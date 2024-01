Mất điểm ‘khủng’, đội tuyển Việt Nam sắp mất vị trí trong tốp 100 thế giới

Cụ thể, trận thua đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 2-4, đội tuyển Việt Nam bị trừ 6,50 điểm, do đối thủ có thứ hạng cao hơn (17 thế giới so với 94 ở bảng xếp hạng cuối năm 2023). Còn ở trận thua đội tuyển Indonesia với tỷ số 0-1, đội quân của HLV Philippe Troussier bị trừ đến 23,18 điểm, do VN có thứ hạng cao hơn so với đội bóng xứ vạn đảo (hạng 146 thế giới).

Tổng cộng 2 trận thua trên của đội tuyển Việt Nam đã bị mất đến 29,68 điểm. Đây là số điểm bị mất nhiều nhất trong vòng 5 năm qua của đội tuyển Việt Nam.

Do đó, Việt Nam gần như chắc chắn sẽ không còn giữ được vị trí 94 ở bảng xếp hạng FIFA kế tiếp được công bố vào ngày 15.2 tới đây. Hiện vị trí của đội tuyển Việt Nam đã tụt xuống hạng 99 thế giới tính đến ngày 19.1.

Trong lúc đội tuyển Việt Nam mất số điểm "khủng", các đội tuyển Indonesia và đặc biệt là Thái Lan đều tăng điểm đáng kể. Đội tuyển Indonesia thua đội Iraq tỷ số 1-3 bị trừ 8,35 điểm, nhưng nhờ thắng đội tuyển Việt Nam đã được cộng đến 23,18 điểm. Vì vậy, đội bóng xứ vạn đảo đã "lời" đến 14,83 điểm, nên tăng đến 4 bậc lên hạng 142 thế giới.

Đội tuyển Thái Lan ra quân vòng bảng Asian Cup 2023 thắng đội tuyển Kyrgyzstan tỷ số 2-0 cũng được cộng đến 18,99 điểm, hiện vươn lên vị trí thứ 104 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài đội tuyển Việt Nam để mất nhiều điểm trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Malaysia (thua đội tuyển Jordan tỷ số 0-4) cũng để mất đến 12,69 điểm, nên cũng rớt xuống hạng 132 thế giới.

Trong các vòng đấu tới tại Asian Cup 2023, đáng chú ý đội tuyển Thái Lan gặp đội tuyển Oman ở lượt 2 bảng F ngày 21.1, nếu tiếp tục chiến thắng "Voi chiến" nhiều khả năng sẽ trở lại ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á sau nhiều năm bị đội tuyển Việt Nam qua mặt.

Đội tuyển Việt Nam đã sớm bị loại ở vòng bảng Asian Cup 2023, sẽ thi đấu trận thủ tục gặp đội tuyển Iraq ngày 24.1, còn đội tuyển Indonesia gặp đội tuyển Nhật Bản cùng ngày đều lúc 18 giờ 30. Đội tuyển Malaysia thi đấu ở bảng E, sẽ gặp đội Bahrain ngày 20.1 và gặp Hàn Quốc ngày 25.1.