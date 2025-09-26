Masterise Homes giới thiệu không gian nghệ thuật và phong cách sống tại Grand Marina, Saigon

Trong ngành bất động sản, hiếm khi có một sự kiện vượt khỏi khuôn mẫu quen thuộc, từ bản vẽ kỹ thuật đến không gian mẫu mô phỏng, để chạm tới chiều sâu văn hóa và nghệ thuật sống. Thế nhưng tại dự án Grand Marina, Saigon, Masterise Homes đã có bước đi khác biệt khi dành trọn tầng 15 tòa Lake, Grand Marina, Saigon để giới thiệu 12 căn hộ thực tế thuộc Bộ sưu tập (BST) Marriott Residences Phiên bản Đặc biệt, trong khuôn khổ tuần lễ trải nghiệm nghệ thuật The House of Modern Legacy.

Tác phẩm Les Portes Du Paradis của họa sĩ Cyril Kongo

Tuần lễ trải nghiệm được sắp đặt như một bản giao hưởng đa giác quan, nơi từng không gian hàng hiệu chuẩn Marriott trở thành điểm giao thoa giữa kiến trúc, lịch sử và những thương hiệu toàn cầu, hòa quyện cùng ngôn ngữ hội họa phóng khoáng của Hom Nguyen, Cyril Kongo, dòng tranh Sài Gòn – Gia Định từ Saigon Antique Gallery và các nhà sưu tầm khác nhân 100 năm mỹ thuật.

Lần đầu tiên đồng hành cùng Masterise Homes, những tên tuổi hàng đầu thế giới trong nghệ thuật phong cách sống như The Maccalan, Frank Muller, Bulgari, Canali, St Dupont đã mang đến những bộ sưu tập tinh tuyển nhất, hiện diện trong sự kiện của một dự án bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

Di sản tiếp nối di sản bên bờ sông Sài Gòn

Grand Marina, Saigon tọa lạc tại Ba Son - di tích lịch sử quốc gia đã chứng kiến biết bao chuyến hải trình và sự đổi thay của TP.HCM. Trên nền ký ức ấy, Grand Marina, Saigon được kiến tạo như một "di sản" thời đại mới, nơi tinh hoa quá khứ hào hùng được tiếp nối trong hình hài một biểu tượng sống mang tầm vóc quốc tế.

Chính tinh thần đó đã truyền cảm hứng để hình thành concept "The House of Modern Legacy", nơi 12 căn hộ thực tế thuộc BST Marriott Residences Phiên bản Đặc biệt được chuyển hóa thành 12 "lát cắt" của "di sản" đương đại. Không còn là những căn hộ thông thường, mỗi không gian sống trở thành một chương kể, một tác phẩm giàu tính biểu tượng, được giám tuyển bởi nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi

"Mỗi căn hộ Marriott Residences là một dấu ấn trải nghiệm tinh tế. Tôi muốn từng tác phẩm nghệ thuật, từng vật phẩm hàng hiệu - từ hương thơm, đồng hồ cho đến những chai rượu quý - đều được đặt để có dụng ý. Mục đích là tái hiện "dòng chảy di sản" – từ Ba Son đến phường Sài Gòn đương đại ngày nay. Đó là cách tôi trao cho mỗi không gian một linh hồn, một chất sống tinh hoa vượt thời gian", ông chia sẻ, nhấn mạnh triết lý rằng một không gian sống chỉ thực sự trở thành tác phẩm khi được trao cho linh hồn.

Mười hai không gian – Ba trụ cột nghệ thuật

Bước vào hành trình trải nghiệm The House of Modern Legacy, khách mời sẽ khám phá 12 không gian căn hộ được giám tuyển theo 3 trụ cột nghệ thuật qua dòng chảy: quá khứ - hiện tại – tương lai.

Bốn căn hộ thuộc chủ đề "Đối Thoại Với Thời Gian" (The Dialogue of Time) tái hiện ký ức Sài Gòn qua tranh từ Saigon Antique, sách cổ và hiện vật quý. Tại đây, không gian như một bộ sưu tập nghệ thuật kinh điển sống động, với tranh của nhóm họa sĩ thuộc trường phái Mỹ thuật Gia Định: Duy Liêm, Nguyễn Trí Minh, Đào Mùi, Đỗ Xuân Doãn, Lê Chánh … Khi vẻ đẹp Sài Gòn xưa được đánh thức, giao hòa cùng phong vị đương đại, mỗi không gian trở thành tấm gương phản chiếu phong cách sống tinh hoa, nơi "di sản quá khứ" được tiếp nối để trở thành "di sản đương đại" và trường tồn cùng thời gian. Đó cũng là sự kiêu hãnh, niềm tự hào mà Grand Marina, Saigon, trao gửi đến những chủ nhân tương lai của BST căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt.

Không gian sống hàng hiệu mang chiều sâu nghệ thuật

Tiếp nối hành trình, khách tham quan tiếp tục bước vào 2 căn hộ thuộc chủ đề "Nhịp đập đương đại" (The Pulse of Now) – không gian sống tôn vinh những dấu ấn đương thời, nơi tinh thần sống hôm nay trở thành tuyên ngôn của sáng tạo và bản lĩnh cá nhân. Trong không gian sống dành cho Quý ông (Gentlemen House), những bộ suit chuẩn mực của Canali, cigar St Dupont và rượu The Art of Flower từ The Macallan Horizon khẳng định bản lĩnh và khí chất. Ngược lại, không gian sống dành cho quý bà (Lady House) tôn vinh nét thanh lịch, tinh tế, để mỗi chi tiết đều gợi nhắc vẻ đẹp và khí chất đương đại của người phụ nữ với nước hoa và bộ sưu tập Art of Living từ thương hiệu BLVGARI trứ danh.

NTK Adrian Anh Tuấn cùng doanh nhân Cheng Bảo Phương

Là chặng cuối của hành trình trải nghiệm, cánh cửa của 6 căn hộ thuộc chủ đề "Kiệt tác toàn cầu" (The Global Masterpiece) mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về bán đảo Thủ Thiêm và dòng sông Sài Gòn, biểu tượng cho một tương lai đang thành hình, nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm thế giới và tinh thần thời đại mới của TP.HCM. Tại đây, các tác phẩm nghệ thuật giá trị nhất trong BST của Hom Nguyen và Cyril Kongo đối thoại thị giác với những cỗ máy thời gian từ thương hiệu Frank Muller, kết nối tinh thần chế tác đỉnh cao Đông – Tây. Không gian còn được nâng tầm với sự hiện diện của tuyệt phẩm whisky The Macallan Red Collection 78 YO và những tầng hương từ bộ sưu tập rượu quý Distil Your World Hongkong cùng thương hiệu.

Giá trị của từng căn hộ không chỉ nằm ở vị thế "di sản" mà dự án đang tọa lạc mà còn ở cách chúng định nghĩa lại trải nghiệm sống – một trải nghiệm mà mọi giác quan đều được đánh thức.

Một cột mốc cho bất động sản Việt Nam và Đông Nam Á

Đại diện Masterise Homes nhìn nhận "Một BST đặc biệt xứng đáng đi cùng những trải nghiệm đặc biệt! Chúng tôi mong muốn đưa khách hàng đến gần hơn với phong cách sống hàng hiệu mang đậm bản sắc và chiều sâu văn hóa, ngay tại không gian sống thực tế được hoàn thiện chuẩn Marriott. Không đơn thuần là tham quan căn hộ, đây là hành trình khám phá nghệ thuật, di sản và phong cách sống hàng hiệu được cá nhân hóa. Qua đó, khách hàng sẽ cảm nhận rõ nét giá trị độc bản từ vị trí – không gian sống – dịch vụ và những đặc quyền mà dự án mang lại, cũng như hình dung một cách chân thực nhất về chuẩn sống hàng hiệu mà họ sẽ được tận hưởng trong tương lai tại Grand Marina, Saigon".

Mỗi căn hộ Marriott Residences đều sở hữu tầm view tuyệt mỹ

The House Of Modern Legacy được đánh giá là sự kiện bất động sản hàng hiệu – nghệ thuật - phong cách sống quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, và hiếm có trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là một phần trong hành trình hiện thực hóa phong cách sống hàng hiệu chuẩn quốc tế tại Việt Nam của Masterise Homes,thông qua hợp tác chiến lược cùng Marriott International và hệ sinh thái các thương hiệu toàn cầu.Mười hai căn hộ - mười hai câu chuyện - mười hai trải nghiệm độc bản. Từ quá khứ đến hiện tại, từ nghệ thuật đến phong cách sống chuẩn Marriott, Masterise Homes đã làm điều chưa từng có:biến căn hộ hàng hiệu thành tác phẩm nghệ thuật sống, và biến buổi ra mắt thành một sự kiện văn hóa mang tầm vóc lịch sử tại Grand Marina, Saigon.

The House Of Modern Legacy diễn ra từ 27.9 -5.10 tại Grand Marina, Saigon (2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn,TP.HCM), chỉ dành cho khách hàng đăng ký trước qua hotline 0828 159 159.