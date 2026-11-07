Mặt đường bất ngờ đổ sụp tạo 'hố tử thần' sâu gần 2 mét giữa giao lộ ở TP.HCM

Một 'hố tử thần' sâu gần 2 mét bất ngờ xuất hiện tại giao lộ ở TP.HCM, khoét hàm ếch rộng bên dưới, đe dọa an toàn người đi đường.