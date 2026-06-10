Marriott Bonvoy mang ‘Eat Out’ trở lại, thưởng thức mỹ vị Việt Nam cho hội viên

Marriott Bonvoy, chương trình khách hàng thân thiết của Marriott International, chính thức mang chương trình ẩm thực toàn quốc Eat Out trở lại Việt Nam. Diễn ra từ ngày 1.6 đến 30.9.2026, chương trình dành riêng cho hội viên Marriott Bonvoy, mang đến các thực đơn set menu và tiệc buffet đặc sắc tại hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng Marriott International trên toàn quốc với hai mức giá ưu đãi: 790.000 đồng net và 1.490.000 đồng net.

Chương trình quy tụ nhiều trải nghiệm ẩm thực nổi bật tại các điểm đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, TP.HCM đến Phú Quốc. Tại Hà Nội, thực khách có thể thưởng thức thực đơn ba món tại French Grill (JW Marriott Hotel Hanoi) hoặc buffet trưa cao cấp tại Oven D'or (Sheraton Hanoi Hotel). Khu vực miền Trung mang đến các lựa chọn đa dạng từ thực đơn Địa Trung Hải tại La Plage (Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa), trải nghiệm rooftop dining tại M45 Rooftop Bar & Omakase (Courtyard by Marriott Danang Han River), đến buffet hải sản tại Feast (Sheraton Nha Trang Hotel & Spa) và thực đơn tôn vinh hương vị địa phương tại Clay Craft (JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa).

Tại TP.HCM, thực khách có thể khám phá phong cách ẩm thực Nikkei tại Nikura (JW Marriott Hotel & Suites Saigon) hoặc buffet quốc tế tại Saigon Café (Sheraton Saigon Grand Opera Hotel). Trong khi đó, Phú Quốc mang đến trải nghiệm ẩm thực bên biển tại Tempus Fugit (JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa) và hương vị Ý đặc trưng tại Il Tramonto (Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort).

Eat Out hiện áp dụng độc quyền cho hội viên Marriott Bonvoy đến hết ngày 30.9.2026. Để đặt bàn và biết thêm thông tin về Eat Out, vui lòng truy cập: www.marriott.com/en-us/dining/campaign/eat-out-marriott-bonvoy-vietnam-2026.mi.