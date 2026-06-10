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Marriott Bonvoy ra mắt ‘Stay. Paddle. Unwind.’-Ưu đãi nghỉ dưỡng phong cách mới tại Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
10/06/2026 15:19 GMT+7

Từ những kỳ nghỉ bên biển đến không gian nghỉ dưỡng ven sông, Marriott Bonvoy mời du khách bước vào một kỳ nghỉ nhẹ nhàng và đầy hứng khởi với ưu đãi 'Stay. Paddle. Unwind.' - nơi du khách có thể tìm thấy niềm vui trong những hoạt động nhẹ nhàng, những khoảng lặng để nghỉ ngơi và thời gian ý nghĩa bên gia đình, người thương hay hội bạn thân.

Marriott Bonvoy ra mắt ‘Stay. Paddle. Unwind.’-Ưu đãi nghỉ dưỡng phong cách mới tại Việt Nam - Ảnh 1.

Marriott Bonvoy, chương trình khách hàng thân thiết của Marriott International, chính thức giới thiệu ưu đãi "Stay. Paddle. Unwind." tại năm khu nghỉ dưỡng trên khắp Việt Nam. Từ những bãi biển miền Trung đến không gian ven sông thanh bình của Đồng bằng sông Cửu Long, chương trình mang đến một phong cách nghỉ dưỡng mới, kết hợp giữa vận động nhẹ nhàng, thư giãn và những khoảnh khắc kết nối ý nghĩa.

Mỗi kỳ nghỉ trong chương trình đều bao gồm trải nghiệm pickleball miễn phí cùng Pickleball Essential Set hợp tác với Olaben, gồm túi tote đồng thương hiệu, hai vợt cao cấp và hộp ba bóng pickleball. Bên cạnh đó, du khách còn được tận hưởng các hoạt động phục hồi và chăm sóc sức khỏe được thiết kế riêng tại từng điểm đến, từ thức uống bổ sung năng lượng, thực đơn lành mạnh đến các liệu pháp thư giãn sau vận động.

Tại Sheraton Grand Danang Resort & Spa, du khách được trải nghiệm một giờ chơi pickleball mỗi ngày, các hoạt động phục hồi như ngâm lạnh, giãn cơ và massage trong không gian biển Non Nước. Nha Trang Marriott Resort & Spa mang đến kỳ nghỉ riêng tư trên đảo Hòn Tre cùng sân pickleball, nước dừa tươi và các ưu đãi ẩm thực. Trong khi đó, The Westin Resort & Spa Cam Ranh tập trung vào hành trình cân bằng thể chất với kombucha, thanh protein và các tiện ích hỗ trợ giấc ngủ đặc trưng.

Tại JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, trải nghiệm nghỉ dưỡng được làm phong phú hơn với workshop khám phá cà phê Việt Nam bên bờ biển Bãi Dài. Xa hơn về phía nam, Legacy Mekong, Can Tho, Autograph Collection mang đến kỳ nghỉ chậm rãi giữa thiên nhiên xanh mát, kết hợp pickleball, ưu đãi spa và những hương vị đặc trưng của miền sông nước.

Dù lựa chọn một kỳ nghỉ bên biển cùng gia đình hay chuyến đi ngắn ngày với hội bạn, ưu đãi "Stay. Paddle. Unwind." đều mang đến sự kết hợp hài hòa giữa vận động nhẹ nhàng, những khoảnh khắc kết nối và trải nghiệm thư giãn đậm chất nghỉ dưỡng trong một hành trình đầy cảm hứng. Ưu đãi hiện áp dụng đến ngày 30.12.2026.

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