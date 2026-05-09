Marilyn Monroe: Những bức thư 'từ cõi chết' và kỷ vật sắp công bố sau 100 năm

Các kỷ vật thuộc về Marilyn Monroe được trưng bày cùng với một bức ảnh trong buổi xem trước trước cuộc đấu giá sắp tới tại Los Angeles (California, Mỹ) ẢNH: REUTERS

Hơn 6 thập niên sau ngày định mệnh năm 1962, cái tên Marilyn Monroe vẫn chưa bao giờ thôi ám ảnh công chúng. Lần này, "thế giới bí mật" của bà không hiện hữu qua những thước phim bóng bẩy, mà nằm trong những kỷ vật nhuốm màu thời gian sắp được nhà đấu giá Heritage Auctions đưa ra ánh sáng.

Di sản từ những người tri kỷ

Bộ sưu tập lần này bao gồm tủ quần áo, trang sức, thư từ, ghi chú viết tay, tranh vẽ và cả những bài thơ do chính nữ minh tinh chắp bút. Trong buổi giới thiệu hôm 8.5 (giờ địa phương), ông Brian Chanes, Giám đốc cấp cao mảng Hollywood tại Heritage Auctions, khẳng định: "Marilyn đơn giản là một biểu tượng. Đến tận ngày nay, thế giới vẫn không ngừng yêu mến và ngưỡng mộ bà".

Sinh ra tại Los Angeles (Mỹ) năm 1926 với tên khai sinh Norma Jeane Mortenson, Monroe đã nỗ lực trở thành nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ và biểu tượng gợi cảm lừng lẫy với mái tóc vàng cùng thân hình đồng hồ cát quyến rũ. Bà qua đời vào năm 1962, để lại bao tiếc nuối cho công chúng toàn cầu.

Đằng sau nụ cười rạng rỡ của bà là một đời sống nội tâm đầy sóng gió và những nỗi đau ít người biết ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, Heritage Auctions sẽ mở đấu giá công khai các vật phẩm từ di sản của nhà thơ Norman và Hedda Rosten, những người bạn thân thiết và là tri kỷ của Monroe. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 1.6 tới, trùng với kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ngôi sao quá cố. Các vật dụng cá nhân này nằm trong khoảng thời gian từ năm 1955 đến năm 1962.

Điểm nhấn của bộ sưu tập là những tài liệu chưa từng được công bố, qua đó cho thấy đời sống nội tâm đầy sóng gió của Monroe: từ các mối quan hệ tình cảm phức tạp, nỗi sợ hãi tột cùng sau những lần sảy thai, cho đến những suy ngẫm sâu sắc về sự hữu hạn của kiếp người. "Đây là một phát hiện mới đầy đặc biệt, vì chúng không phải là những món đồ đã được mua bán qua lại trong nhiều thập niên qua", ông Chanes nhấn mạnh.

Nỗi đau phía sau những dòng chữ của Marilyn Monroe

Từ những món trang sức giả Monroe đeo đến những tác phẩm nghệ thuật bà từng nâng niu, bộ sưu tập giúp công chúng thấu hiểu sâu sắc hơn về thế giới riêng tư của bà. Phiên đấu giá còn bao gồm thư từ của người chồng cũ, nhà viết kịch Arthur Miller, hé lộ những góc khuất trong cuộc hôn nhân của họ, cùng bức thư chưa từng công bố từ bác sĩ tâm thần mô tả tình trạng của nữ diễn viên ngay trước ngày bà mất.

Từ những món trang sức lộng lẫy đến các vật dụng cá nhân giản dị đều xuất hiện trong phiên đấu giá lần này ẢNH: REUTERS

Xót xa nhất là đoạn văn được Monroe viết trên giấy của khách sạn del Coronado khi đang quay bộ phim Some Like It Hot. Trong cơn tuyệt vọng vì những bất ổn tâm lý đe dọa làm gián đoạn công việc, bà đã viết: "Tôi cảm thấy như mình đang chết đuối...".

"Bạn có thể cảm nhận rõ rệt nỗi đau khổ trong từng dòng chữ", ông Chanes chia sẻ với Reuters. Trên cùng tờ giấy đó, Monroe còn vẽ hình một người đang chìm trong nước như một lời cầu cứu khẩn thiết, phơi bày những khó khăn về sức khỏe tâm thần mà bà phải đối mặt trong suốt sự nghiệp rực rỡ của mình.