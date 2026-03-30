Mắt Sài Gòn 4 năm liên tiếp giữ ngôi vị 'Bệnh viện chuyên khoa của năm'

Sự kiện không chỉ đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Mắt Sài Gòn giữ vững ngôi vị Bệnh viện Chuyên khoa của năm - Việt Nam (Specialty Hospital of the Year), mà còn là lần đầu tiên hệ thống chinh phục hạng mục Đột phá công nghệ của năm - Việt Nam (Technology Innovation of the Year).

Đến thời điểm hiện tại, Mắt Sài Gòn tự hào là hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt hiếm hoi tại Việt Nam đạt được thành tích 4 năm liên tiếp tại diễn đàn y tế uy tín bậc nhất châu Á này.

Đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao sức khỏe thị giác cộng đồng

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam tích cực đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, khuyến khích các nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư phát triển y tế chuyên sâu, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã và đang thể hiện rõ vai trò san sẻ trách nhiệm cùng hệ thống y tế công lập.

Đóng vai trò như là một đơn vị dẫn dắt, hệ thống không ngừng đưa các công nghệ y khoa tiên tiến nhất thế giới về phục vụ người dân. Với mạng lưới 21 cơ sở trải dài trên 13 tỉnh thành, đến cuối năm 2025 và đến tháng 3.2026 là 29 bệnh viện, phòng khám. Những con số thực chứng này phản ánh năng lực vận hành chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu điều trị chất lượng cao ngày càng gia tăng của xã hội.

Mô hình Vòng đời thị lực: Chuẩn mực chăm sóc mắt cá nhân hóa và toàn diện

Mô hình Vòng đời thị lực - hành trình chăm sóc mắt liền mạch từ dự phòng đến điều trị chuyên sâu – chính là điểm sáng thuyết phục hội đồng quốc tế. Từ lứa tuổi học đường, sáng kiến "Trường học thân thiện với thị lực" chủ động tầm soát hơn 60.000 học sinh, thay đổi tư duy quản lý tật khúc xạ từ gốc rễ. Bước sang giai đoạn trưởng thành, EYESignature™ - một trong những công nghệ phẫu thuật khúc xạ cá nhân hóa đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng AI phân tích 150.000 điểm dữ liệu giác mạc, thiết lập phác đồ 3D độc bản cho từng bệnh nhân. Mắt Sài Gòn tiếp tục mở rộng danh mục điều trị khi đưa thêm LUMOPRO™ - Đây là thế hệ tiên tiến nhất trong các công nghệ xóa cận vết mổ nhỏ vào phác đồ phục vụ người bệnh. Sự bổ sung này phản ánh định hướng nhất quán của Mắt Sài Gòn: liên tục cập nhật những giải pháp y tế tiên tiến nhất để mỗi bệnh nhân đều có lựa chọn điều trị phù hợp và tối ưu nhất cho đôi mắt của mình.

Hướng đến người cao tuổi, công nghệ Phaco không dao với quy trình "không chạm" hoàn toàn chính là dấu ấn cốt lõi mang về giải thưởng Đột phá công nghệ của năm. Sự kết hợp giữa năng lượng laser và hệ thống AI lập trình thông minh không chỉ triệt tiêu rào cản tâm lý sợ phẫu thuật của bệnh nhân lớn tuổi, mà còn được minh chứng bằng 4.500 ca phẫu thuật thành công và tỷ lệ phục hồi 98,9% sau 3 ngày trong năm 2025 – thiết lập một chuẩn mực điều trị vừa chính xác, vừa nhân văn.

Dấu ấn học thuật và trách nhiệm của đơn vị top đầu thị trường

Những chiến lược đổi mới của Mắt Sài Gòn được xây dựng trên nền tảng học thuật vững chắc, dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia uy tín quốc tế, tiêu biểu là BS.CKII Hoàng Trung Kiên - Giám đốc điều hành cấp cao, chuyên môn y khoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn: tác giả công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical Ophthalmology (Q1); chuyên gia từ Việt Nam trong số 7 bác sĩ toàn cầu được hãng Cristalens (Pháp) vinh danh tại Hội nghị Nhãn khoa châu Âu ESCRS 2025.

Đại diện phát biểu tại lễ trao giải về định hướng phát triển của hệ thống, ông Trương Tuấn Thịnh – Giám đốc Điều hành cấp cao, phát triển kinh doanh Phaco, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (Cơ quan chủ quản của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn) chia sẻ: "Việc 4 năm liên tiếp được vinh danh tại Healthcare Asia Awards là một minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Chúng tôi tâm niệm rằng, sức ảnh hưởng của một thương hiệu top đầu không chỉ nằm ở quy mô mạng lưới, mà được đo lường bằng trách nhiệm mang lại những giá trị y tế thực chứng cho cộng đồng. Hưởng ứng định hướng nâng cao chất lượng y tế quốc gia, cam kết của chúng tôi là không ngừng đưa các tiêu chuẩn lâm sàng quốc tế và những công nghệ nhãn khoa tiên tiến nhất thế giới về phục vụ người dân Việt Nam".

Giải thưởng quy tụ hơn 100 đơn vị

Sự công nhận từ Healthcare Asia Awards 2026 một lần nữa củng cố vị thế của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Bằng sự kết hợp giữa công nghệ AI hiện đại, năng lực chuyên môn chuẩn mực và sự thấu cảm trong trải nghiệm y tế, hệ thống tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa thị lực đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt Nam.