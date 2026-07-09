Masan High-Tech Materials hợp tác với doanh nghiệp khai thác vonfram hàng đầu Hàn Quốc

Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán MSR), một trong những nền tảng khai thác và chế biến vonfram tích hợp lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, hôm nay công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với GB Innovation - doanh nghiệp khai thác và phát triển tài nguyên vonfram của Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, tinh quặng vonfram từ Hàn Quốc sẽ được đưa tới Việt Nam để gia công chế biến thành các sản phẩm trung gian vonfram có giá trị gia tăng cao, qua đó củng cố vai trò của Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị vật liệu chiến lược toàn cầu.

Masan High-Tech Materials tiếp tục khẳng định vị thế nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu ẢNH: MSR

GB Innovation lựa chọn MSR làm đối tác gia công chế biến, qua đó bổ sung mắt xích trung gian còn thiếu cho chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc của Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của MSR là một trong số ít nền tảng chế biến vonfram hàng đầu ngoài Trung Quốc. Cấu trúc phí chế biến gắn với giá APT, đồng thời có cơ chế giá sàn, giúp hạn chế rủi ro suy giảm biên lợi nhuận, nâng cao khả năng dự báo kết quả kinh doanh và tối ưu hóa hiệu suất vận hành nhà máy chế biến. Nguồn tinh quặng từ các đối tác, cùng với nền tảng tài nguyên có vòng đời khai thác dài tại Núi Pháo, khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm, tạo nền tảng để MSR nâng cao hiệu suất vận hành nhà máy và mở rộng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn/năm.

Quan hệ hợp tác này phản ánh một đặc điểm mang tính cấu trúc của chuỗi cung ứng trong khu vực: mặc dù nhiều quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, năng lực chế biến quy mô lớn ngoài Trung Quốc vẫn còn rất hạn chế. Hàn Quốc sở hữu nguồn tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, với GBI đặt mục tiêu đạt sản lượng khai thác khoảng 200.000 tấn quặng nguyên khai (ROM) mỗi năm, nhưng cần năng lực chế biến quy mô lớn để chuyển hóa nguồn tinh quặng trong nước thành các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao hơn phục vụ sản xuất công nghiệp. MSR đáp ứng nhu cầu này thông qua nền tảng tích hợp có khả năng xử lý nhiều chủng loại tinh quặng với hàm lượng và đặc tính tạp chất khác nhau, đồng thời chế biến thành các sản phẩm hóa chất vonfram có độ tinh khiết cao.

Đối với GBI, quan hệ hợp tác này giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc của Hàn Quốc, từ khai thác đến các sản phẩm trung gian vonfram tinh chế phục vụ ngành công nghiệp trong nước. Thông qua việc chế biến tinh quặng vonfram của GBI thành các sản phẩm APT và oxide vonfram tại Việt Nam, MSR cung cấp mắt xích trung gian còn thiếu giữa khâu khai thác và các ngành công nghiệp ứng dụng hạ nguồn như quốc phòng, bán dẫn, hàng không vũ trụ, ô tô, hợp kim đặc chủng và sản xuất công nghệ cao.

"Quan hệ hợp tác này khẳng định giá trị mô hình xây dựng nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu của MSR đang đi đúng hướng. Các chủ sở hữu tài nguyên ngày càng cần một đối tác có năng lực chế biến quy mô lớn, đáng tin cậy ngoài Trung Quốc, và MSR của Việt Nam đang là sự lựa chọn đó. Bằng việc kết hợp nguồn tài nguyên có vòng đời khai thác dài, nguồn tinh quặng từ các đối tác và năng lực chế biến sâu tiên tiến, chúng tôi đang từng bước xây dựng nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu, trong đó nền tảng vonfram tích hợp là năng lực cốt lõi, giúp tạo dòng tiền ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cổ đông.", ông Michael Glover, Tổng giám đốc Masan High-Tech Materials, chia sẻ.

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với MSR. Năng lực chế biến đã được khẳng định cùng vị thế là một trong những nhà sản xuất vonfram hàng đầu ngoài Trung Quốc khiến MSR trở thành đối tác lý tưởng khi chúng tôi củng cố chuỗi cung ứng vonfram của Hàn Quốc. Quan hệ hợp tác này đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai doanh nghiệp", ông Tiger Kim, Tổng giám đốc GB Innovation, chia sẻ thêm.