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Massage Nguyệt Lâu - Địa chỉ massage lành mạnh và thư giãn tại quận 10

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Ngồi máy tính làm việc liên tục khiến cơ thể nhức mỏi? Nếu bạn đang tìm một địa chỉ massage gần đây để nạp lại năng lượng, Massage Nguyệt Lâu tại quận 10 (cũ) chính là điểm đến lý tưởng.
Massage Nguyệt Lâu - Địa chỉ massage lành mạnh và thư giãn tại quận 10 - Ảnh 1.

Cơ sở chuyên cung cấp các dịch vụ massage foot, body cổ truyền và gội đầu dưỡng sinh lành mạnh, thư giãn. Sự kết hợp giữa kỹ thuật xoa bóp, ấn huyệt chuyên sâu cùng thảo dược tự nhiên giúp hỗ trợ xoa dịu đau nhức, thúc đẩy tuần hoàn máu và phục hồi cơ thể.

Không gian Nguyệt Lâu mang đậm phong cách Á Đông ấm cúng, tách biệt hoàn toàn với phố xá ồn ào. Các phòng dịch vụ yên tĩnh, kín đáo, đáp ứng hoàn hảo sự riêng tư cho khách đi một mình lẫn cặp đôi.

Điểm nhấn của thương hiệu massage gần đây Nguyệt Lâu, chính là tay nghề chất lượng của đội ngũ kỹ thuật viên. Với lực tay chuẩn xác để giải tỏa đúng vùng cơ căng mỏi, kết hợp liệu trình phục hồi 6 bước tỉ mỉ (ngâm chân, kéo giãn, đá nóng, đắp thảo dược), cơ thể bạn sẽ nhẹ nhõm rõ rệt và có một giấc ngủ ngon hơn.

Massage Nguyệt Lâu hứa hẹn là tiệm massage near me chu đáo dành cho bạn.

  • Website: https://massagenguyetlau.com/
  • Địa chỉ: Số 275 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM
  • Hotline đặt lịch: 0964 64 94 94
  • Giờ hoạt động: 10 giờ - 22 giờ

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