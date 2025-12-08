Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Masan High-Tech Materials được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Nguồn: Masan High - Tech Materials
Nguồn: Masan High - Tech Materials
08/12/2025 20:04 GMT+7

Ngày 5.12 tại Hà Nội, Công ty CP Masan High-Tech Materials (MHT) được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI 2025) do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) công bố.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp MHT góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.

Masan High-Tech Materials được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam - Ảnh 1.

Năm thứ 8 liên tiếp, MHT được vinh danh Doanh nghiệp bền vững Việt Nam

CSI 2025 có chủ đề: "Chương mới của Kỷ nguyên xanh" với bộ chỉ số đánh giá doanh nghiệp trên 4 trụ cột: kinh tế - môi trường - xã hội - quản trị (ESG).

Trong bối cảnh kinh tế xanh trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, ngành khai khoáng đảm nhiệm vai trò mới: cung cấp các nguyên liệu chiến lược cho các ngành công nghiệp sạch như xe điện, năng lượng tái tạo, hàng không - vũ trụ và bán dẫn, các sản phẩm của MHT: vonfram, florit và bismut giữ vai trò cốt lõi trong việc nâng cao hiệu suất thiết bị, thúc đẩy phát triển công nghệ sạch; ứng dụng trong tua-bin gió, tấm pin mặt trời, pin điện, xe điện, linh kiện bán dẫn đóng góp vào mục tiêu Net-Zero và quá trình giảm phát thải toàn cầu.

Tại MHT, định hướng sản xuất xanh được triển khai quyết liệt với hàng loạt sáng kiến công nghệ nhằm giảm phát thải, tối ưu sử dụng tài nguyên như: tuần hoàn 78% nước thải sản xuất, trồng cây năng lượng trên đất mỏ, thay thế hệ thống chiếu sáng huỳnh quang bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng, nghiên cứu tái sử dụng đuôi quặng oxit làm vật liệu xây dựng, chuyển đổi lò hơi đốt than sang biomass.

Các giải pháp này giúp MHT nâng cao hiệu quả vận hành, giảm tác động môi trường và thúc đẩy mô hình khai khoáng xanh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Masan High-Tech Materials Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam CSI 2025 MHT khai khoáng xanh
