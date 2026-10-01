'Mất ăn mất ngủ’ vì bỗng dưng đứng tên doanh nghiệp rồi bị tạm hoãn xuất cảnh

"Hoang mang, không biết phải làm thế nào"

Ông C. (trú Hà Nội) đang rất đau đầu vì không giải quyết nổi chuyện bị mạo danh, sắp bị tạm hoãn xuất cảnh.

Công ty TNHH Yosakys Việt Nam thành lập tháng 3.2015, có địa chỉ đăng ký tại P.Đông Ngạc (Hà Nội), nay thuộc P.Cổ Nhuế 2 (Hà Nội), hiện thuộc diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa đóng mã số thuế. Trên hồ sơ đăng ký, ông C. đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Trước đây, ông C. từng bị mất giấy tờ tùy thân. Một thời gian sau, ông phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng để đứng tên thành lập doanh nghiệp nêu trên.

Ông C. "mất ăn mất ngủ" vì nhận thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh ẢNH: NVCC

Khá lo ngại, năm 2022, ông C. liên hệ các cơ quan chức năng liên quan khiếu nại, đề nghị xử lý tình trạng, nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Đầu tháng 9.2026, ông C. nhận thông báo nợ thuế 3,76 triệu đồng của doanh nghiệp nêu trên qua eTax Mobile. Ngay ngày 11.9, ông đã gửi phản ánh tới cơ quan thuế qua eTax Mobile, nhưng đến nay chưa nhận bất cứ phản hồi nào.

Sau đó, ngày 22.9, ông C. lại nhận thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh từ Thuế cơ sở 9 TP.Hà Nội.

Trên thông báo có nêu tên cán bộ thuế (thuộc Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1) được giao xử lý trường hợp của ông C., hotline của Thuế cơ sở 9 TP.Hà Nội kèm số máy lẻ để gặp cán bộ. Khi nhận thông báo, ông C. lập tức gọi điện, song không ai nghe máy.

"Tôi không thành lập, điều hành, quản lý, tham gia bất kỳ hoạt động nào của Công ty TNHH Yosakys Việt Nam. Tôi lo tới mất ăn mất ngủ, cảm thấy hoang mang, không biết phải làm thế nào. Rất mong cơ quan chức năng đẩy mạnh phối hợp để xác minh rõ việc thông tin cá nhân của tôi bị mạo danh để lập doanh nghiệp, từ đó tiến hành đóng mã số thuế, đóng doanh nghiệp, xử lý các nghĩa vụ thuế đã phát sinh, tránh để tôi phải chịu những trách nhiệm pháp lý liên quan", ông C. kiến nghị.

Chiều nay 1.10, phóng viên Thanh Niên gọi tới số điện thoại ghi trên thông báo về áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với ông C., có cán bộ thuế nghe máy, tuy nhiên lại không phải người giải quyết vấn đề.

Phóng viên được hướng dẫn là gọi lại vào hotline của Thuế cơ sở 9 TP.Hà Nội, nghe theo hướng dẫn của tổng đài và gọi tới đúng số hỗ trợ của Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 với số máy lẻ là 308 hoặc 333. Tuy nhiên, khi gọi tới các số này đều không có người tiếp nhận cuộc gọi.

Cần tạo "luồng xanh" gỡ khó

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, phân tích, trước đây, việc thành lập doanh nghiệp khá dễ dàng.

Khi đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh chủ yếu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ về mặt thủ tục, như hồ sơ có đầy đủ biểu mẫu, thông tin theo quy định hay không. Họ không chịu trách nhiệm xác minh toàn bộ tính xác thực của những nội dung được kê khai.

Luật sư đề xuất có cơ chế "luồng xanh" hỗ trợ người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh "oan" ẢNH: ĐỘC LẬP

Vì vậy, nếu một đối tượng lợi dụng kẽ hở, sử dụng giấy tờ hoặc thông tin giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp dưới tên của người khác, về mặt thủ tục, cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn có thể cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ được xem là hợp lệ. Cơ quan thuế sau đó cũng cấp mã số thuế dựa trên thông tin đã được đăng ký.

Cơ quan công an mới có thẩm quyền điều tra, xác minh, làm rõ hồ sơ đó có giả mạo hay không, ai là người thực hiện hành vi giả mạo, từ đó xác định trách nhiệm của những người liên quan.

Trong thời gian chưa có kết quả xác minh, người bị giả mạo vẫn có thể bị xem là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trên hệ thống, phải đối mặt với những hệ quả pháp lý phát sinh, trong đó có việc bị tạm hoãn xuất cảnh.

"Đây là tình ngay, lý gian. Khi chưa có kết quả điều tra thì rất khó xác định người đó có liên quan hay không. Vì vậy, nếu cơ quan công an chưa giải quyết thì vấn đề rất khó được tháo gỡ, bởi các cơ quan liên quan không có cơ sở để xử lý tiếp như đóng mã số thuế, hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...", vị luật sư nhấn mạnh.

Để tháo gỡ khó khăn, luật sư Nguyễn Văn Được đề xuất, khi có đơn thư của cá nhân bị giả mạo danh tính, cơ quan công an cần nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và trả lời theo đúng trình tự, thời hạn pháp luật quy định (30 ngày kể từ ngày nhận đơn thư).

Khó khăn hiện nay là số lượng trường hợp cần xác minh rất lớn, trong khi việc điều tra có thể mất nhiều thời gian. Bởi vậy, trong thời gian chờ xác minh, cần có cơ chế "luồng xanh" hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là những trường hợp thực sự có nhu cầu xuất cảnh.

"Khi người dân đã có đơn trình báo, sau đánh giá sơ bộ vụ việc, cơ quan công an có thể gửi thông báo tới cơ quan thuế để cơ quan thuế ra quyết định tạm thời chưa áp dụng việc tạm hoãn xuất cảnh. Đương nhiên, người nộp thuế phải cam kết, sau quá trình xác minh, nếu có sai phạm, hậu quả gì thì hoàn toàn chịu trách nhiệm", ông Được đề xuất.