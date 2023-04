Bệnh nhân cuối cùng được chẩn đoán mắc một tình trạng gọi là khí phế thủng hốc mắt. Đây là tình trạng không khí bị giữ lại trong khoang hốc mắt - là khoang của hộp sọ chứa mắt, theo mô tả trong một bài báo đăng trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine.



Tác giả của bài báo, tiến sĩ Nien-Jung Lee, bác sĩ khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Yuan ở Đài Loan (Trung Quốc), người đã điều trị cho bệnh nhân, nói rằng trường hợp này là "khá hiếm gặp" và khí phế thũng hốc mắt có thể gây ra một vài rủi ro.

Bị té đập mặt thường gây ra vết bầm tím và sưng ở mắt Shutterstock

Tiến sĩ Lee cho biết: Khi không khí đi vào và bị mắc kẹt trong và xung quanh mắt, điều đáng lo là ảnh hưởng đến chức năng, thị lực và tính toàn vẹn cấu trúc của mắt. Đáng lo nhất là nguy cơ mù lòa, nhìn đôi và nhiễm trùng.

Nạn nhân là công nhân xây dựng bị vấp ngã khi đang làm việc, mặt đập vào sàn bê tông. Khi ngã, ông đã bị đập vào phần trán khá gần mắt trái, bác sĩ Lee nói.

Sau vụ tai nạn, nạn nhân bắt đầu nhìn đôi và mắt trái xuất hiện bọt khí một cách kỳ lạ, theo Newsweek.

Bác sĩ cho biết ngoài cảm giác đau và nhức xung quanh khu vực va chạm, còn có vết bầm tím và sưng ở mắt trái của bệnh nhân.

Nạn nhân đã đến khoa cấp cứu để khám và được chụp CT. Kết quả cho thấy không khí đã lọt vào kết mạc của mắt trái, khiến nó bị phồng lên và phình bong bóng. Không khí cũng tràn vào khoảng trống giữa khoang chứa mắt và mắt.

Tiến sĩ Lee cho hay không khí gần như tràn khắp toàn bộ xung quanh và phía sau nhãn cầu của bệnh nhân, theo Newsweek.

Không khí rất có thể đã xâm nhập qua các vết nứt để vào sàn của khoang hốc mắt và thành xoang khi vụ tai nạn xảy ra.

Bác sĩ Lee cho biết các triệu chứng của bệnh nhân đã dẫn đến rối loạn thị lực ở mắt trái. Kết quả khám mắt phải bình thường.

Các bác sĩ đã điều trị cho ông bằng kỹ thuật chọc hút không khí ra bằng kim - bằng cách dùng một cây kim và rút hết không khí bị mắc kẹt.

Bệnh nhân cũng được kê đơn thuốc kháng sinh nhỏ mắt, cũng như thuốc nhỏ mắt giúp giảm nhãn áp.

Việc điều trị đã giúp thị lực của bệnh nhân được cải thiện, mặc dù không rõ chính xác quá trình phục hồi của ông đã tiến triển như thế nào bởi bệnh nhân không quay lại tái khám.

Bác sĩ Lee cho hay tình trạng này tương đối hiếm, và ông chưa từng gặp. Trong số tất cả các bệnh nhân đến khám do chấn thương ở mặt và đầu mà ông từng điều trị, đây là bệnh nhân đầu tiên bị mà không khí lọt vào mắt khi bị thương.

Mặc dù khí phế thủng hốc mắt thường lành tính và thường tự khỏi theo thời gian, nhưng trong một số trường hợp, các biến chứng có thể dẫn đến suy giảm thị lực, theo Newsweek.