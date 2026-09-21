Mất mát lớn của siêu mẫu Cindy Crawford

Dấu ấn thời trang của con trai Cindy Crawford

Presley Gerber, con trai của siêu mẫu Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber, qua đời hôm 20.9 tại Los Angeles (Mỹ), hưởng dương 27 tuổi. Theo hồ sơ của Cơ quan Giám định Y khoa Los Angeles được truyền thông Mỹ dẫn lại, Presley qua đời tại một cơ sở cai nghiện. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố.

Presley Gerber từng được kỳ vọng sẽ nối nghiệp mẹ khi sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang quốc tế lớn ẢNH: Reuters

Thông tin được Allie Jenkins, đại diện của Cindy Crawford, Rande Gerber và Kaia Gerber, xác nhận với AP ngày 21.9. Gia đình cho biết mong muốn được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này.

Theo Los Angeles Times, Presley là con lớn của Cindy Crawford và Rande Gerber, đồng thời là anh trai của Kaia Gerber. Cindy Crawford và Rande Gerber kết hôn năm 1998, họ có hai con. Presley sinh năm 1999, trong khi Kaia sinh năm 2001.

Sinh ra trong một gia đình có tên tuổi trong ngành thời trang, Presley Gerber sớm theo đuổi nghề người mẫu. Anh từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo và trên sàn diễn, trong đó có những thương hiệu thời trang quốc tế. Năm 2018, khi 18 tuổi, Presley cùng em gái Kaia tham gia chiến dịch toàn cầu của Calvin Klein Jeans.

Presley từng xuất hiện cùng mẹ trong một quảng cáo Pepsi tại Super Bowl năm 2018. Reuters cũng nhắc đến những hoạt động thời trang của anh với các thương hiệu như Calvin Klein và Dolce & Gabbana.

Trong khi đó, Kaia Gerber tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu và diễn viên. Cô hiện là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ người mẫu trẻ, đồng thời xuất hiện trên trang bìa Vogue số tháng 9.2026 và tham gia loạt phim The Shards. Con đường của hai anh em vì thế có nhiều điểm giao nhau với thời trang, nhưng Presley lựa chọn một hành trình ít xuất hiện trước công chúng hơn trong những năm gần đây.

Góc khuất phía sau gia đình sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD

Thông tin về những khó khăn cá nhân của Presley được công chúng biết đến rõ hơn thời gian gần đây. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue được thực hiện trước khi Presley qua đời, Kaia Gerber cho biết anh trai đã trải qua khoảng một thập niên đối diện với vấn đề nghiện chất kích thích.

Presley từng không ngần ngại đối mặt và chia sẻ cởi mở về những thử thách khắc nghiệt liên quan đến sức khỏe tinh thần trước công chúng ẢNH: AP

Theo Los Angeles Times, Presley từng chia sẻ về những vấn đề này trong một video đăng trên Instagram vào tháng 12 năm ngoái.

Trong bài phỏng vấn với Vogue hồi tháng 8, Kaia lần đầu chia sẻ tương đối sâu về ảnh hưởng của những khó khăn mà anh trai trải qua đối với gia đình. Theo Kaia, khi một thành viên gặp vấn đề nghiêm trọng, những người còn lại cũng chịu tác động. Cô từng tự nhận mình là "người dễ dàng" trong gia đình và hạn chế yêu cầu sự giúp đỡ vì không muốn tạo thêm áp lực cho cha mẹ. Những năm cuối đời, khi Presley phải vật lộn với chứng trầm cảm, các cơn hoảng loạn và chứng nghiện ngập, Cindy Crawford và chồng luôn sát cánh bên con trai. Họ không giấu mà luôn ủng hộ nỗ lực dũng cảm tìm lại chính mình của con. Gần đây nhất, khi Presley chia sẻ về việc điều trị y tế để cải thiện sức khỏe, Cindy đã để lại những lời động viên như một người bạn đồng hành.

Cindy Crawford là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất thế hệ của mình. Sự nghiệp của cô gắn với thời kỳ bùng nổ của khái niệm "siêu mẫu" trong những năm 1980 và 1990. Cô từng xuất hiện trên hàng loạt tạp chí thời trang quốc tế, tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo và trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của ngành công nghiệp thời trang.

Theo Celebrity Net Worth, cựu siêu mẫu Cindy Crawford sở hữu khối tài sản ròng từ 125 - 200 triệu USD. Khi kết hợp cùng người chồng là doanh nhân kiêm cựu người mẫu Rande Gerber, tổng tài sản chung của cặp đôi ước tính lên tới khoảng 400 triệu USD. Ông chính là một trong những nhà sáng lập thương hiệu rượu tequila hạng sang Casamigos cùng tài tử Hollywood George Clooney. Thương hiệu này sau đó đã được chuyển nhượng cho Tập đoàn Diageo với giá trị lên tới 1 tỉ USD, mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho gia đình. Song song với đó, cặp đôi còn rót vốn đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống nhà hàng, quán bar cao cấp cùng danh mục bất động sản hạng sang rải rác khắp nước Mỹ.