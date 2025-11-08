Mắt kính Shady khai trương chi nhánh thứ 6 tại TP.HCM

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng, đưa các giải pháp thị lực chuyên nghiệp, chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng.

Sau nhiều năm kinh nghiệm, Shady đã khẳng định vị thế chuỗi cửa hàng mắt kính uy tín hàng đầu, là đối tác chiến lược của hơn 80 thương hiệu tròng và gọng kính quốc tế.

Nguyễn Văn Hoài - CEO & Founder Mắt kính Shady (hàng sau, thứ 5 từ trái sang) cùng quý đối tác trong lễ khai trương

Việc mở rộng hệ thống thể hiện cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc mắt hiện đại và đáng tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng thị lực cộng đồng.

