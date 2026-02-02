Mắt cầu cứu giữa mùa deadline, thử ngay bài kiểm tra 1 phút

'Tam giác áp lực' nơi công sở khiến đôi mắt ngày một khô

Trong môi trường văn phòng, đôi mắt thường phải đối mặt với 'tam giác áp lực': máy điều hòa với không khí lạnh - khô hoạt động liên tục, màn hình máy tính với ánh sáng xanh và thời gian làm việc liên tục trên 8 tiếng mỗi ngày.

Máy điều hòa, màn hình máy tính và ánh sáng xanh gây nhiều áp lực cho đôi mắt

Sự kết hợp này không chỉ làm mất độ ẩm tự nhiên mà còn khiến mắt quên phản xạ chớp khi tập trung cao độ. Thực tế, tần suất chớp mắt trung bình 15-20 lần/phút có thể sụt giảm quá nửa, chỉ còn 3-7 lần khi làm việc căng thẳng trước màn hình. Hệ quả là cảm giác khô rát, cộm xốn và nhìn mờ xuất hiện thường xuyên hơn. Đây chính là những dấu hiệu cảnh báo sớm của hội chứng thị giác màn hình và nguy cơ suy giảm thị lực lâu dài.

Khô mắt - không chỉ là cảm giác khó chịu

Về mặt nhãn khoa, khô mắt xảy ra khi tuyến lệ không tiết đủ lượng nước cần thiết hoặc khi nước mắt bốc hơi quá nhanh, làm mất ổn định màng phim nước mắt và gây tổn thương bề mặt nhãn cầu. Đối với dân văn phòng, đây là một mối nguy thường trực do đặc thù công việc.

Nếu xem nhẹ, tình trạng khô mắt không chỉ gây kích ứng, đỏ hay mờ nhòe thoáng qua mà còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và tổn thương bề mặt giác mạc. Khi thị lực không ổn định, não bộ phải điều tiết liên tục dẫn đến mất tập trung và làm giảm hiệu suất làm việc. Do đó, nhận diện sớm các tín hiệu từ mắt là bước tiên quyết để bảo vệ thị lực lâu dài.

Thị lực không ổn định có thể là nguyên nhân khiến não bộ mất tập trung và làm giảm hiệu suất làm việc

1 Phút để hiểu mức độ khô mắt của bản thân

Giữa lịch làm việc bận rộn, bạn có thể dành ra 1 phút giữa giờ nghỉ giải lao để tự kiểm tra nhanh tình trạng khô mắt và tìm ra giải pháp phù hợp với bài kiểm tra khô mắt trực tuyến: https://vrohto.com.vn/kiem-tra-kho-mat/. Bài kiểm tra được phát triển bởi V.Rohto dựa trên thang đo Chỉ số bệnh lý bề mặt nhãn cầu OSDI - một thang đo gồm 12 mục được chuẩn hóa trong nhãn khoa để đánh giá mức độ khô mắt từ nhẹ đến nặng dựa trên triệu chứng, thị lực và các yếu tố môi trường.

Dành 1 phút để kiểm tra tình trạng khô mắt tại website V.Rohto

Từ kết quả này, V.Rohto sẽ gợi ý cho mỗi người cách chăm sóc và sản phẩm dung dịch nhỏ mắt phù hợp. Tùy nhu cầu và mức độ khô mắt, dân công sở có thể cân nhắc 3 sản phẩm dung dịch nhỏ mắt phù hợp sau:

V.Rohto Mineral Tear phù hợp cho người khô mắt nhẹ - giúp bổ sung khoáng chất, làm dịu mắt khô và có thể sử dụng trực tiếp khi đeo kính áp tròng.

V.Rohto Dryeye phù hợp cho người khô mắt trung bình - giúp tăng cường độ ẩm, ngăn ngừa nước mắt bốc hơi và làm dịu kích ứng mắt do môi trường, thiết bị điện tử nhờ bổ sung thêm hợp chất HEC.

Rohto Dry Aid phù hợp cho người khô mắt nặng - công nghệ Tearshield tiên tiến giúp cấp ẩm chuyên sâu đến 12 giờ và làm dịu 8 triệu chứng điển hình của khô mắt điển hình như mỏi, khô, cay, đau, cộm, ngứa, kích ứng, bỏng rát.

Với 3 sản phẩm này, dân văn phòng có thể nhỏ nhiều lần trong ngày khi mắt cảm thấy khô hay khó chịu, mỗi lần từ 1-2 giọt.

3 dung dịch nhỏ mắt hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đôi mắt dân văn phòng

Khi công việc bước vào chuỗi ngày cao điểm, việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe thị lực - càng cần được quan tâm nhiều hơn. Đừng để đôi mắt biểu tình mới bắt đầu lo lắng. Một đôi mắt sáng khỏe, tinh anh sẽ là vũ khí đắc lực giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu cuối năm và tận hưởng một cái Tết trọn vẹn. Hãy bắt đầu từ việc kiểm tra mắt ngay hôm nay!

Chú ý: Chỉ dùng để nhỏ mắt. Không dùng cho người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của dung dịch nhỏ mắt. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát (dưới 30oC), tránh ánh nắng trực tiếp.