Margot Robbie nói về cảnh nóng trong 'Sói già phố Wall'

Margot Robbie khiến khán giả kinh ngạc khi tiết lộ những điều thú vị xoay quanh vai diễn của cô trong phim Sói già phố Wall (The Wolf of Wall Street) khi trò chuyện trên kênh podcast Talking Pictures.

Margot Robbie và Leonardo DiCaprio trong một cảnh quay của phim Sói già phố Wall ẢNH: PEOPLE

Ngôi sao 34 tuổi nói rằng đạo diễn Martin Scorsese của The Wolf of Wall Street cho cô cơ hội không phải xuất hiện hoàn toàn khỏa thân trong phim. Ông nói cô có thể mặc áo choàng nếu không cảm thấy thực sự thoải mái khi quay cảnh phim "nóng bỏng" cùng Leonardo DiCaprio. Trong phim, hai diễn viên vào vai một cặp vợ chồng và ở thời điểm này, Margot Robbie mới ngoài 20 tuổi.

Tuy nhiên, nữ diễn viên đã từ chối đề nghị của đạo diễn. Cô nói: "Đó không phải là điều mà Naomi Lapaglia (nhân vật do Margot thủ vai) sẽ làm. Cô ấy sẽ xuất hiện trong hình ảnh khỏa thân hoàn toàn, đó là "lá bài" cô ấy đang chơi".

Ngôi sao phim Barbie cũng chia sẻ nhiều chi tiết khác với kịch bản khi cô vào vai vợ của Jordan Belfort (nhân vật do Leonardo DiCaprio đóng). Thay vì kết thúc một cảnh phim bằng cảnh hôn, cô đã tát Leonardo. "Tất cả im lặng như tờ trong khoảng thời gian tưởng như vô tận nhưng có lẽ chỉ là ba giây. Rồi sau đó cả Leonardo và đạo diễn đều bật cười rất to", Margot nhớ lại.

Nhan sắc xinh đẹp hút hồn của Margot Robbie trong phim Sói già phố Wall ẢNH: VARIETY

Sói già phố Wall là vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên của Margot Robbie được công chiếu vào năm 2013. Sáu năm sau đó, nữ diễn viên tái hợp với bạn diễn Leonardo DiCaprio trong bộ phim Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino.