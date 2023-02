Masterise Group khánh thành cây cầu thuộc chương trình ‘Build a Better Future’ tại tỉnh Đồng Tháp

Cầu Kênh Giáo Đường tại xã Bình Thành (tỉnh Đồng Tháp) chính thức được khánh thành vào sáng ngày 17.2

Cầu Kênh Giáo Đường có chiều dài 42m, ngang 4m, tải trọng 5 tấn, với tổng kinh phí gần 2,2 tỉ đồng, trong đó Masterise Group tài trợ 2 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương và nhân dân đóng góp.

Được sự phối hợp của lãnh đạo địa phương và sự đồng thuận hỗ trợ nhân lực, vật lực của người dân, cầu Kênh Giáo Đường đã hoàn thành kiên cố chỉ trong vòng 04 tháng thi công, chiều cao an toàn so với mực nước lũ và có đường dẫn, lan can và biển báo đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

Cây cầu kiên cố được đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng và an toàn hơn, đặc biệt trong mùa nước lũ

Trong buổi lễ khánh thành, lãnh đạo địa phương, Masterise Group cùng các đại diện cơ quan, người dân có mặt đều hết sức vui mừng khi có thể chung tay giúp hàng ngàn người dân ấp Bình Thuận, xã Bình Thành đi lại an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường, đặc biệt đảm bảo an toàn trong mùa nước lũ dâng cao, góp phần cải thiện môi trường sống và đời sống kinh tế địa phương.



Đây cũng chính là câu cầu đầu tiên được hoàn thành trong chuỗi hoạt động ý nghĩa thuộc chương trình "Build a Better Future - Kiến tạo tương lai" do Masterise Group khởi xướng thực hiện từ tháng 4.2022. Tại lễ khánh thành, đại diện Masterise Group, ông Võ Trí Anh - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dự án Masterise Homes chia sẻ: "Là một doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, Masterise Group luôn mong muốn có thể góp sức vào công cuộc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam bằng những hoạt động thiết thực nhất. Những ngày đầu năm mới 2023, Cầu Kênh Giáo Đường đã hoàn thành trong niềm vui chung của tất cả mọi người, chúng tôi hy vọng có thể góp một phần nhỏ vào công tác an sinh xã hội của địa phương, giúp đỡ người dân và các em nhỏ đi lại thuận tiện hơn và có tương lai tốt đẹp hơn."

Đại diện Masterise Group, ông Võ Trí Anh - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dự án phát biểu tại lễ khánh thành

Xã Bình Thành là một xã vùng ven của huyện Thanh Bình, hiện có hơn 5.255 hộ dân sinh sống với ngành nghề chủ yếu là nông nghiệp và thủy sản. Tuy vậy đây là một trong những xã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương và vẫn luôn phấn đấu, rà soát để phát triển hạ tầng, đặc biệt luôn nhận được sự hưởng ứng của người dân trong việc xây dựng công trình cầu nông thôn. Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của xã đã đang có sự chuyển dịch tăng dần về các dịch vụ thương mại nông nghiệp, vì vậy việc hoàn thành những công trình cầu bê-tông kiên cố không chỉ giúp nối liền giao thông nông thôn mà còn là cơ sở để phát triển giao thương, kinh tế.



Việc hoàn thành những công trình cầu bê-tông kiên cố không chỉ giúp nối liền giao thông nông thôn mà còn là cơ sở để phát triển giao thương, kinh tế

Ông Phan Văn Mê - người dân ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan, chính quyền địa phương và nhà tài trợ trong buổi lễ khánh thành ý nghĩa: "Bản thân tôi nói riêng và bà con hai bên bờ sông hết sức phấn khởi khi có được cây cầu kiên cố, rộng rãi để đi lại, vận chuyển, mua bán, các em học sinh đi học an toàn".



Thay mặt lãnh đạo địa phương, Ông Huỳnh Văn Nờ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình chia sẻ: "Địa phương luôn ghi nhận và trân trọng sự tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, sự kết nối của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và sự đồng thuận hỗ trợ nhân lực, vật lực của bà con nhân dân để có thể hoàn thành công trình này, cũng như mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa của các ngành các cấp và các nhà tài trợ để xây dựng địa phương ngày càng phát triển".

Sự vui mừng, phấn khởi của người dân và trẻ em tại địa phương khi có thêm cây cầu khang trang và rộng rãi để đi lại

Tiếp nối hành trình "Build a Better Future - Kiến tạo tương lai", năm 2023 Masterise Group sẽ thực hiện các chương trình thiết thực hướng đến các đối tượng khó khăn, cần giúp đỡ trên cả nước, với mong muốn dựng xây một tương lai tươi sáng cho cộng đồng, góp phần kiến tạo một môi trường sống tốt đẹp, nâng cao dân trí và cải thiện an sinh xã hội. Thông tin chính thức về các hoạt động trách nhiệm xã hội của Masterise Group luôn được cập nhật tại địa chỉ: https://masterisehomes.com/trach-nhiem-xa-hoi.