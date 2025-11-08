Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Mắt kính Shady khai trương chi nhánh thứ 6 tại TP.HCM

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/11/2025 12:00 GMT+7

Thương hiệu Mắt kính Shady, được biết đến với uy tín và chất lượng chuẩn mực, chính thức khai trương chi nhánh thứ 6 vào ngày 30.10.2025, tại 310 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng, đưa các giải pháp thị lực chuyên nghiệp, chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng.

Sau nhiều năm kinh nghiệm, Shady đã khẳng định vị thế chuỗi cửa hàng mắt kính uy tín hàng đầu, là đối tác chiến lược của hơn 80 thương hiệu tròng và gọng kính quốc tế.

Mắt kính Shady khai trương chi nhánh thứ 6 tại TP.HCM - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hoài - CEO & Founder Mắt kính Shady (hàng sau, thứ 5 từ trái sang) cùng quý đối tác trong lễ khai trương

Việc mở rộng hệ thống thể hiện cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc mắt hiện đại và đáng tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng thị lực cộng đồng.

Liên hệ:

Hệ thống 6 cửa hàng tại TP.HCM:

  • 7/38 Thành Thái, P.Diên Hồng
  • 173 Đồng Đen, P.Bảy Hiền
  • 7 Phạm Viết Chánh, P.Cầu Ông Lãnh
  • 315 Lê Văn Sỹ, P.Nhiêu Lộc
  • 445 Quang Trung, P.Gò Vấp
  • 310 đường 3/2, P.Hòa Hưng

Khám phá thêm chủ đề

Mắt Kính Shady Khai trương chi nhánh thứ 6 chất lượng chuẩn mực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận