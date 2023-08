Marvel Snap chính thức có mặt trên PC

Theo Gaming Bolt, Marvel Snap đã gây được rất nhiều tiếng vang trong ngành game, thậm chí là trước khi được phát hành chính thức vào tháng 10 năm ngoái. Đến từ các nhà sản xuất trò chơi Hearthstone nổi tiếng, tựa game thu thập thẻ bài lấy chủ đề siêu anh hùng Marvel này đã ngay lập tức nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các nhà phê bình và khán giả.

Thậm chí, Marvel Snap từng giành được những giải thưởng danh giá như Trò chơi di động hay nhất (Best Mobile Game) tại các sự kiện trò chơi lớn như The Game Awards, New York Game Awards và the D.I.C.E. Awards.

Trò chơi thẻ bài Marvel Snap được đánh giá rất cao trong ngành Second Dinner

Khi ra mắt vào năm ngoái, Marvel Snap cũng có sẵn trên Windows, nhưng là quyền truy cập sớm. Giờ đây, tựa game đã tiếp tục mở rộng tầm hoạt động và khả dụng cho nhiều người chơi hơn nữa khi chính thức ra mắt đầy đủ cho PC thông qua nền tảng Steam.

Tin tức này được công bố trên sân khấu của đêm mở màn Open Night Live tại sự kiện Gamescom 2023, bởi người đứng đầu Ben Brode của nhà phát triển Second Dinner. Ông đã xác nhận rằng tựa game miễn phí hiện đã có sẵn trên Steam.

Marvel Snap đã có mặt trên Steam Second Dinner

Vào tháng 4, nhà phát triển Second Dinner đã thông báo rằng trò chơi sẽ chuyển sang chu kỳ cập nhật qua mạng hàng tuần thay vì các bản vá hàng tháng. Trước đó, các bản cập nhật của trò chơi được cung cấp theo tháng, nhưng do người chơi đã phàn nàn rằng đã mất quá nhiều thời gian để điều chỉnh sức mạnh của các thẻ bài, từ đó khiến trò chơi nằm trong trạng thái mất cân bằng quá lâu.

Marvel Snap hiện cũng khả dụng trên những nền tảng khác như iOS, Android và Mac.