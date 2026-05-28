Masan High-Tech Materials được vinh danh TOP 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026

Best Workplaces - Việt Nam năm nay ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Masan High - Tech Materials trong hành trình xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm - nơi mỗi nhân viên được tôn trọng, được trao cơ hội phát triển và được truyền cảm hứng để phát huy tối đa tiềm năng của mình.

MSR hướng tới xây dựng một môi trường mà người lao động cảm thấy gắn bó và hạnh phúc khi đến công ty mỗi ngày, và an tâm, khỏe mạnh trở về nhà sau mỗi ca làm việc.

Theo kết quả khảo sát của Great Place to Work năm 2025, 92% người lao động MSR đánh giá đây là nơi làm việc tuyệt vời; trong đó, nhiều hạng mục ghi nhận tỷ lệ hài lòng lên tới 96%.

Cụ thể, 96% nhân viên tham gia khảo sát cho rằng công ty có chế độ phúc lợi tốt, hỗ trợ cân bằng công việc - cuộc sống và thời gian nghỉ ngơi linh hoạt. 96% đánh giá cao môi trường làm việc thân thiện, công bằng và tôn trọng sự khác biệt bất kể độ tuổi hay cấp bậc. 96% đồng tình rằng MSR thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần "dám nghĩ - dám làm", không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc. Những chỉ số này phản ánh rõ nét văn hóa "Tôn trọng - Đổi mới - Kết quả" mà công ty kiên định theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Michael Glover CEO MSR chia sẻ: "Đối với chúng tôi, nơi làm việc xuất sắc được tạo ra không chỉ bằng chính sách tốt, mà còn bằng sự quan tâm chân thành và những trải nghiệm tích cực mỗi ngày dành cho nhân viên. Top 10 Best Workplaces™ in Vietnam 2026 là sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho những nỗ lực đầu tư vào con người của MSR".

Trong suốt hơn 15 năm hoạt động, Masan High - Tech Materials luôn xác định con người là nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Công ty không ngừng đầu tư vào các chương trình nâng cao trải nghiệm nhân viên, thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời và xây dựng môi trường làm việc công bằng, gắn kết và giàu tính nhân văn.

Năm 2025, MSR ghi nhận hơn 74.800 giờ đào tạo, tương đương hơn 54 giờ học tập/người, tăng gần 34% so với năm trước. Các chương trình học tập được triển khai đa dạng, từ đào tạo chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, coaching, mentoring đến các hoạt động học tập nội bộ do chính đội ngũ lãnh đạo và nhân viên giàu kinh nghiệm trực tiếp dẫn dắt. Văn hóa "mọi người đều có thể học hỏi và chia sẻ tri thức" đang từng bước trở thành một phần không thể thiếu của tổ chức.

Song song đó, nhiều sáng kiến văn hóa và gắn kết tiếp tục được triển khai mạnh mẽ như chương trình "Buddy - Người đồng hành" hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập nhanh hơn; hệ thống M-Point ghi nhận và tích điểm cho các hoạt động học tập, sáng kiến và đóng góp văn hóa; Quỹ 'Masaners Care for Masaners' hỗ trợ nhân viên và gia đình trong hoàn cảnh khó khăn; cùng hàng loạt hoạt động thể thao, nghệ thuật, cộng đồng và chăm sóc sức khỏe tinh thần dành cho người lao động.

Chính sách nhân sự lấy con người làm trọng tâm

Cũng theo khảo sát của Great Place to Work, 92% cán bộ công nhân viên đánh giá MSR là nơi làm việc đáng tin cậy và 93% cảm thấy tự hào khi chia sẻ về công ty với người xung quanh cũng như mong muốn gắn bó lâu dài.

Đến nay, gần 20% người lao động đã làm việc tại Công ty từ 5 -10 năm và 48,5% gắn bó trên 10 năm. Những con số này cho thấy rõ định hướng cũng như cam kết nhất quán của ban lãnh đạo MSR trong việc xây dựng một môi trường làm việc có khả năng tạo dựng niềm tin, giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng niềm tự hào của người lao động.

Việc góp mặt trong Top 10 Best Workplaces™ in Vietnam 2026 là sự ghi nhận cho những thành tựu nổi bật của Masan High - Tech Materials trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển chính sách nhân sự lấy con người làm trọng tâm. Với MSR, một nơi làm việc xuất sắc không chỉ được đo bằng chính sách phúc lợi hay các chương trình gắn kết, mà còn ở cách doanh nghiệp tạo dựng niềm tin, khuyến khích sự tham gia, nuôi dưỡng tinh thần đồng hành và trao cho mỗi người cơ hội phát triển, cống hiến và tự hào về nơi mình làm việc.

Đây sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để MSR giữ vững vị thế trong ngành khai khoáng và vật liệu công nghệ cao - lĩnh vực đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định và giàu năng lực đổi mới. Xây dựng môi trường làm việc xuất sắc không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà còn là cam kết dài hạn của MSR đối với người lao động, cộng đồng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2026 được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát độc lập từ gần 75.000 phản hồi của người lao động, đại diện cho hơn 111.000 nhân sự tại các doanh nghiệp trên toàn quốc. Đối với nhóm doanh nghiệp lớn, Great Place To Work đồng thời đánh giá chuyên sâu về chiến lược văn hóa, trải nghiệm nhân viên và tính nhất quán trong môi trường làm việc.