Masterise Homes chính thức ra mắt LUMIÈRE Essence Peak tại Trung tâm quốc tế Global Gate

Lấy cảm hứng từ hoa sen tự thân thanh khiết với nội lực bền bỉ, mọi giá trị sống của LUMIÈRE Essence Peak khởi sinh từ tâm, kiến tạo một cộng đồng "có tâm, có tầm", đậm bản sắc văn hóa Việt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ Tâm khởi sinh giá trị sống

Trên hành trình đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Masterise Group nói chung và Masterise Homes nói riêng không ngừng chắt lọc những giá trị văn hóa Việt, xem đó là nguồn cảm hứng để kiến tạo các công trình hiện đại mang dấu ấn di sản trong bất động sản quốc tế qua các sản phẩm tại Global Gate, Hà Nội.

Khởi sinh từ tâm, Masterise Homes kiến tạo LUMIÈRE Series như một "tuyên ngôn" về chuẩn mực sống tinh tuyển - nơi từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, từng không gian được sắp đặt với chiều sâu tinh tế và cảm xúc.

LUMIÈRE Essence Peak thừa hưởng trọn vẹn tâm huyết của nhà phát triển, vươn lên từ tâm điểm đô thị, từng bước kiến tạo biểu tượng sống mang giá trị bền vững, đồng hành bằng tâm để cùng vươn tầm với những chủ nhân tương lai.

"Bừng nở" từ tâm - Khai mở vạn kết nối

Tại trái tim của đại đô thị giao thương quốc tế Global Gate, LUMIÈRE Essence Peak hiện diện như một miền riêng hiếm có – tựa đóa sen khai nở từ tâm, lan tỏa nét thanh tao thuần khiết. Đó là nơi vẻ đẹp, sinh khí và dòng chảy đô thị giao hòa, tạo nên một không gian sống an yên nhưng đầy sức sống giữa nhịp vận động không ngừng của thành phố.

Bên hồ trung tâm 32ha, 02 tòa tháp căn hộ 45 tầng kiêu hãnh vươn cao giữa không gian thanh thoát, ngập tràn ánh sáng và hơi thở thiên nhiên, không gian sống tiện nghi tại LUMIÈRE Essence Peak được bồi đắp bởi sự kết tinh đắt giá: từ tầm nhìn khoáng đạt thu trọn vẻ đẹp Thủ đô ngàn năm văn hiến bên bờ sông phồn thịnh; đến nhịp sống sôi động của thành phố; và tâm điểm kết nối các tỉnh thành trọng điểm thông qua hạ tầng giao thông chiến lược.

Bước xuống thềm nhà, cư dân đã chạm ngay đến nhịp đập giải trí – thương mại sầm uất của Công viên Wonderland, TTTM Mega Mall cùng hệ thống y tế – giáo dục chuẩn quốc tế nội khu. Phóng tầm mắt sang bên kia mặt hồ là quần thể kiến trúc biểu tượng của thời đại mới: tổ hợp khách sạn Marriott, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, tòa nhà văn phòng hạng A, Bảo tàng Mỹ thuật và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC).

LUMIÈRE Essence Peak sở hữu vị trí “khai mở vạn kết nối” tại trái tim Global Gate

LUMIÈRE Essence Peak còn nắm giữ vị trí đắt giá trong mạng lưới giao thông hiện tại và tương lai. Thông qua biểu tượng kết nối mới - cầu Tứ Liên, khoảng cách đến không gian văn hóa Hồ Tây sẽ được rút ngắn chỉ còn 5 phút, tiếp cận trung tâm Hà Nội trong vòng 15 phút.

Dự án tọa lạc trên trục giao thông huyết mạch của khu vực Đông Bắc Hà Nội, cho phép kết nối thuận tiện tới Sân bay quốc tế Nội Bài với thời gian di chuyển khoảng 20 phút. Đồng thời, theo các định hướng quy hoạch hạ tầng trong tương lai, khu vực này cũng được tăng cường khả năng kết nối tới Cảng hàng không quốc tế Gia Bình – dự kiến khai thác từ năm 2027 – với thời gian di chuyển khoảng 30 phút. Tất cả kiến tạo nên một tọa độ di sản đắt giá, khai mở kết nối toàn diện không chỉ trong nước mà cả quốc tế cho những công dân toàn cầu.

"Thanh tao sinh phẩm vị" - Chất sống tao nhã định hình không gian

LUMIÈRE Essence Peak được phát triển trong sự dung hòa của hình thái, ánh sáng và chất liệu, định hình nên không gian sống giàu chiều sâu. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh cao của hoa sen, ngôn ngữ kiến trúc mặt ngoài được khắc họa bằng những đường cong mềm mại, mỗi tầng tháp được sắp đặt tựa như những lớp cánh sen xếp lớp tinh tế, kết hợp cùng từng khung cửa kính rộng mở để đón trọn ánh sáng và gió trời, tạo nên những khoảng không khoáng đạt hiếm có.

Như lá sen nâng niu đóa hoa vươn mình tỏa sắc hương, trong không gian an yên của LUMIÈRE Essence Peak, cuộc sống mở ra hành trình tận hưởng và tìm về trạng thái cân bằng với bộ sưu tập 23 tiện ích ngoài trời và 30 tiện ích trong nhà. Theo đuổi triết lý Biophilic Design, cảnh quan nơi đây được ví như một miền xanh ẩn mình giữa nhịp sống đô thị sôi động - nơi thiên nhiên và không gian sống giao hòa nhịp nhàng, để sự thư thái hiện diện tự nhiên, thân - tâm - trí được nuôi dưỡng trong từng khoảnh khắc.

Hệ tiện ích tại LUMIÈRE Essence Peak được thiết kế như một hành trình tái tạo năng lượng nguyên bản

Đặc biệt, điểm nhấn định danh nằm ở dòng căn hộ giới hạn khi sở hữu đặc quyền thang máy riêng. Tại đây, sự riêng tư được trân trọng tuyệt đối, tạo nên một không gian sống kín đáo, tinh tế chuẩn LUMIÈRE, nơi mỗi căn hộ được kiến tạo cho sự gắn bó lâu dài, để an trú, vun đắp và lưu giữ những giá trị sống cho thế hệ mai sau.

Giữa không gian sống phản chiếu bản sắc chủ nhân, "Thanh tao sinh phẩm vị" không chỉ là một tuyên ngôn, mà còn là phong thái sống của cộng đồng cư dân đồng điệu. Đó là những con người hiện diện không ồn ào, chọn lối sống điềm nhiên, khiêm nhường nhưng nội lực lại đủ tĩnh như tâm sen trăm năm ấp ủ, đủ sâu chín chắn và uy nghiêm, đủ mạnh mẽ để vươn cao rực rỡ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cuộc sống.

Bởi như tâm sen có thể ngủ yên qua ngàn năm để rồi bừng nở, những giá trị chân thực khởi sinh từ Tâm luôn sở hữu sức sống bền bỉ, vượt lên trên mọi giới hạn của thời gian.

LUMIÈRE Essence Peak - Một sản phẩm thuộc LUMIÈRE series