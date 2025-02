Mất độ ẩm - Thủ phạm khiến vết thương thành sẹo lồi/phì đại

Sẹo lồi/sẹo phì đại được xếp vào sẹo khó điều trị dứt điểm và có diễn biến phát triển khó kiểm soát. Không chỉ tạo cảm giác căng ngứa kéo dài mà còn lo lắng về tính thẩm mỹ. Quá trình chữa lành sẹo trải qua nhiều giai đoạn và chịu ảnh hưởng của vô số yếu tố. Trong đó, độ ẩm là yếu tố then chốt quyết định quá trình lành thương và kết quả sẹo đẹp hay không. Trong bài viết này, hãy cùng Rejuvaskin tìm hiểu vai trò yếu tố độ ẩm đến việc lành sẹo và cách tối ưu độ ẩm cho vết sẹo đẹp, mảnh.

Hiểu vai trò độ ẩm trong quá trình lành thương

Quá trình lành thương diễn ra 4 giai đoạn với sự tham dự của rất nhiều phản ứng phức tạp, bao gồm phản ứng viêm, tái tạo mô, tăng sinh collagen… Và dù trong bất cứ giai đoạn nào, độ ẩm luôn đóng vai trò chủ chốt có ảnh hưởng trực tiếp đến với quá trình chuyển giao thông tin giữa các tế bào.

Đối với giai đoạn viêm, độ ẩm hỗ trợ phân bổ tế bào viêm đến nơi cần thiết. Từ đó, các tế bào viêm loại bỏ vi khuẩn, mảnh tế bào khỏi vết thương diễn ra tốt hơn. Tối thiểu nguy cơ tái viêm hay tích tụ viêm tại vết thương. Điều này cho thấy độ ẩm sẽ giúp vết thương được lành nhanh và ổn định hơn. Điều này quyết định rất nhiều đến hình dáng cuối cùng của vết sẹo.

Và nếu vết thương bị mất nước, việc lành thương trở nên khó khăn hơn. Trong trường hợp mất nước có thể kéo dài phản ứng viêm do khả năng điều tiết tế bào viêm kém đi. Việc vết sẹo khô, các cytokine viêm IL-6, TNF-α được giải phóng liên tục, kích thích nguyên bào sợi sản xuất mô xơ nhiều hơn.

Và trong hai giai đoạn tăng sinh và tái tạo mô sẹo, nguyên bào sợi tích cực sản xuất collagen và nhiều yếu tố tăng trưởng với mục tiêu xây dựng nền da bị tổn thương. Trong quá trình này, việc mất nước khiến tế bào sợi hoạt động mạnh mẽ hơn, tạo nhiều collagen tại vết sẹo đồng thời gây ra tính trạng collagen bị sắp xếp chồng chéo tạo thành mô sẹo bất thường. Việc thiếu độ ẩm càng khiến vết sẹo xơ hóa nhanh hơn, sẹo trở nên cứng, kém đàn hồi hơn.

Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ẩm tại vết sẹo

Với các vết sẹo mới, lớp da trên cùng mỏng hơn so với làn da thông thường, gần như không có lớp sừng giữ ẩm. Điều này khiến vết sẹo trở nên nhạy cảm hơn và dễ mất nước trước tác động từ môi trường.

Sẹo mất nước trong môi trường quá lạnh hoặc quá nóng do sự chênh lệch áp suất và độ ẩm giữa môi trường bên ngoài và môi trường bên trong. Khi đó, nước trong da sẽ bốc hơi ra ngoài môi trường, đây gọi là hiện tượng mất nước qua da.

Tương tự, khi sẹo tiếp xúc với tia UV càng trở nên nhạy cảm và dễ mất nước hơn. Ngoài ra, tia UV kích thích phản ứng viêm dưới da, gây tổn thương collagen càng khiến sẹo dễ tăng sinh lồi mạnh mẽ hơn.

Ma sát thường xuyên với quần áo, đai nịt, băng dán tạo nên kích thích phá vỡ liên kết vùng da sẹo càng dễ tăng mất nước. Bên cạnh đó, các kích thích vật lý này kích thích phản ứng viêm do tổn thương bên dưới bề mặt sẹo.

Ngoài mất nước, những yếu tố kích thích phản ứng viêm tại vết sẹo như bụi bẩn, nhiễm khuẩn, kéo căng, gốc tự do đều làm rối loạn tiến trình lành sẹo, tăng nguy cơ hình thành sẹo lồi/phì đại.

Phương hướng bảo vệ và ngăn ngừa sẹo biến lồi/phì đại được giới chuyên môn khuyên dùng

Silicone y tế là vật liệu y tế được khuyến nghị hàng đầu trong phác đồ quản lý sẹo toàn cầu. Bởi đặc tính khóa ẩm tuyệt vời, Silicone y tế hoạt động dựa trên cơ chế tạo màng trong suốt trên vết sẹo, tăng cường Hydrat hóa thượng bì từ đây ổn định độ ẩm bên dưới da. Từ đây, Silicone y tế giúp duy trì hoạt động nội mô diễn ra liên tục, giúp vết sẹo ổn định. Bên cạnh đó, Silicone y tế được kiểm chứng có khả năng phát tín hiệu điều tiết quá trình tăng sinh collagen, ngăn collagen tăng sinh vô độ, từ đó giảm nguy cơ sẹo lồi/phì đại.

Việc sử dụng silicone y tế hoàn toàn đảm bảo tính an toàn và có thể sử dụng lâu dài. Vật liệu này đạt độ tương thích sinh học với làn da và chịu được nhiệt độ cao. Lớp màng silicon y tế trên da sẽ đóng vai trò thay lớp sừng trên da mà không gây ra kích ứng hay xâm nhập vào da. Vì vậy, silicone y tế đặc biệt phù hợp cho quản lý sẹo phẫu thuật, cần chăm kiểm soát sẹo trong thời gian dài.

Hiện tại, silicone y tế trên hiện trường có dạng gel và dạng miếng dán. Trong đó, Rejuvasil Silicone và miếng dán ép sẹo Scar FX Silicone Sheeting của Rejuvaskin là một trong ít thương hiệu ứng dụng silicone y tế tinh khiết. Đối với dòng sản phẩm quản lý sẹo lồi/phì đại Rejuvaskin đã có mặt tại nhiều bệnh viện và được nhiều chuyên gia khuyến nghị sử dụng, nên bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng.

Gel xóa mờ và ngừa sẹo Rejuvasil Silicone Gel áp dụng 97% Silicone y tế kết hợp cùng Vitamin C, dầu Emu và Squalane được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn FDA -Hoa Kỳ. Sản phẩm không chỉ giúp tăng cường độ ẩm tại vết sẹo mà còn bổ sung thêm hoạt chất thiết yếu cho quá trình chữa lành sẹo. Theo đó, các hoạt chất đi cùng như Vitamin C, Squalane và dầu Emu sẽ tập trung tăng cường cấp ẩm, kháng viêm và bảo vệ sẹo khỏi sự tấn công của gốc tự do. Nhờ vậy khi sử dụng Rejuvasil Silicone Gel bạn sẽ cảm nhận vết sẹo giảm ngứa đỏ và khô căng. Theo nghiên cứu của Rejuvaskin, việc bôi thoa Rejuvasil Silicone Gel 4-8 tuần cho vết sẹo phẫu thuật ghi nhận kết quả sẹo mờ, phẳng và sáng màu rõ rệt.

Đối với miếng dán sẹo Scar FX Silicone Sheeting có dạng phiến trong suốt với độ bám dính tự nhiên. Sản phẩm được làm từ Silicone y tế với độ mềm dẻo và dễ dàng dùng ở cả vùng da sẹo có độ cong như ngực, bụng, đùi… Tương tự silicone gel, miếng dán Scar FX giúp khóa ẩm thượng bì da, tạo môi trường tách biệt bảo vệ sẹo khỏi môi trường bên ngoài. Không những thế, miếng dán sẹo tạo lực ép vật lý ngăn mô sẹo di chuyển cao quá mức và cố định hai mép sẹo. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp với vết sẹo dài, sâu, vùng da căng và thường xuyên bị co kéo trên cơ thể.

Duy trì độ ẩm cho vết sẹo là nguyên tắc quan trọng trong việc ngăn ngừa sẹo biến xấu. Bởi độ ẩm giúp sẹo liền nhanh hơn và đồng đều hơn. Với các sản phẩm quản lý sẹo của Rejuvaskin, bạn có thể bảo vệ và chăm sóc sẹo tối ưu mà không cần can thiệp xâm lấn. Các vết sẹo mới sẽ đạt kết quả ổn định sau 8 tuần sử dụng.