốc tế di sản Cần Thơ 2025 cũng sẽ đưa vận động viên trải qua chợ nổi Cái Răng, Lộ Vòng Cung (vành đai lửa trong kháng chiến), làng hoa xuân, nhà thờ, đình, chùa, quần thể di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của thành phố. Vườn cây xanh trái, dòng sông êm ả, khu du lịch sinh thái mượt mà dọc theo cung đường chạy chắc hẳn sẽ mang đến những trải nghiệm không thể quên đối với vận động viên trong nước và quốc tế.

Huy chương dành cho vận động viên chiến thắng ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Marathon quốc tế di sản Cần Thơ là giải có đường chạy được chứng nhận đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài quốc tế (AIMS) với những nỗ lực tạo dựng một đường chạy đậm nét di sản. Giải không chỉ là sự kiện thể thao lớn mà còn mang những dấu ấn văn hóa đặc sắc, hướng tới việc đưa Cần Thơ trở thành điểm đến yêu thích của cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế, đóng góp cho sự phát triển kinh tế du lịch theo cách hiệu quả và bền vững.